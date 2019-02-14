Западное и отечественное либеральное пенсионное законодательство – схема пенсионного лохотрона

Прибыль в свою очередь должна использоваться как инвестиционные средства для развития производства и общества.

1. Хорошо известно ещё с 1776 г. из работы «Исследование о природе и причинах богатства народов», что главным преобразованием А.Смита является то, что цена, в конечном счёте, равна оплате труда. Т.е.

Рассмотрим, как осуществляется обворовывание народа и развал экономики любой страны. Или как с каждых 100$ пенсионных фондов западный и отечественный «либеральный» бизнес, и банки приватизируют/воруют 90-95$.

«… В стране взяла верх государственная идеология дезинформации … Наш официоз даже падение производства до 10 процентов умудряется квалифицировать как некий рост…Ухожу! Потому что мне надоело бороться с теми, кто врёт … ».



Любому профессионалу также известно, что амортизацию (прошлый труд) прибыль (будущий труд) опять можно разложить в ряд до оплаты труда. Т.е. по Посошкову-Смиту «в конечном счёте» (или разложение в ряд)

Амортизация=Оплата Труда

Прибыль = Оплата Труда

Несложно понять, что сегодняшние либеральные «экономисты» мифотворцы не знакомы ни с разложением в ряд, ни с работами А.Смита, ни с арифметикой начальных классов, ни с тем, что сумма бесконечно малых величин – это интегрирование, ни с тем, что вычитание бесконечно малых величин – это дифференцирование.

2. Хорошо известно ещё с 19-го века, что спрос, предложение каждый день, месяц, год формируют не бизнес и банки, а простые домашние хозяйства

3. Хорошо известно ещё с начала прошлого 20-го века, что для формирования инвестиционного потенциала общества были созданы пенсионные фонды. Эти фонды должны были, с одной стороны, обеспечить старшему поколению достойную старость, а с другой стороны, эти фонды должны полностью обеспечить динамичное развитие общества экономики, образования, медицины и т.д.



Из этого следует, что главным и единственным инвестором, а значит, и собственником в любой стране являются не бизнес и банки, а простые пенсионеры и их пенсионные фонды.

4. Хорошо известно ещё с начала прошлого 20-го века, что коррупционный принцип «солидарной ответственности поколений» был разработан либеральными «экономистами» для легализации приватизации банками и бизнесом пенсионных фондов собственного народа.

Несложные расчёты показывают, что западное пенсионное законодательство на 80-90% коррупционное, а по-русски просто воровское.

5. Хорошо известно ещё с прошлого века, что в СССР в период 1930-1951гг. средняя динамика реального ВВП составляла 25-30% в год, что в 2 раза выше, чем в современном Китае и в 10 раз выше, чем в США и Западной Европе. Каждый день в СССР вводилось в строй по 3-5 крупных производств, а в 1941 г. ежедневно вводилось 24 крупных предприятий или за 1 час вводили в строй одно крупное производство. Напомним, что после развала СССР (Беловежского переворота) в бывших 15-ти республиках СССР за период 1992-2000 гг. каждый день уничтожалось/закрывалось по 3-5 крупных производств.

6. Хорошо известно ещё с прошлого века, что в СССР в период 1951-1981гг. средняя динамика реального ВВП составляла 7-8% в год, что равно уровню динамики номинального ВВП современного Китая и в 2-3 раз выше, чем в США и Западной Европе.



Каждый день в СССР вводилось в строй по 1-2 крупных производств. Напомним, что после развала СССР (Беловежского переворота) в бывших 15-ти республиках СССР за период 1992-2000 гг. была проведена полная деиндустриализация, утрата продовольственной, лекарственной, образовательной, оборонной … безопасности.

