Здоровьесберегающие технологии: зарубежный опыт (часть 2)

… Вторая часть публикации о применении здоровьесберегающих технологий в других странах . Здоровьесберегающие технологии для образовательных учреждений под руководством профессора Владимира Филипповича Базарного (род.4 мая 1942 года) были разработаны в СССР уже более 40 лет назад, но повсеместного распространения в нашей стране так и не получили. Единственной страной, в которой на государственном уровне внедряются данные технологии в школах, остаётся Азербайджан. Но в других странах действуют альтернативные программы и общественные движения, которые продвигают схожие идеи и решения. Как это уже случалось со многими советскими (русскими) разработками, столкнувшись с проблемами внедрения в своём отечестве, эти технологии могут прийти к нам повторно уже с Запада. Сегодня фундаментальные проблемы здоровья населения, которые решают здоровьесберегающие технологии, признаны как Всемирной Организацией Здравоохранения, так и практически всеми странами Запада. Рассмотрим зарубежный опыт в этом направлении и постараемся разобраться, может ли он обогатить существующие наработки в России.

Заметки на полях. О вреде сидения и обездвиженности читайте книгу американского профессора Джеймса Левина «Вставай! Почему стул убивает вас». [ 9 ] Бесплатный перевод, которой вы можете скачать здесь.

В целом, за последние 10 лет распространение различных элементов ЗСТ в западных странах идёт в двух простых направлениях(и, как правило, ими пока и ограничивается):

1) Повышение общей физической активности учащихся после школы и во время перерывов.

2) Использование на уроках плоских столов для работы стоя (со стульями и без).

Существуют только единичные исключения, где используемый комплекс решений уместно сравнивать с ЗСТ Базарного. Например такой школой является школа Элтон Хилл, описанная выше. В детских садах же реализуются только программы увеличения общей активности.



Уже в нескольких сотнях американских школ используют столы для работы стоя и обучение в режиме телесной вертикали. За 8 лет работы государственной программы повышения двигательной активности Let’s Move (Давайте двигаться) в образовательных учреждениях США такие школы появились больше чем в половине штатов. Но при этой безусловно положительной тенденции и хороших результатах есть фундаментальные недостатки:

1) Вопреки особенностям организма человека при работе с книжными и письменными материалами все рабочие поверхности американских столов — плоские. В итоге дети всё равно сгибаются над ними и большая часть преимуществ теряется.

2) В некоторых местах школьнику не предоставляется возможность садиться или лечь для кратковременного отдыха в течение урока, отсутствует понятие об адаптации. Есть классы полностью свободные от стульев. Такой подход может привести к некоторым проблемам со здоровьем у некоторой части учеников и дискредитировать направление.

3) Для предотвращения мышечных напряжений высота столов должна соответствовать росту ученика. В школах же США это соблюдается далеко не везде. В итоге дети либо сгибаются, либо получают значительные напряжения и дискомфорт в плечевом поясе при завышенной высоте.

Сегодня продвижением повышения двигательной активности в школах США занимается ряд общественных организаций. После ухода Барака Обамы с поста Президента государственная программа повышения физической активности в школах была свёрнута и перешла в статус общественного движения.

ОПЫТ ФИНЛЯНДИИ

На массовое и нарастающее ухудшение здоровья подрастающего поколения в связи с обездвиженностью в школах обратили внимание и в Финляндии. Государственная программа Финляндии «Schools on Move» (Школы в движении) [ 14 ] была запущена как пилотный проект в 2010 году и является частью большой национальной стратегии по преображению физической культуры населения страны.



Школы и муниципалитеты, участвующие в программе, реализуют свои индивидуальные планы по увеличению физической активности в течение школьного дня.



Программа финансируется Министерством образования и культуры и организуется Советом по образованию, региональными государственными административными органами и различными другими организациями.

Отчёт о проведённых исследованиях финской программы «Школы в движении»

На текущий момент около 80% учеников Финляндии в той или иной степени охвачено этой программой. После двух лет успешной работы и подтвердивших результаты научных исследований программа в той или иной степени была распространена по всей Финляндии. В ряде школ даже используется обучение за столами для работы стоя. В рамках программы «Школы в движении» была запущена также программа «Lihavuus Laskuun» (Преодоление ожирения).

