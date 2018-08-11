Выходцы с Юпитера
20:49. 11 августа 2018 Просмотров - 48 Нет комментариев Опубликовал: brahman
В высшей степени отличная и познавательная статья о том, почему крестьяне уходили от христианства в язычество.
Очень много интересных фактов и подрбностей.
Реальные расклады в борьбе язычества и христианства. Уроки голода 1891-93 годов
Всяким "родноверам", "славяноариям" и прочей компании расслабиться и проходить мимо: тут о настоящем, бытовом язычестве. Всяких "Вед", перунов и "Велесовых книг" не будет.
Катастрофы голода сносят в сознании людей в первую очередь все наносное и искусственное. По так называемым "мировым религиям" голод бьет непосредственно и больно.
Нет, "старые боги" не замещают Христа, Аллаха или Будду, и из лесов не выходят друиды с волхвами – про них никто и не помнит. Все, что мы знаем, например, о славянских языческих божествах и верованиях – это кропотливая работа историков, а не "народная память" (она реально "помнит", но другое, о чем ниже).
"Голодный" ренессанс или, если хотите, реконкиста язычества происходит одновременно просто, тупо и страшно для "государственной" религии и властей. Жуткая голодная катастрофа 1892 года дала огромное количество фактического материала и аналитики по теме. Связано это с тем, что, во-первых, благодаря общественности и лично Льву Толстому "на голоде" работало большое количество образованных и наблюдательных людей, а во-вторых, сама Церковь усиленно мониторила ситуацию – в Синод через епархии голодных губерний массово поступали донесения и отчеты сельских священников и церковных комиссий. Наиболее дельная аналитика шла в журнале "Мир Божий", где в номерах за 1892-94 годы регулярно разбирали и анализировали различные сообщения с мест. Много аналитики встречается в медицинских отчетах тех лет, а так же в полицейских расследованиях слухов и толков, приведших к бунтам, погромам и неповиненовению властям.
Изучением и обобщением собранных материалов занимались такие глыбы отечественной науки как профессора Найдыш Вячеслам Михайлович и Азбелев Сергей Николаевич. А первый и могучий задел сделал еще на анализе обрывочных сведений с кошмарного голода 1872-74 гг. академик Александр Афанасьевич Потебня (Слово и Миф. М.:Правда, 1989).
С медицинской точки зрения годноту выдал прямо с мест А.В. Погожаев (Апатия и голодание//Русское богатство. 1892. Номер 4-5). Суровый и реальный фолк от носителей постил журнал "Этнографическое обозрение".
О том, что для Церкви языческая угроза была абсолютно реальна, писал даже Пал Николаич Милюков ("Очерки по истории русской культуры", Т.2, ч.1).
В наше время по теме пишут, помимо Найдыша, философы Лосев И.Н. и Синельников С.П., статьи которых в журналах "Вопросы философии" и "Волга" ткнули носом автора поста в данную тему.
Что же из себя представляло реальное язычество в 1892-94 годах, каковы были механизмы и формы его проявления и к каким последствиям это все приводило.
Замануха: всех, дочитавших до конца, ждет бонус – самый умопомрачительный, невероятный, крышесносящий слух голода 1892-94, непревзойденный до сих даже лсдэшными наркоманами.
1. Механизм запуска возврата к язычеству.
1.1. При первых признаков катастрофы все в деревнях усиленно молились, завязывали с пороками (бухачем), ходили на все церковные службы и крестные ходы. Батюшки писали умильные отчеты. При этом отмечали возникновение всяких невероятных слухов и сплетен, которым сначала не придавали особого значения (в 1898-99, 1906, 1911 гг. церковные и светские власти, наученные горьким опытом, старались реагировать максимально быстро на этом первом этапе, но когда не успевали, то получали то, что прекрасно описано у Викентия Вересаева и Михаила Булгакова)
1.2. Когда катастрофа надвигалась вплотную, батюшкам начинали задавать резкие и неожиданные фантастические вопросы (типа "правда что Государю было видение о Конце Света и в его дворце иконы кровью плакали, а лошадь человечьим голосом заговорила?"). Фантастические вопросы постепенно сменялись совершенно бытовыми: "отчего хлеб неуродился", "отчего скотина болеет", "отчего у Касьяна живот вздулся и он херню несет". И вот тут батюшку спасали либо стальные яйца (такие попадались), либо специальные знания (таких было единицы). Ответ "Так Богу угодно" не прокатывал и мог мгновенно взорвать обстановку (например все могли свалить прямо со службы). Если батюшка что-то шарил или начинал давить харизмой, то прилетал второй вопрос: а как увязан вот этот конкретный пи*дец со слухами и разговорами? Может правду говорят?