7. Хорошо известно ещё с прошлого века, что в СССР для обеспечения удвоения ВВП каждые 10 лет был сформирован пенсионный или инвестиционный, или фонд капитальных вложений. В данном фонде средние пенсионные отчисления от средней оплаты труда составляли около 7-9%, что в 2-3 раза ниже, чем в США и Европе. При этом Пенсионный Фонд СССР обеспечивал обновление основных фондов минимум в 2 раза выше, и динамику ВВП минимум в 2 раза выше, чем в США и Европе.

Парадокс СССР: Отчисления в пенсионные фонды были в три раза ниже, чем в США и Европе, а динамика развития в три раза выше, чем в США и Европе. Практически наблюдается в СССР почти десятикратная (3*3=9) эффективность, а на Западе – почти десятикратная (3*3=9) коррупционная емкость, или воровство в пенсионных фондах.

Расчёт более чем прост: 3 умножить на 3 будет 9. С учётом погрешности и более точных расчётов эта величина составит 10 раз. Это значит, что с каждых 100$ западных пенсионных фондов, бизнес и банки воруют 90$.

8. Хорошо известно ещё с прошлого века, что в СССР величина среднего реального ВВП (без учёта инфляция) была равна величине основных фондов в реальном выражении (фабрик, заводов, колхозов, социально-инженерной инфраструктуре… без учёта спекулятивной стоимости земли и недр), т.е. ВВП СССР =ОС СССР .

9. Хорошо известно ещё с прошлого века, что в США величина среднего номинального ВВП (с учётом инфляции) равна величине основных фондов в номинальной величине (фабрик, заводов, ферм, социально-инженерной инфраструктуре… с учётом спекулятивной стоимости земли и недр), т.е. ВВП США =ОС США смотрим и удивляемся.

Как видно из рисунка 2, в США также, как и в СССР до ипотечной аферы соблюдались пропорции ВВП=ОС(Nonresidential), ВВП=ОС(Residential), ВВП=0,5*ОС(Government). Масштаб ипотечной аферы за период 1999-2008 гг. составил:



В промышленности (Nonresidential) 2,5 трлн.долл.США, а модель с учётом ипотечной аферы можно представить в упрощённом виде ВВП=1,204*ОС(Nonresidential).

В жилищном секторе (Residential) 2 трлн. долл.США, модель с учётом ипотечной аферы можно представить в упрощённом виде ВВП=1,046*ОС(Residential).

В правительственных учреждениях (Government) 2 трлн. долл.США, модель с учётом ипотечной аферы можно представить в упрощённом виде ВВП=0,712*ОС(Government).

Суммарные потери американского народа от ипотечной аферы за период 1999-2008 гг. составили 6,5 трлн. долл.США, модель с учётом ипотечной аферы можно представить в упрощённом виде ВВП=2,962*ОС(США).

Суммарные потери американского народа от ипотечной аферы за период 1999-2008 гг. по отношению к ВВП в разные временные периоды достигали величин 50-60% от ВВП. Напомним, что аналогичные ипотечные аферы в период 1990-2014 гг. были организованы во всех странах мира, в частности, в Европе, Китае, РФ, Японии и т.д. По нашим оценкам, общие потери человечества от мировой ипотечной аферы составили от 30 до 40 трл.долл.США. Напомним также, что эта мировая ипотечная афера была организована за счёт пенсионных фондов: США, всех странах Европы, Китая, РФ, Японии и т.д.













Рисунок 1.2 – Расчёт величины ипотечных пузырей США за период 1999-2008 гг. Модели, динамика величин основных фондов в промышленности (Nonresidential), в жилищном секторе (Residential), в правительственных учреждениях (Government) и ВВП (GDP) за 1969-2014 гг., в млрд. долл.США



Хорошо известно ещё с прошлого века, что, несмотря на две Мировых Войны, три революции/переворота, динамика развития СССР/России по ВВП в 2-3 раза выше, а с учётом реального ВВП минимум в 3 раза выше, чем в Западных Странах и США, по динамике основных фондов ОС в 2-3 раза выше, а в реальном выражении в 3 раза выше, чем в Западных Странах и США.