«В 2011 году 16,1% 11-летних детей Сейняйоки имели избыточный вес. К 2015 году этот показатель снизился до 8,2%» — как пример результатов работы этой программы в муниципалитете Сейняйоки.

Финские исследователи из LIKES [ 15 ], изучив проблему, сообщают:

«Ученики проводят слишком много времени в течение дня сидя. При чём это время увеличивается с возрастом. Учащиеся начальной школы сидели в среднем 6 часов 24 минуты, а учащиеся средних школ — по 8 часов 12 минут в день. 47% всей обездвиженности ребёнка приходится на школу и поэтому так важно для растущего организма создать в ней все необходимые условия для увеличения двигательной активности».

Другая группа учёных из Университета Восточной Финляндии, изучив влияние двигательной активности на учеников с использованием столов для работы стоя, сделала вывод о том, что она способствует более эффективному обучению и сохранению здоровья детей, значительному снижению рисков сердечно-сосудистых заболеваний, появления диабета и лишнего веса. Они выяснили, что улучшаются навыки чтения и счёта, внимательность на уроках и в целом освоение предметов.

Данные из отчёта государственной программы «Школы в движении» Финляндии.

Всё это совпадает с результатами исследований, проведённых в Советском Союзе ещё в 70-х годах. К сожалению, пока внедрение в Финляндии носит в основном характер общих рекомендаций и массово не затрагивает сам учебный процесс. Не выявлена роль телесной вертикали, прямохождения и влияние сидячего образа жизни на воспроизводство поколений.



Как выявили многолетние исследования в России, основные рекомендации программы «Школы в движении» довести ежедневную двигательную активность детей от 1 до 2-х часов и не давать сидеть более 2-х часов категорически недостаточны для сохранения здоровья детей.



Научная школа России в этом направлении уже существует более 40 лет и вопрос влияния школьного обучения на здоровье детей изучен достаточно глубоко.



С другой стороны, в России никогда не проводились массовые исследования влияния обездвиженности вне школы и не было подобной государственной программы по массовому увеличению и исследованию двигательной активности и профилактике наиболее распространённых в обществе заболеваний.

Школа Сауналахти в Эспо



Концепция этой уникальной школы «Обучение через действие, учиться и делать всё своими руками» — улучшает результаты обучения и развивает здоровье. «Творчество и двигательная активность всесторонне способствуют хорошему обучению и развитию организма», — заявляют создатели школы.



В Сауналахти большие и светлые аудитории имеют мобильную организацию, где дети могут свободно передвигаться и работать в группах. Во всех учебных пространствах есть стеклянные стены, выходящие на улицу или во двор, что способствует максимальной естественной инсоляции помещений и является решением, которое естественным образом способствует сохранению зрения и здоровья в целом. В особенности в условиях северного климата.

Пространственная организация школы Сауналахти поддерживает обучение и за пределами классных комнат и поощряет детей использовать школьные пространства необычным образом. Каждое место в этой школе как внутри, так и снаружи — это потенциальное место для обучения.

«Общее здание для всего сообщества». В дополнение к 1–9 классам общеобразовательной школы в школе Сауналахти есть детский сад, молодёжный центр, где проводятся развлекательные мероприятия, и небольшая библиотека, объединяющая функции общественной и школьной.



По вечерам и выходным в школе проводятся разнообразные общественные мероприятия. Гимнастические залы также находятся в общественном пользовании, местные жители активно используют спортивные и игровые площадки школьных дворов. Здание Сауналахти с его универсальным набором услуг стало местом семейных встреч в этом районе.

Школа Сауналахти в Эспо

«Взаимодействие и сотрудничество». Функции и пространства организованы как город в общественные, полуобщественные и частные зоны в зависимости от активности и возраста детей. Школа Сауналахти — это многоцелевое здание для образования и культуры. Школа тесно связана с центральной площадью нового жилого района Сауналахти, и открытый характер посещения делает ее активной частью повседневной среды жителей города.

Школьные пространства и дворы разделены на зоны с оптимальными условиями для детей разного возраста. Младшие с более короткими школьными днями наслаждаются солнечным светом в утренние и полуденные часы в своем уютном дворе.