Это была вилка: ответ "да, связан" по умолчанию неприемлем, ответ "нет, не связан" сразу рождал недоверие к компетентности священника (это в лучшем случае, в худшем – батюшку начинали считать участником некоего "заговора").
1.3. Далее, как убедительно предупреждал всех еще до наступления голода Потебня, происходит следующее: "[Христианство], вообще исключающее природу, не дало объяснения многим чудесным явлениям природы, которые язычник объяснил, связавши со своею верою. <…> Христианство могло лишь несколько ограничить, но не могло вполне устранить ту часть язычества, которая обращена к природе. Далее, христианство оставляло много незаполненного пространства вокруг событий семейной жизни, рождения, брака, смерти, вокруг занятий, например – охоты, земледелия, скотоводства, прядения" и, как справедливо дополняет Синельников, "вокруг засухи, неурожая, голода".
Многих людей совершенно переставало устраивать объяснений голодного пи*деца устойчивыми формулами "так Богу угодно", "Плохое событие – Божье наказание, хорошее – благодать от Бога идущая". Эти формулы, при должном религиозном воспитании, работают когда вас, например, насилуют, но кормят. Как только перестают кормить, то механизм ломается. Потебня тыкал всем в глаза голод 1872-74: "Такая упрощенная схема, по-своему объясняющая бедствие, не удовлетворяла немалую часть крестьянства: народ искал, на его взгляд, глубоких объяснений случившегося и находил их в старом, не забытом окончательно язычестве. Дело еще и в том, что язычество помещает богов внутри природы, ближе к человеку".
Еще более доступно проблема формулировалась уже советскими философами, также пристально изучавшими ее: христианский Бог выше и дальше и не обязан подробно разъяснять действие сил природы, а языческие боги и есть эти самые силы.
Все, язычество вырвалось наружу. Но, еще раз повторюсь, никакие Велесы и Перуны не вылезают – не помнит их никто. Капища тоже никто не строит (вру – чуваши и марийцы в лес валили, а с ними русские и татары, но это было локальное явление и язычество у чувашей и мари никто под корень не истреблял).
2. Проявление язычества.
2.1. Оно, сначала, начинает проявляться по косвенным признакам в слухах и толках. Вы бы сейчас не распознали бы ни за что, а Церковь тогда четко определяла – это появление в сюжетах слухов фантастических подробностей, к которым пока крепят христианские объяснения и имена (самарское "Стояние Зои" тогда однозначно определили бы как язычество, и вломили бы нехилых люлей самарской епархии).
Кроме того, начинают с новой силой лезть очень хорошо знакомые Церкви народные легенды о различных библейских персонажах (тут сильно надеюсь меня терминологически поправит, если что, или дополнит уважаемый anrike). Наиболее популярные персонажи в них – "сестры Ирода", которых обыкновенно определяют числом от 12 до 40. Имена народ им дает более чем характерные: Голодея, Пухлея, Желтея, Трясея, Огнея, Ледея, Гнетея, Хрипея, Глухея, Ломлея, Корикота, Навсея и т.п. У каждой сестрички по 300 любовников. В голод правит бал не Голодея, а еще одна опасная тварь из списка – Варогуша. Пословица голода: "Изнимет брюхо голодуша, придет и боль, и варогуша". Варогуша представляется в виде белого мотылька, который садится на губы спящему, в результате того поражает лихорадка, малокровие, упадок сил, чахлость и, в итоге, смерть.
Психиатры уже тогда отмечали, что помимо того, что белые мухи реально существуют, поехавшие крышей на почве голода начинают их видеть в товарном количестве – это один из массовых глюков (алкаши-делирики, кстати, белых мушек тоже часто наблюдают). Так как малярия и разные лихорадки действительно усиливаются во время голодов и люди вокруг натурально мрут пачками, то привет – Варогуша становится совершенной реальностью, так как психов особо никто распознавать не умеет и вокруг тебя все Это видят. То есть миф уже не развенчать никак, а подобные попытки приведут к раскалению обстановки.
