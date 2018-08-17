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Лохотрон для нищебродов: Самым бедным дают в долг под 700%

15:14. 17 августа 2018 Просмотров - 120 Нет комментариев Опубликовал:

Торжествующий в России капитализм закономерно привел не только к обеднению большинства, но и загнал их в долговую кабалу. Оказавшись в безвыходной ситуации, россияне вынуждены брать все больше и больше микрозаймов под чудовищные проценты. И это после того, как Владимир Путин лично обещал победить в стране бедность.

Согласно < ![CDATA[]]>исследованию< ![CDATA[]]> финансового агрегатора «Юником24», в течение 2018 года наши сограждане подали рекордное количество заявок на получение займов в микрофинансовых организациях (МФО) — 91,5 млн. Это на 22% больше, чем в 2017 году, когда было подано 75 млн заявок. При том, что в 2016 их было 57,8 млн, а в 2015-м — 38 млн. Налицо лавинообразный рост обращений за скорой финансовой помощью.

Неудивительно, что на конец года аналитики прогнозируют 155−160 млн заявок на микрозаймы. То есть в среднем на каждого россиянина будет приходиться как минимум одна заявка. Страна в долгах, как в шелках!

Впрочем, МФО удовлетворяют далеко не каждую заявку. Как правило, одобряется каждая седьмая попытка перехватить немного денег «до получки». Тому есть разные причины. Кто-то подает заявки сразу в несколько МФО в надежде узнать, где более выгодные условия. А кому-то отказывают из-за негодной кредитной истории — привычка жить в долг чревата эксцессами.

Почти половина микрозаймов (45%) < ![CDATA[]]>приходится< ![CDATA[]]> на повторных клиентов — тех, кто уже вкусил обманчивую сладость «халявных» денег. Вообще, рефинансирование старых займов за счет новых является одной из самых распространенных причин, по которым люди приходят в МФО. Зависимость сопоставимая с наркотической.

По мнению экономиста Якова Миркина, в России сейчас «строится не меньше 5 млн личных финансовых пирамид». Больше всего их «там, где микрозаймы». «В ломбардах, в микрофинансовых организациях. Это уже не банки… Ростовщичество», — возмущен Миркин.

Что ж, загнать слабых, тех, кто порой не имеет другого выхода, в долговую кабалу — примета капитализма. Тем более, что самые распространенные профессии среди заемщиков МФО — продавец, водитель, рабочий, охранник, отмечает исследование. Они, как правило, живут от зарплаты до зарплаты.

Подобный стиль жизни предсказуемо приводит к криминалу. Например, 22-летнему жителю Калининграда, чтобы расплатиться по микрокредитам пришлось вооружиться ножом и отправиться грабить продуктовый магазин. И такими < ![CDATA[]]>историями< ![CDATA[]]> полны региональные СМИ.

В правительстве подобных жутких историй, кажется, не замечают в упор. Там лишь сухо, по бухгалтерски, констатируют, что в текущем году объем кредитов населению растет в два раза быстрее зарплат и сбережений россиян, а общая задолженность граждан перед банками < ![CDATA[]]>выросла< ![CDATA[]]> с начала года на 26 процентов.

По какой-то необъяснимой причине радикально решить проблему власти не хотят. Максимум — вводят ограничения по числу микрокредитов, их сроку, сумме и процентной ставке — не более 700% годовых. Благодетели! А ведь можно было бы просто закрыть подобный бизнес, приносящий столько горя бедным и слабым.

По мнению финансового директора юридической компании BMS Law Firm Юрия Степанова, рост микрокредитования в перспективе может ударить по банковскому сектору.

— Эта тенденция говорит о том, что у россиян формируется привычка жить в долг. Здесь важно обратить внимание на то, что новые кредиты берут, чтобы перекредитовать старые. За счет этого падает ключевая ставка Центробанка, и поэтому банки повышают сроки кредитования. Новые кредиты оказываются намного больше старых, при этом из-за быстрого роста потребительских кредитов снижаются стандарты выдачи — все больше россиян могут воспользоваться этой возможностью.