Старшая детская часть двора более тесно связана с площадью и продолжает получать солнечный свет над нижним крылом мастерской до позднего вечера. Две спортивные площадки и оборудование для упражнений и игр, разбросанные по школьным дворам, используются не только в школьные дни, но и местными жителями по вечерам и выходным.



Школа Сауналахти в Эспо

Учебные классы, лестницы и внутренние балконы выходят видом на стеклянный закруглённый фасад здания и за его пределы до центральной площади района Сауналахти, что напоминает греческий театр, окруженный горным пейзажем.



Пространственная организация здания и школьный двор побуждают детей выходить на улицу во время перерывов, чтобы играть и двигаться. Потенциал детей в школе Сауналахти помогают раскрывать кулинарный и музыкальные кабинеты, столярные и токарные мастерские, кабинет для шитья и других видов рукотворчества.



Трудовое воспитание и рукотворчество важнейшие аспекты развития ребёнка и его здоровья. В интерьерах как правило используются тёплые цвета в сочетании с естественными материалами, чтобы дать помещениям теплую и спокойную домашнюю атмосферу, наиболее подходящую для обучения и сохранения здоровья в условиях ограниченных пространств. Яркие цвета в этой школе используются очень ограниченно.

Это одна из нескольких школ в мире, в которой при проектировании архитектуры, двора и дизайна помещений учитывалась эргономика растущего организма, тем самым соблюдая базовые принципы ЗСТ. В СССР и России подобных проектов не было и нет. Также очень интересен с точки зрения ЗСТ проект финской школы «Немо» в центре Хельсинки:

Заметки на полях Столы для работы стоя, используемые за рубежом, как правило, не имеют наклона и дети при работе за ними неизбежно склоняют голову и спину. Что, конечно же, является грубейшим нарушением эргономики и влияет не только на осанку и шею, но и оказывает деструктивное влияние на все фундаментальные процессы в организме.



Крайне негативно на состояние человека сказывается постоянно склонённая при этом голова. Столы для работы стоя с горизонтальной поверхностью не предназначены для письма и чтения, хотя стоит отметить, что их использование в данном случае гораздо полезнее, чем сидение.



В ДРУГИХ СТРАНАХ И КУЛЬТУРАХ

Yahoo 7 сообщает: Исследователи в Австралии стремятся уменьшать время, которое дети проводят сидя в школе, что может изменить лицо традиционного обучения. Один из учеников, Пайпер Бирн, комментирует:

«Я думал, что устану работать стоя. Но это оказалось не так. И на самом деле стоя вы успеваете сделать гораздо больше». [ 16 ]

Основной элемент ЗСТ — обучение с чередованием отдыха и работы стоя в режиме свободы двигательной активности используется сегодня в школах многих других стран: Канады, Австралии, Израиле, в странах Евросоюза и пр. Но опять же, за плоскими столами и, как правило, без других решений.

Интерес к ЗСТ возрастает и в других странах вместе со значительным ростом различных массовых патологий среди населения в связи с изменившимися условиями жизни. Например, Китай сегодня стремительно догоняет США не только в промышленности и экономике: в его городах сегодня каждый второй ребёнок страдает от лишнего веса.



Правительство КНР предпринимает попытки для улучшения состояния здоровья учащихся и приглашает зарубежных специалистов на консультации (например, доктора Дж. Левина, американского коллегу профессора Владимира Базарного), но до самой основы проблемы дело пока не дошло.



При этом Китай сегодня производит чуть ли не большую часть самых разнообразных столов для работы стоя. Правительства многих других стран разрабатывают сегодня массовые программы профилактики здоровья у детей, в том числе и по увеличению физической активности. Но реальные шаги, в основном, пока очень незначительны и осторожны, а главное — они не соответствуют темпам ухудшения эпидемиологической обстановки, вызванной повальной гиподинамией.

«Решение проблемы» склонения ребёнка над партой в Китае. Чего только не делают люди, лишь бы не замечать очевидное. Подобные «решения» только усугубляют проблемы и по факту работают на противоположные цели, при этом нанося непоправимый ущерб растущему мозгу и организму.

«Решение проблемы» в Европе начала 20-го века. После использования подобных устройств в течение года у детей диагностировали деформацию черепа.