Но Варогуша и прочие подобные легенды это только цветочки. Церковь их сурово осуждала, но до поры мирилась.
2.2. С нарастанием саспенса население становится все более нервным и агрессивным: начинает ползти вверх статистика преступлений, повсюду полыхают страсти и разборки на пустом месте. Появляются случаи открытого неповиновения властям. Болезни и эпидемии продолжают развиваться в геометрической прогрессии. Сложные объяснения текущих процессов никто не понимает и понимать не хочет, а старые простые формулы не работают. Но сознание настойчиво требует объяснения происходящему. И вот тут приходят они – божки, демоны, духи низшего языческого пантеона. Их древних имен никто не помнит, обзывают в разных местностях по-разному или по-христиански – бесами (помнят только водяных и леших). Одними из первых появляются ведьмы. И появляется вся эта компания не просто так – "бабка сказала" – явление несколько сложнее. Профессор Найдыш подыскал для него очень подходящий термин – быличка. Определения былички вы можете в количестве прочитать в интернете. Мы возьмем то, которое Найдыш подыскал именно для голода: быличка – это устный народный рассказ с установкой на полную достоверность, но с элементами фантастических, нереальных и сверхъестественных событий, сопровождаемых, как правило, существами-"низшими" богами языческих верований или имеющих дело с людьми, обладающих нечеловеческой силой (черти, ведьмы, колдуны) и такими персонажами как привидения, оборотни, вурдалаки.
Т.е. быличка имеет реальную географическую привязку, в ее сюжете могут присутствовать реально существующие люди, точные даты и время. Продвинутый вариант былички – это ее увязка с христианским апокалипсисом, который все более наделяют языческими чертами.
Примеры.
Простая быличка. Записана среди крестьян Чернского уезда Черниговской губернии в 1893 году.
"Виновницей неурожая была одна ведьма. Она ночами на осиновом лучке (дугообразной палке) разъезжала по деревням (подробно перечисляется каким) и дергала у петухов перья из хвостов и крыльев – штук по пяти из каждого петуха (петух – язычество). Летом 1891 и 1892 годов по ночам часто слыхали крик перепуганной птицы на дворах. Спасались от ведьмы только те петухи, которые садились на борону (борона – язычество), потому что борона, составленная из крестообразных связанных частей, не подпускала к себе бесова отродья. Из надерганных перьев ведьма вязала пучки и, летая на лучке по поднебесью (подробно перечислены уже покойные свидетели) над матушкой Русью, РАЗГОНЯЛА ИМИ ДОЖДЕВЫЕ ТУЧИ и, таким образом, не давала плодотворному дождю проливаться на засохшую землю. После смерти ведьмы пошли дожди, да поздно (а вот версий кончины ведьмы – триллион)".
Апокалиптическая быличка. Записана тоже в Черниговской губернии.
"В одном из сел Новосильского уезда церковный сторож, обходя ночью церковь, услышал, что в церкви кричали петухи. Так было в ночь до трех раз. "Что такое? Какой петух мог очутиться в храме?" – недоумевал сторож. На другую ночь опять закричали петухи. Тогда сторож побежал к священнику, разбудил его и рассказал про петухов. Оделся священник и отправился со сторожем к церкви, и оба они слышали, что в ней два раза прокричали петухи. Наутро собрал священник сходку, поведал обо всем прихожанам и в заключение спросил их: "Кто из вас, православные, выищется такой, который бы согласился переночевать в церкви, дабы узнать, что значит петушиный крик? Один парень из того же села говорит: "Я согласен на это".
На ночь заперли того парня в церкви
Здесь он взял Евангелие и стал читать. Читал, читал он; вот уже полночь, поют петухи на селе; глядь, – царские врата сами собою растворяются и выходит из них БЕЛЫЙ ПЕТУХ: прокричал с амвона: "Ку-ка-ре-ку!" и ушел в алтарь. Царские врата за петухом затворились. Запели на деревне во второй раз петухи – опять из растворенных врат вышел на амвон петух, но только КРАСНЫЙ. Прокричал петух и также скрылся в алтаре. Когда третий раз пропели на селе петухи, на амвон вышел ЧЕРНЫЙ петух. После него на амвон вышел монах в черной одежде и спрашивает парня: "Разумеешь ли ты, что предвещают петухи сии?". "Не разумею", – отвечает парень. "Ну так слушай: БЕЛЫЙ петух, означает в скором будущем изобильный урожай, КРАСНЫЙ – ужасное кровопролитие, ЧЕРНЫЙ – смертей, гробов, и могил множество, так что хлеб некому будет есть".
