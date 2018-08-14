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О выводе российских активов из США

15:39. 14 августа 2018 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:


Foreign Policy о продаже Россией американских долговых обязательств в последние месяцы.

Действительно ли Россия сбросила 84% своих американских облигаций?

«Россия сбросила 84% своего американского долга» трубили июльские заголовки CNN . Глава российского центрального банка Эльвира Набиуллина сказала, что продажи являются лишь частью «диверсификации всей структуры портфеля валют». Но с учетом того, что доллар США составляет две трети мировых валютных резервов и испльзуется в большинстве (вне еврозоны) расчетов в международной торговле , сброс такого большого количества долларовых долгов выходит за рамки разумной диверсификации. Поэтому многие комментаторы предположили, что правительство фактически защищает себя от будущих экономических атак США. «Похоже, Россия обеспокоилась санкциями и своей способности торговать облигациями Казначейства, – сказал один из ведущих трейдеров облигаций , – поэтому их продали».

Тем не менее, российскому Центральному банку нужны доллары (которые он всегда держал в основном в форме высоколиквидных процентных казначейских облигаций США), чтобы стабилизировать рубль посредством вмешательства на рынке и помочь своим банкам управлять ликвидностью. Кроме того, президент России Владимир Путин заявил, что «Россия не отвергает доллара» и «не планирует никаких внезапных шагов». И это никак не согласуется с заголовками в СМИ.Поэтому мы решили изучить еще одну возможность: заголовки не отражают реальную действительность и Россия не продавала такое большое количество трежерис.

Начнем с данных департамента Казначейства США по резервам ценных бумаг Казначейства. Они на самом деле они показывают, что российские резервы облигаций Казначейства сократились на 84% – с 96 млрд долларов в марте до 15 млрд долларов в мае. Другие цифры, однако, свидетельствуют о том, что фактическая продажа Россией облигаций была намного меньше. Одним из показателей являются данные департамента Казначейства, который отслеживает продажи между США и иностранными компаниями долгосрочных трежерис – единственной составляющей российского резерва казначейских облигаций, которая уменьшилась с марта. С марта по май, эти данные показывают только 35 миллиардов долларов российских продаж, как показывает средняя линия в левом столбике на графике выше. Однако эта цифра, вероятно, недооценивает продажи России. Россия, возможно, продала некоторые трежерис неамериканским сторонам или выполнила некоторые продажи через иностранных финансовых посредников, которые эти данные не фиксируют. Тем не менее, по этим данным, около 46 миллиардов долларов в облигациях остаются неучтенными.

Российские данные показывают аналогичную сумму. Центральный банк России сообщает, что с марта по май общий объем принадлежащих ему иностранных долгов сократился на 50 млрд долларов. Однако с марта, укрепление доллара снизило долларовую стоимость не-долларовых активов России. По нашим оценкам, это объясняет сокращение [общего объема принадлежащих ему иностранных долгов] на 7 млрд. долл. США, предполагая, что фактические продажи казначейских обязательств составляют 43 млрд. долл., как показывает самый правый столбец выше. Это на 8 миллиардов долларов больше, чем показывают данные США, что, вероятно, отражает продажу Россией казначейских обязательств (на сумму около 8 миллиардов долларов) неамериканским компаниям или продажи через иностранных посредников.

Это означает «пропажу» трежерис на 38 миллиардов долларов. Куда они могли пойти? Наиболее логичным объяснением является то, что Россия вывела эти активы за пределы США для защиты их от захвата Америкой.
Двумя наиболее вероятными направлениями [вывода/перемещения] будут Бельгия, где находится банк-депозитарий Euroclear и Каймановы острова. Поэтому мы рассмотрели данные обоих.
Разумеется, в апреле и мае (как показывают цифры справа), бельгийские резервы трежерис выросли на 25 миллиардов долларов, а резервы Каймановых островов – на 20 миллиардов долларов. Этой суммы в 45 миллиардов долларов более чем достаточно, чтобы учесть недостающие 38 миллиардов долларов.

Короче говоря, Россия, по-видимому, продала только около 45 процентов своих казначейских облигаций – объем значительный, но гораздо меньший, чем те 84 процентов, о которых сообщают СМИ. Шестнадцать процентов остаются зарегистрированными в качестве российских резервов в Соединенных Штатах, а остальные 39 процентов, мы считаем, скрыты в Бельгии и на Каймановых островах. С усилением напряженности в отношениях между США и Россией мы не будем удивлены дальнейшим таким «офшорингом» российских казначейских облигаций в ближайшие месяцы.

http://perevodika.ru/articles/1199674.html – цинк

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: доллар, Россия, США, экономика
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