Интересен опыт Сингапура: там детям на уроках предоставлена большая свобода: ученики могут передвигаться во время урока по классу, сидеть или лежать на полу, на диване или работать стоя. Их никто не отчитывает за рваные джинсы вместо формы или за отсутствие сменной обуви.



В разных странах развивается направление детских садов, занятия в которых проводятся практически полностью на природе. Например, это «лесные» детские сады в Германии. [ 17 ]

Крайне интересно, что в странах традиционного Ислама и Японии стулья практически не использовались до середины XX века, в том числе и при обучении, хотя дети и сидели в своеобразных позах на полу. Сегодня организация учебного процесса во всём мире принципиальных отличий не имеет, в том числе и в «исламских» странах.



Современное образование основано на принципах, заложенных католическим орденом иезуитов несколько веков назад, и в своём фундаменте остаётся неизменным и непересмотренным уже как минимум 4 века и по сей день.

В традиционной школе «исламского» мира.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ДВИЖЕНИЯ И РОСТ ЗАПРОСА ОТ ОБЩЕСТВА

Помимо чисто государственных программ и работы в рамках научных исследований по всему миру начали появляться некоммерческие организации и инициативы, продвигающие необходимость увеличения двигательной активности и изменения образа жизни, в том числе и в школах. Ниже перечислены лишь некоторые из них.

Как это ни покажется странным, но первое подобное движение «Lets move»(Давайте двигаться!) была основано женой президента США, Мишель Обамой, в 2013 году. Это движение за здоровый образ жизни прежде всего продвигает идею о необходимости увеличения двигательной активности для здорового развития подрастающего поколения.



Сидение, как показывают уже многочисленные научные открытия последнего десятилетия по всему миру, — основная причина возникновения целой эпидемии заболеваний:ожирения, диабета, астмы, СДВГ, сердечно-сосудистых заболеваний и прочих болезней нашей «цивилизации». Организация распространяет положительный опыт внедрения различных элементов ЗСТ в школах и дошкольных образовательных учреждениях.



Основу этого опыта составляет обучение в режиме свободы для двигательной активности ребёнка.Также это движение уделяет внимание и здоровому питанию в образовательных учреждениях США. К 2016 году в программе в той или иной степени было задействовано уже более 22 000 школ. После ухода с поста президента США Барака Обамы эта организация работает под названием «Active Schools» (Активные школы). Веб-сайт: www.activeschoolsus.org

Также по всему миру возникают локальные муниципальные инициативы, направленные на увеличение физической активности населения.



Например, «Move More Sheffield» (Двигайся больше, Шеффилд). Этот город находится в Англии. Веб-сайт: www.movemoresheffield.com





Австралийская организация «Your Move» (Ваше движение), запущенная департаментом транспорта Австралии, направлена на те же цели. И предлагает решения для школ и офисов. Веб-сайт: www.yourmove.org.au





Ещё одна организация продвигает свои решения проблемы обездвиженности для школ в Англии. Их лозунг «Меньше сидения, больше движения. Для всех. Для жизни». Веб-сайт: www.activemovementschools.co.uk





Общественная организация из Калифорнии «My School in Motion»(Моя школа в движении) Веб-сайт: www.myschoolinmotion.org





Основные задачи вышеупомянутой некоммерческой организации «StandUp Kids»(Встаньте, дети) — за 10 лет обеспечить все государственные школы США столами для работы стоя и борьба с эпидемией малоподвижного образа жизни, чтобы лучше отвечать вызовам образования ХХI века. Веб-сайт: www.standupkids.org



Столы для работы стоя используются в начальной школе Манзанита, г. Тусон, штат Аризона, США

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Зарубежный опыт, безусловно, дополняет отечественную научную школу, запущенную профессором Владимиром Базарным.

В СССР пришли к пониманию проблемы обездвиженности и сенсорной депривации через изучение массового ухудшения зрения у подрастающего поколения, в США — через поиск истоков массового ожирения и диабета среди взрослых.



