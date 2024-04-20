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МИД РФ о призывах конфисковать российские активы на Западе

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Официалка на тему вопроса конфискации российских активов замороженных на Западе.

МИД РФ о призывах конфисковать российские активы на Западе

США и их сателлиты уже давно «положили глаз» на российские золотовалютные резервы, заблокировав их в 2022 г. С тех пор на Западе ведутся дискуссии о формах и способах конфискации активов Банка России с целью их последующего направления на помощь Украине – прежде всего, оплату военных поставок. В настоящее время активно муссируются различные варианты, связанные с полным или частичным изъятием российских резервов, прибыли от их удержания на счетах в западных финансовых институтах или использования в качестве залога для выпуска долговых инструментов в интересах Киева.

Хотели бы еще раз подчеркнуть: «заморозка» российских активов в западных юрисдикциях и попытки их изъятия являются незаконными мерами, грубо нарушающими основополагающие принципы и нормы международного права (в том числе принцип суверенного равенства государств и Устав ООН). Любое посягательство на имущественные права и интересы нашей страны расцениваем не иначе как неприкрытое, циничное воровство с целью пополнения собственных карманов. Подобные действия представляют собой эскалацию экономической агрессии и элемент гибридной войны против России.

В случае конфискации активов будем руководствоваться принципом взаимности в международных отношениях, предусматривающим неотъемлемое право на ответные меры. Располагаем значительным объемом западных средств и имущества в российской юрисдикции, на которые могут распространяться наши действия. Не собираемся раскрывать их характер, однако арсенал политических и экономических контрмер в отношении недружественных стран широк. Не станем церемониться и в случае попыток использовать обездвиженные российские резервы в качестве залога по облигациям, которые якобы могут быть эмитированы Западом в целях привлечения частного капитала для финансирования киевского режима. Любые лица и фонды, которые решатся на приобретение таких финансовых инструментов, станут первыми кандидатами на попадание под «контрсанкции» с далеко идущими последствиями для перспектив своей международной деятельности.

Давно убедились в том, что Запад, утративший способность к разработке даже «псевдоправовых» оснований для своих хищнических действий, никогда не собирался соблюдать международное право и нормы собственного законодательства. США и их сателлиты, фактически находясь в предбанкротном состоянии и обеспечивая функционирование собственных экономик за счет наращивания долгов и присвоения чужих материальных ресурсов, пытаются диктовать условия странам Мирового большинства. Любая страна, в той или иной степени зависимая от западных рынков, технологий и финансовой помощи, а также имеющая резервы в западных юрисдикциях, сталкивается с риском их полной потери, если англосаксам потребуется реализовать очередной внешнеполитический «проект» или просто «залатать дыры» в хронически дефицитных бюджетах. Очевидно, что выстраивание устойчивого торгово-финансового взаимодействия с западниками, доказавшими свою ненадежность, политическую ангажированность и приверженность «двойным» стандартам, бесперспективно.

https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1945182/ – цинк

В общем, будут конфисковывать в ответ. Сколько реально Россия может конфисковать, точных данных нет.

Комментарий редакции

Тезисы статьи:

1. США и их союзники намереваются конфисковать замороженные российские активы и направить их на помощь Украине.
2. Россия считает конфискацию своих активов незаконной и грубым нарушением международного права.
3. В ответ на конфискацию Россия будет применять принцип взаимности и примет контрмеры в отношении западных активов в РФ.
4. Россия обвиняет Запад в стремлении диктовать условия остальному миру и присваивать чужие ресурсы.
5. По мнению МИД РФ, выстраивание устойчивых торгово-финансовых отношений с Западом бесперспективно из-за их ненадежности.

Вывод:
Россия жестко предупреждает о серьезных ответных мерах в случае конфискации ее замороженных активов на Западе. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении международного права и попытках присвоить чужие ресурсы. Ситуация находится в тупике, и дальнейшая эскалация может привести к полному разрыву экономических связей между Россией и западными странами.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/9103161.html
Метки: воровство, деньги, Запад, мид рф, Россия, финансы, экономика
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