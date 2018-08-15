Свобода или тюрьма: США просят Ассанжа дать «правильные» показания против России

Источник: politros.com

Американцы вызвали основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, чтобы принять участие в слушаниях по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы США. Об этом сообщает «РИА Новости». США настаивают на проведении закрытого интервью по данному делу.



Ассанжу предлагается рассказать, что ему известно о предполагаемом вмешательстве Москвы в американскую избирательную кампанию 2016 года.

Согласится ли Ассанж дать «удобные» показания для США, которые ищут уже здесь лазейки для обвинения России, неизвестно. Как рассказал адвокат Карлос Поведа, который защищает интересы Ассанжа, если журналист решит дать показания по этому делу, появится необходимость содействия президента Ленина Морено, в связи с тем, что, находясь под защитой эквадорского правительства, корреспондент был отрезан от внешнего мира. По словам Поведы, в настоящее время Ассанж изучает дело, ведя консультации с адвокатами в США.

Станет ли Ассанж разменной монетой в противостоянии между Россией и США в вопросе якобы вмешательства Москвы в президентские выборы Америки? На этот вопрос ответил корреспондентам «ПолитРоссии» общественный деятель и политолог Николай Стариков.

По его словам, Ассанжу не оставили выбора, его поставили в безвыходную ситуацию, в которой ему остается выступить против России.

«Перед нами попытка разменять, как в шахматах, качество, когда Джулиану Ассанжу предлагается сначала оказаться в ситуации, когда Эквадор его фактически выгоняет на улицу, а там его с радостью ждут британские полицейские или дать показания против России. В этом случае британские полицейские будут не столь настойчивы, а якобы изнасилованные шведские дамы не столь принципиальны. Политика есть политика. Ассанжа хотят сделать если не главным, то одним из косвенных свидетелей того, что Россия якобы вмешивается в американские выборы», – говорит эксперт.

Что может его остановить от дачи ложных показаний?

«По идее Ассанж России ничего не должен, он не является российским гражданином или патриотом. Если его загнали в ситуацию, когда единственным выходом и решением всех его проблем является участие в этом судебном процессе, тогда он на это согласится, но чтобы точно об этом говорить, нужно знать все тонкости и обстоятельства того, что ему предлагают, а мы пока не располагаем такой информацией», – заключил политолог.

Напомним, Ассанж несколько лет пребывал «под крылом» эквадорского правительства. В США ему грозит пожизненный срок или даже смертная казнь за обнародование секретных документов американского Госдепартамента. Президент Эквадора Ленин Морено за несколько месяцев до «выдворения» Ассанжа из его убежища начал говорить о том, что журналист не может вечно жить в посольстве Эквадора и нужно что-то решать. Решение было принято после встречи с американскими представителями. Ассанжу предложили покинуть посольство. Политологи прогнозировали такой исход, поскольку основатель WikiLeaks продолжал комментировать политические события в мире, а молчание журналиста было главным условием его пребывания на территории Эквадора.

Автор: Марина Горбунова

Источник: nstarikov.ru