Получить деньги проще, а вернуть в отдаленном будущем намного сложнее. Пока что это не тревожит наших сограждан, и доля просроченной задолженности составляет всего 6%. Но на фоне снижения доходов россияне обрекают себя на долговую яму. В будущем это негативно отразится и на банковском секторе, который сейчас переживает положительную динамику.

Заведующая кафедрой «Банки, денежное обращение и кредит» МГИМО, д. э. н. Галина Панова считает, что государство должно ограничиться регулированием, но не запретом микрокредитования.

— Микрофинансовые организации к государству имеют лишь приблизительное отношение, так как это коммерческие структуры. Их интерес — заработать. Задача государства — это надзор и контроль. Центральный банк, как регулятор финансовых рынков, эту работу периодически проводит и устанавливает новые нормы для деятельности МФО.

«СП»: — Проводит, да. Например, верхний предел процентной ставки в пересчете на год составляет 700 процентов. Разве можно это считать адекватным регулированием?

— Коммерческие банки предоставляют кредиты на много лет, а МФО исходят из ежедневной процентной ставки. В МФО идут не за ипотекой или кредитом на образование, а чтобы перезанять до зарплаты на срок в пару недель. Так что это разные вещи, которые нельзя сравнивать.

«СП»: — Тем не менее, «низкими» ставками МФО искушают нуждающихся. Не стоит ли их вообще запретить? Это же выглядит как самый настоящий грабеж…

— Так, конечно, можно ставить вопрос… Но, с моей точки зрения МФО нужны. В тех случаях, когда коммерческие банки кредит не предоставляют, у человека в безвыходной ситуации есть вариант получить его в МФО. Другое дело, что необходимо разъяснять и показывать людям, чем это чревато. Поскольку при невысокой финансовой грамотности населения далеко не все себе представляют риски, с которыми они сталкиваются в МФО.

А вот член ЦКРК КПРФ Людмила Журавлева напротив, хотела бы, чтобы такой вид бизнеса как микрокредитование был запрещен на законодательном уровне.

— Я категорически против микрофинансирования. Я бы запретила это законодательно. Люди втягиваются в кабалу и этот долг перед микрофинансовыми организациями только растет. Они живут одним днем, стремятся выжить сейчас, о завтрашнем дне не думают. Такова социально-экономическая ситуация сейчас в стране. Сама я отношусь осторожно вообще к любым кредитам, а тем более к микрокредитам под безумные проценты.

«СП»: — Центробанк недавно ввел ограничения для МФО, но рамки там очень широкие. Причем, специалисты настаивают, что микрофинансирование полезно, просто надо повышать финансовую грамотность населения, чтобы люди понимали во что ввязываются…

— Когда человек уже попал в кабалу — набрал кредитов, повышать его финансовую грамотность уже поздно. Поздно пить «Боржоми», когда почки отвалились. Причина всего этого — крайняя нужда.

— Микрофинансирование сейчас явно переживает подъем, — поделился с «СП» копирайтер Сергей Иванов. — Некоторое время я подрабатывал написанием коммерческих статей, которые рекламировали некий товар или услугу. За месяц сдавал десятки текстов, но темы никогда не повторялись. Однако, год-два назад все чаще стали попадаться стереотипные заказы на рекламу микрофинансирования. Потом таких заказов стала почти половина. Так что это самая популярная услуга на рынке.

В этих статьях приходилось убеждать людей, «впаривать» им как здорово «перехватывать» десяток другой тысяч рублей до зарплаты. Под дикие, надо сказать, проценты. И тут я вдруг отчетливо осознал, что фактически становлюсь соучастником самого настоящего «мошенничества». Пусть оно и делается по закону, по правилам, установленным Центробанком. Но бедняки то, соблазнившись, потом не могут расплатиться! В итоге принял решение «завязать» с такой аморальной работой.

Жаль, что наше государство породив эту «аморалку» покончить с нею просто не желает.

Источник: www.kramola.info

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