Главная » Видео, Мировоззрение

Спирали Жизни. Олег Беликов. Часть 1-2

11:44. 11 августа 2018 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:

Древние знания о мироустройстве и символ спирали.

Автор-сказитель – Олег Беликов

Часть 1 – https://youtu.be/-d-qf-zfNEI

Цель данного эфира -: напомнить основные правила по которым функционирует Наше Мироздание.

Разберем цикличность и повторяемость спирали, присутствующей в каждом аспекте нашей жизни.
Углубимся в символику древнего знака спирали.
Попытаемся понять, почему спираль символизирует развитие сознания человека и самое главное указывает Путь.
Как спираль связана с Великим Колесом Жизни? Символом которого являются непрерывные изменения циклов, всех воплощений, энергия которых представлена в изображении спиралей.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

—————————————-
Ставьте "лайки" и "любо", делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь "радио":

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Население России будет жить по 200-300 лет [Возрождение Науки]
... готовы начать эксперименты по продлению жизни человека на 100-200 лет... демографического кризиса путём увеличения срока жизни людей, регенерации органов, генетическом лечении... запретов на неопределенно долгое время жизни. А что это за программа...
Марва Оганян - Почему все болеют, ваши дети, родные и Вы
Почему все болеют, ваши дети, родные и Вы Надо понять только суть изначального положения, который хочет до нас донести Оганян Марва Вагаршаковна и потом всё становится на свои места. Есть спорные вопросы по некоторым положениям, но главное надо принять за...
Как я пробуждалась от ментального сна
... – Людмила Дятленко Моя жизнь делится на две части: до и после… Границей..., новые приобретения, новые постижения многогранности жизни. Главное – не останавливаться. Не хочу... учиться всю оставшуюся свою жизнь. Сам Н. Левашов часто повторял, что любить...
Происхождение человека: эволюция или инволюция?
...процессе жизни, каждый отец получает множество случайных мутаций, а часть добавляет...создание алгоритма -управления. Автоматическая часть процесса формирования тела организма ...процессы отражают лишь часть сложной картины ОРГАНИЗАЦИИ жизни. Нет никаких данных...
Как Сталин освободил рубль от доллара
... что со спекулянтами потеряли часть своих денег «стахановцы», изобретатели...спекулятивных групп населения и часть населения Южного Кавказа ... требовали обеспечить им уровень жизни как у шахтёров СССР... золотой рубль» большей части торговли СССР со странами...
В Забайкалье предложили делить и отбраковывать детей. Здравствуй, капитализм-XXI!
.... Помимо уже указанных претензий по части "разделения" и "отбраковки" детей, общественники...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>