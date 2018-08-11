Спирали Жизни. Олег Беликов. Часть 1-2
Древние знания о мироустройстве и символ спирали.
Автор-сказитель – Олег Беликов
Часть 1 – https://youtu.be/-d-qf-zfNEI
Цель данного эфира -: напомнить основные правила по которым функционирует Наше Мироздание.
Разберем цикличность и повторяемость спирали, присутствующей в каждом аспекте нашей жизни.
Углубимся в символику древнего знака спирали.
Попытаемся понять, почему спираль символизирует развитие сознания человека и самое главное указывает Путь.
Как спираль связана с Великим Колесом Жизни? Символом которого являются непрерывные изменения циклов, всех воплощений, энергия которых представлена в изображении спиралей.
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Источник: www.youtube.com