Спирали Жизни. Олег Беликов. Часть 1-2

Древние знания о мироустройстве и символ спирали.

Автор-сказитель – Олег Беликов

Часть 1 – https://youtu.be/-d-qf-zfNEI

Цель данного эфира -: напомнить основные правила по которым функционирует Наше Мироздание.

Разберем цикличность и повторяемость спирали, присутствующей в каждом аспекте нашей жизни.

Углубимся в символику древнего знака спирали.

Попытаемся понять, почему спираль символизирует развитие сознания человека и самое главное указывает Путь.

Как спираль связана с Великим Колесом Жизни? Символом которого являются непрерывные изменения циклов, всех воплощений, энергия которых представлена в изображении спиралей.

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Источник: www.youtube.com