Языческие петухи тут перекликаются с конями из Апокалипсиса.
Верили быличками беспрекословно.
2.3. Дикие слухи особенно благодатно ложились на подготовленную почву – бухло. Больше всего крестьяне боялись не самого голода, а холеры, которая неизменно с ним приходила. В крестьянской среде существовала непоколебимое убеждение, что от холеры нельзя спастись и христианство никак от нее не защищает. А что делает нормальный русский человек, когда аццки очкует? Правильно – бухает. Вы можете себе представить как надо нажираться, чтобы удивить стандартного полицейского участкового? Из донесения полицейского урядника из слободы Покровское Новоузенского уезда Самарской губернии, куда он был послан для наблюдения за настроением крестьян при получении известий об идущей с низовьев Волги холеры:
"Я навидался столько пьяных, как никогда раньше. Пили чтобы умирать было легше в пьяном состоянии, пили просто так и Бог знает зачем – лишь бы быть пьяными".
Про холерные бунты и слухи написано тонны литературы. Нас интересуют слухи, связанные с язычеством и затрагивающие вертикаль власти. Как раз холера 1892-93 нам их дала.
В том же уезде ходили стандартные слухи, будто за каждого отравленного русского доктора получают от англичан 30 рублей, а за хохла 40. Народ разгромил больницы в уезде и чуть не поубивал персонал. Когда оперативно присланные войска вставили всем пистон, то родился рассказ, который начал разлагать сами войска и губернским жандармам пришлось очень много работать. Вот он:
"За зиму, когда голод постиг все наши волжские губернии, царь посылал много хлеба и денег для раздачи народу, но эта помощь не доходила до назначения, оставаясь в руках чиновников, грабивших и казну и народ. Проведав о том, царь послал наследника тайно разузнать в чем дело. Наследник приехал, разузнал и долго уговаривал чиновников отдать награбленное народу, но, не сладив с ними, "поехал за отцом". Чиновники, узнав о том и испугавшись расправы, подкупили докторов, чтобы те пустили холеру и не допустили бы при этом царя к Поволжью. И царь не приехал. Но наследник (то в образе медведя, то петуха, то коня, то витязя, то ворона) вернулся в Самарскую губернию и участвовал с народом в бунтах и разгромах больниц. В Новоузенском уезде (или любом другом уезде) он три раза на "ура!" поднимал портрет Государя, висевший на стене в земской больнице".
Жандармы отмечали случаи, что под влиянием рассказа некоторые солдаты бросались камнями в докторов.
("Все былички взяты из номеров "Мира Божьего").
В результате подобных слухов, глюков, нелепых подтверждений разных суеверий, забытые языческие верования начинают возвращаться. Крестьяне все больше начинают смотреть на мир сквозь призму язычества, хотя во всю еще юзают христианскую мифологию и терминологию. И тут остается всего один шаг до практического язычества.
3. Практическое язычество.
3.1. Основа язычества – это не древнегреческие мифы, не древнеримская строгая иерархия божеств, не споры кто важнее: Перун или Велес. Основа язычества – примитивные верования, связанные с самыми необходимыми для выживания вещами и процессами.
Так как урожай уже про*бан, то самым важным для крестьянина становится скотина – без нее не выжить и не засеяться по весне. А скот косят болезни. Эпидемии болезней скота также усиливаются в голодные годы. Идет падеж. Молитвы не помогают, наблюдение вроде "если долго крестить корову, то она все равно умрет" тоже минусуют позиции христианства. А делать что-то надо, крестьян лихорадит и они места себе не находят из-за скотины. И вот тут всплывает разрозненно обрядовая сторона язычества. Это когда официальный Бог не помогает, а запрещенные божества – вот они, рядом. Надо только попросить. Как просить – никто не толком не знает (появляются всякие противоречащие друг другу "знатоки", которые берут плату за знания и сваливают из села пока не спалили). Начинают искать способы интуитивно. И что интересно – в обрядах, связанных со здоровьем скотины, почти все приходят к одним и тем же действам. При этом, на всякий случай, не рвут еще окончательно с христианским Богом. Наиболее ясно обряды описывает донесение священника Николаевской церкви села Иловатый Ерик Новоузенского уезда Самарской губернии:
"Суеверия в домах поддерживаются тем, что после утрени праздника Крещения Господня хозяин дома, положив несколько кусочков простого ладана в домашнюю ладаницу с горячими углями, идет на скотный двор и там, собрав объедки соломы в одну кучу, выкладывает угли с ладаном на кучу соломы и зажигает ее, наблюдая за тем. как бы не произвести пожара. Это называется у них "ПУРЫНОМ" и делается для того, чтобы домашний скот их был здоров".