Хорошо известно ещё с прошлого века, что при таких темпах развития СССР должен по промышленному производству стать мировым лидером в 1985-1987 гг., а в 1993-1995 гг. должен был стать мировым лидером по национальному доходу (НД). Для этого достаточно вспомнить высказывания М. Тэтчер (США, Хьюстон, 11.1991 г.) «…Главная угроза Запада — это плановая экономика СССР, которая способна вытеснить нашу экономическую систему со множества рынков…». Дальнейшая экономическая судьба Запада и США была весьма призрачна.

Хорошо известно ещё с 18-19 века, что «Держать чужие государства под угрозой революции стало уже довольно давно ремеслом Англии». Отто фон Бисмарк (Канцлер Германии). «Плохо иметь англосакса врагом, но ещё хуже иметь его другом». Генерал А.Е.Вандам (Едрихин).

Хорошо известно с прошлого века, что Беловежский Переворот или так называемая «революция», а проще Расчленение Великой Державы — это защитная реакция Запада на столь успешное развитие СССР (России). Для этого достаточно вспомнить высказывания советника госсекретаря США в администрации Р.Рейгана Майкла Ледина (США, 2000 г.): «…А кто при Рейгане думал, что мы сломаем СССР? А ведь прошли какие-то 8 лет…, а что нам понадобилось? Мы всего лишь взяли на зарплату их диссидентов и все..».



Несмотря на их цинизм, но они все-таки признались в осуществлении переворота в СССР в 1991 год, а также в событиях:

1941-1945 гг. (против СССР воевало 51% немцев и 49% европейцев), 1937-39 гг. (попытка переворота в СССР), 1917г. (февральский, октябрьский переворот), в убийстве Распутина и Царской Семьи, 1905г. (революция и война с Японией), 1856 (крымская война – воевала вся Европа и Англия), Революции в Европе 1848—1849 годов, активные провокации Герцена и прочих либералов, декабристы (1825 г.), война 1812 г. (против России воевали 40% французов и 60% европейцев), в убийство Павла I (1801)…, 1613 г. разгром/переворот Русь-Орды, ликвидация ордынской династии (более известная как Тартария в большой английской энциклопедии) — и приход к власти прозападников Романовых).

Выводы и/или простой расчёт, доказывающий, как западные либеральные «экономисты» пенсионное законодательство превратили в мировой лохотрон.

Ранее были перечислены хорошо известные факты, основанные на фундаментальных работах И.Посошкова и его ученика/последователя А.Смита, лидеров с мировым именем, русских/советских экономистов, статистические данные ООН, Мирового Банка, Статистических ведомств США, Стран Западной Европы, Китая, Госкомстата СССР. Кроме этого в работах показаны детальные расчёты, модели мирового пенсионного лохотрона.

Утверждалось, что «…Если вы решили разрушить экономику страны конкурента, противника или захватить её, то война не нужна – просто внедрите в этой стране новое пенсионное законодательство России…», которое является худшей копией западного коррупционного пенсионного законодательства США и Западной Европы.

Было также сформировано и доказано утверждение, что западное пенсионное законодательство на 80-90% коррупционное, а по-русски просто воровское. Мало того утверждалось, что данный расчёт сложен только для либеральных мифотворцов.



Сделаем этот несложный расчёт и определим уровень коррупции/воровства западного пенсионного законодательства и докажем тезис Сэра Дэвида Оуэна в его оценках этих либеральных мифотворцов горе «экономистов»: «От Глобализации к Дебилизации. Милое карнавальное пространство Глобальной Посредственности», а также тезис акад. Львова (1995 г. РАН) «…У России, как известно, есть две беды — дураки и дороги.



В последнее время к ним прибавилась третья — дураки, которые указывают дороги…»

Итак, начнём расчёт мировую схему Пенсионного лохотрона, или как осуществляется обворовывание народа и развал любой страны.