На Западе, как правило, изучали активность взрослого человека, в СССР же исследования проводились среди учащихся школ и детских садов. В обеих странах направление развивалось своеобразно и автономно: в Америке — через решение проблем со здоровьем взрослого населения к детям, в Советском Союзе наоборот: от детского сада и школы к ЗСТ в советских государственных учреждениях



(За разработку системы «охраны здоровья в школах и на производствах напряжённого зрительного профиля», основой которой была работа стоя в режиме моторной свободы, Владимир Базарный в 1982 году был награждён двумя золотыми, двумя серебряными и двумя бронзовыми медалями на ВДНХ).



Когда копают туннель, работа идёт гораздо быстрее, если копают с двух сторон. Зарубежный опыт сегодня также крайне полезен и тем, что в отличие от нашей страны, где вся работа была организована одним учёным, на Западе, в особенности после публикаций доктора Джеймса Левина, специалистами из разных областей были проведены уже десятки тысяч научных исследований, связанных с проблемой обездвиженности современного общества. Часть данных исследований были междисциплинарными и охватывала сотни тысяч человек.



Гораздо в большем объёме чем в СССР в США изучалась общая активность детей во взаимосвязях с разными аспектами жизнедеятельности. Американскими учёными убедительно доказана необходимость для полноценного развития организма ежедневного распределения естественной физической активности в течение всего времени бодрствования.

Хотя и есть значительная разница во времени начала разработок этого направления в СССР и США(в Советском Союзе работа началась раньше примерно на 25 лет) и первые опытные классы были запущены всего около 12 лет назад, но нельзя сказать о каких-либо заимствованиях американцами советских решений.



Всё говорит о независимой и самобытной работе: исходные причины и само начало работы, характер, глубина и объекты первоначальных исследований, используемое в школах оборудование и как правило примитивный методический подход.



В плане примитивности решений пожалуй единственным исключением здесь является методика доктора Левина, которая включает действительно достаточно всесторонний подход и в наибольшей мере реализует ЗСТ для образовательных учреждений из всех существующих решений на Западе. Но и она значительно отличается от решений ЗСТ профессора Базарного как концептуально, так и в приложениях.



При этом в обеих методиках есть элементы, заимствование которых обогатило бы оба подхода. Также для обмена опытом интересна уникальная финская школа Сауналахти.



В западных странах используется многие решения, которые используются в ЗСТ Базарного, но почти все по отдельности, бессистемно и в единичных случаях: есть школы, где используются конторки с наклонной поверхностью, есть школы, где используются подвесные дидактические материалы, каллиграфическое письмо и рисование пером, различные вестибулярные тренажёры, своеобразное экологическое панно, обучение с использованием ритмических движений, раздельное обучение и разный подход к воспитанию мальчиков и девочек и пр.

Также стоит отметить некоторые концептуальные различия самих исследований. Западными учёными не была выявлена роль формирования телесной вертикали и роли обездвиженности в генетической деградации человека и всей популяции. Должным образом не была исследована взаимосвязь двигательной активности, зрения и мышления.



Как одно из следствий — использование в американских школах плоских столов, в т.ч. столов для работы стоя с плоской рабочей поверхностью. Помимо этого упущены исследования в этой связке с мелкой моторикой, как одно из следствий — массовое внедрение в США компьютеров и различных гаджетов прямо с детского сада без должного обучения навыкам письма, тем более без каллиграфии или рисования.



Хотя многими исследованиями описана разница в развитии психофизиологии полов и разница оптимальных условий для их полноценного развития, но применительно к школе, в отличие от СССР, этим не занимаются и не занимались.



Как пример: при выявлении пониженной активности девочек в Финляндии исследователи называют это просто отклонением и стараются выровнять их поведение с мальчиками. Хотя генетически обусловленная норма в том, что девочкам для нормального развития нужно двигаться в несколько раз меньше, так как они спокойнее по своей природе.



Примечательно, что элитные образовательные учреждения Запада, строго и традиционно раздельные. Не изучается влияние на репродуктивную функцию мальчиков и деформация родовых функций девочек вследствие продолжительного сидения.



Помимо этого есть также ряд других принципиальных отличий в развитии полов, но это тема для отдельной публикации.

На наш взгляд, сотрудничество в этой области России и других стран может значительно обогатить опыт всех сторон в этом направлении. Отсутствие взаимодействия тормозит развитие ЗСТ во всём мире. Сколько времени можно было бы сэкономить, если бы существовал полноценный обмен опытом.