Солома – совершенно языческий материал. Пучки соломы присутствуют почти во всех языческих обрядах, связанных со скотиной.
Далее включается механизм "делай как все".
3.2. До обрядов дело доходит когда голод уже на пике. А после пика идет спад. Выживает сильнейшая скотина или у которой был иммунитет. Или врачи справились с эпидемией. Или она сама угасла. Но всем же ясно, что когда мы стали жечь солому – скот и перестал падать. А когда мы порезали горла последним курам и побросали их в болото (ну или где там "эти" живут), прекратилась лихорадка.
А по весне приехали "господа" из столиц и привезли хлеб – это Наследник в столицу вернулся.
3.3. Когда голод был подавлен, Церковь предсказуемо включила репрессивный механизм. Зачинщиков слухов, "распространителей язычества" арестовывали. Население делало однозначный вывод – вот кто наши враги.
Многие крестьяне, не в силах порвать с христианством, но "вкусивши запретного плода", уходили к сектантам – недаром сектанство было особо распространено в зоне рискового земледелия.
Многие, отъевшись и раскаившись в своем "язычестве", уходили к староверам (в этом блоге уже были приведены наблюдения 1892-94 годов за тем, что староверы не болели цынгой и малокровием и к ним тянулись крестьяне окрестных сел. То, что дело не в вере, а в рассоле, которого у староверов имелись громадные запасы, никто и не подозревал).
После голодов Церкви приходилось щемить сектантов и староверов, вырывая у тех клятвенные заверения, что не будут принимать к себе никого из православных.
И еще многим стало ясно, что окончательный переход к язычеству во многих селах не случился только из-за прибывшей наконец помощи – растянись голод еще года на два и случился бы невозврат.
Если кто вдруг решит пофантазировать о религиях и верованиях в постапок, то сразу имейте в виду: это будут примитивные языческие верования, связанные с урожаем, скотом, охотой, фертильностью и удачей. А духи будут жить в самых "нехороших" местах.
Ну и обещанный бонус.
В тот голод началось масштабное переселенческое (беженское) движение из неурожайных губерний Поволжья обратно в центральные. Стихийные переселения власти пытались пресекать. В среде крестьян рождались самые невероятные слухи в связи с переселением.
Вот сейчас без шуток: в одной из волостей Саратовской губернии крестьяне повязали в тюки весь свои скарб, заколотили дома, вышли на центральные площади и в организованном порядке стали ожидать переселения НА ЮПИТЕР. "Мир Божий", за номером 7-8, 1894, цитирует "Саратовский листок":
"Слухи о переселении крестьян на планету Юпитер дошли до Саратова. Становому приставу было поручено собрать урядников, сотников и десятников и выяснить корень сего зла. Было установлено, что среди крестьян явились какие-то выходцы с Юпитера, которые стали приглашать к себе на житье. Земля, мол, хорошая, лесу, лугов – вдоволь, рыбы в реках сколько хочешь, зверя и птицы тьма, что приди целая армия – их не искоренит, потому что железных дорог нету (sic!), а пшеница родится – золото.
Желание крестьян переселяться на Юпитер было обнаружено вполне. Был найден один из подстрекателей – казак села Куковичи Оверка Шкода. Он показал, что сам неграмотный, но люди говорят, что на Юпитере земли хорошие. На Оверку Шкоду составлен протокол".
https://d-clarence.livejournal.com/268175.html – цинк (как всегда рекомендую подписываться на автора – давно и системно пишет на тему голода в Российской Империи и Советском Союзе).
Источник: colonelcassad.livejournal.com