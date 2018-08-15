Вся наша надежда. Уникальный фильм о людях, на которых держится страна

В центре всей истории, будет стоять город под названием Шахты и мужчина по имени Егор Иванович. Соответственно названию городка, понятна и его основная занятость. Почти все люди в этом месте, работают в шахте или делах связанных с добывающей промышленностью. Но так уж вышло, что шахты начинают закрываться.

Ресурсы этого места, подходят к концу и все больше людей остается без работы. Егор, как человек ответственный за собственную семью, понимает что нужно действовать и менять свою жизнь. И вскоре, произойдет трагедия на шахте, где погибнет множество людей. К счастью Егор выживет, но ясно осознает, что пришло время для переезда на новое место жительства. А так как он сам, имеет алтайские корни, то и пунктом их назначения, становится Алтай. Вот только новое место, не такое и приветливое, ведь фактически, они вынуждены начать новую жизнь, на неприветливой для освоения земле. Но выбора нет, им придется вступить в новый мир, ради собственного будущего.