Одним из первых шагов могут послужить двухсторонние поездки экспертов в школы и детские сады, где используются те или иные ЗСТ, для обмена научно-практическим опытом.



Следующим шагом могло бы быть создание в рамках общей программы «Здоровая школа» и пилотного класса в одной из западных стран с учётом всех наработок России, где будет полностью использоваться специальное оборудование(чего нет на Западе, а встречается только отдельно): конторки с наклонной поверхностью, полностью ростомерная мебель, вестибулярные тренажёры, подвесные дидактические материалы, перьевое письмо, особый ремонт, способствующий нормальному развитию, освещение и другие решения вместе с параллельным образованием девочек и мальчиков. Также крайне необходимы переводы зарубежной литературы на русский язык, и наоборот.



На английском языке сегодня вышли уже десятки книг разных авторов по этой проблематике.

Помимо этого нельзя упускать из внимания культуру труда взрослого населения. Не только потому, что миллионы офисных работников медленно угасают, сидя за своими столами год за годом. Всё дело в том, что дети запечатлевают и копируют поведение взрослых — часть культуры, которая формирует стереотипы поведения у подрастающих поколений.



Современный опыт США и стран Скандинавии здесь как раз был бы кстати. Закон об охране труда должен предусматривать необходимость оборудования рабочего места с обеспечением возможности свободного изменения позы без отрыва от рабочего процесса. Уже тысячами исследований по всему миру доказано, что заставлять человека сидеть долгое время — значит, наносить непоправимый вред его здоровью.

Только образовательные учреждения и офисы? Сама проблема гораздо шире: вред, наносимый школьной и офисной средой, является верхушкой айсберга неадекватности современной культуры в целом и следствием непонимания того, как среда и поведение человека влияют на экспрессию генов и формирует организм.



ДНК не содержит законченный проект организма — за активацию генетических программ отвечают эпигенетические процессы, которыми в свою очередь в течение всей жизни управляет, внося свои коррективы, вся внешняя среда: природа и культура.



Культура двигательной активности, т.е. физическая культура имеет фундаментальное значение для общего развития человека: для освоения его генетического потенциала, развития мозга и психики.



Немного перефразировав высказывание Ивана Михайловича Сеченова, основателя русской физиологической школы (1829 — 1905), можно сказать: без движения нет никакого обучения и мысли, без мысли и обучения нет движения. Без движения нет Человека. [ 20 ]

Генетика человека не знает государственных границ, авторских прав и что такое патенты. Она раскрывается по одним и тем же принципам и законам везде: здоровьесберегающие технологии не Базарного, Левина или любого другого исследователя. Это технологии самой природы, изучению которых и посвятили свою жизнь эти авторы.



Это технологии, дальнейшее изучение и открытие которых позволит раскрыть заложенный в каждом человеке огромный потенциал.

В западном мире проблема обездвиженности была общепризнана достаточно быстро: ведущие институты проводили исследования, министерства здравоохранения принимали программы решений, все телеканалы и СМИ сообщали об этой проблеме.



Известные крупнейшие организации, такие как Facebook [ 21 ], Apple [ 22 ], Pixar[ 23 ], Google [ 24 ] Chevron [ 25 ] и многие другие поставили для своих сотрудников столы для работы стоя и другие средства для увеличения двигательной активности без отрыва от работы Но действительно массового внедрения в школах и офисах эти решения пока не получили.



Зарубежный опыт распространения, когда даже правительства и крупнейшие СМИ поддерживали внедрение различных ЗСТ в школы и офисы (США, Финляндия, Швеция), также говорит нам о том, что проблема здесь гораздо шире.



Одной школы и офиса недостаточно — это лишь компенсирующие меры. Необходимо последовательное преображение всей культуры в целом: собственного поведения родителей, воспитания, массовой культуры, строительства поселений, архитектуры, организации жилых помещений, быта и т.д..



Т.е. всего того, что создал человек, и того, что формирует его организм и поведение через внешние стимулы в течение всей жизни. Стремление к комфорту современной цивилизации — стремление к культуре обездвиженности приводит сегодня человечество без всякого преувеличения к проблеме вырождения.

ИАЦ



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