Для начала вспомним, арифметику и финансовую арифметику или знаменитую книгу по арифметике, которую знал любой гимназист 4 класса, но не либералы экономисты (Арифметика Магницкого), исходя из этой книги сложный процент это:

ДОХОД (%) = (1+%)лет

Давайте вычислим, с каким темпом должна развиваться страна, чтобы обеспечить удвоение ВВП за 20 лет? Т.е. определим темп прироста ВВП.

ВВП = (1+%ВВП)лет = (1+3,53%)20 = 2

То есть для того, чтобы удвоить ВВП необходимо обеспечить отчисления в пенсионный фонд для роста основных средств всего лишь в размере 3,5%.

Ещё 3,5% потребуется для полного обновления ранее работающих основных средств. Эту величину полного обновления ранее работающих основных средств уточним с учётом западного «законодательства»:









Пенсионер не может завещать свои пенсионные фонды и их кто-то после его смерти приватизирует.













Многие до пенсии не доживают и их пенсионные фонды также кто-то приватизируют.















Эти куда-то исчезающие суммы из пенсионных фондов оценим в размере 3,5%.









Запад требует отчислять в свои пенсионные фонды в среднем 21%. Рассчитаем уровень коррупции пенсионного законодательства Запада и США. Для этого необходимо разделить 21% на 3,5%:

Уровень коррупции пенсионного законодательства Запада = 21%/3,5%= 6 раз.

Рассчитаем, сколько воруется с каждых 100 долл. пенсионных отчислений:

Объём воровства = 100$ – 100$/6 = 83,3$.

Рассчитаем, сколько остаётся в пенсионном фонде Запада и США:

Остаток средств в пенсионном фонде 100$/6=16,7$.

Это прямое воровство.

Рассчитаем, сколько на самом деле воруют, и сколько остаётся в пенсионном фонде. Для этого уточним, что 3,53% достаточно для того, чтобы и удвоить ВВП и полностью обновить/создать новые фонды (с учётом ранее перечисленных ограничений).



Но хорошо известно, что на самом деле обновление происходит в два раза медленнее. Поэтому уточним реальный объём приватизации/воровства бизнесом и банками пенсионных фондов.

Остаток средств в пенсионом фонде: 100$ = (100$/6)/2=8,35$.

Несложно рассчитать объём воровства.

С каждых 100 долл. пенсионных фондов Западной Европы и США бизнесом и банками откровенно каждый год воруется 91,65 долл. Но это при условии 21% отчислений в пенсионные фонды. В России величину отчислений предлагают сделать в размере 35%.



Несложные расчёты показывают, что в пенсионном фонде России с каждых 100 долл. будут оставлять максимум 5 долл.

В заключении напомним либеральным «экономистам» — выпускникам западных «элитных» ВУЗов:

В СССР отчисления в социальные, медицинские, пенсионные фонды составляли в среднем 7%, ещё 7% формировали советские народные предприятия. По выходу на пенсию женщины (в 55 лет), мужчины (в 60 лет) получали 50% от средней оплаты труда в экономике. Этих 7%+7% хватает, чтобы удваивать ВВП и полностью обновлять основные фонды каждые 10 лет.

Т.е. за 40 лет стажа советского пенсионера ВВП увеличивалось:

ВВП(раз)=2*2*2*2=24=16 раз

При 14% отчислений в пенсионные фонды средняя пенсия должна составлять 100% от средней оплаты труда в экономике.



Выход на пенсию женщины (в 55 лет), мужчины (в 60 лет). Этих 14% хватает, чтобы удваивать ВВП и полностью обновлять основные фонды каждые 10 лет, а все предприятия, промышленность, экономика России естественно должна принадлежать пенсионерам-собственникам, а не олигархам-смотрящим, которых назначил Запад!!!





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Из книги Дорошко С.Е., Самариной Г.П. „Мировой кризис 2019-2021г.г. в цифрах. Управление космо-ноосферной экономикой в условиях мировых кризисов и климатических потрясений”.

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