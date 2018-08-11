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Шойгу посоветовал немцам спросить у дедушек, «каково это — разговаривать с Россией с позиции силы»

22:15. 11 августа 2018 Просмотров - 127 Нет комментариев Опубликовал:
Шойгу посоветовал немцам спросить у дедушек, «каково это — разговаривать с Россией с позиции силы» | Русская весна

Министр обороны РФ Сергей Шойгу посоветовал Германии не говорить с Россией с позиции силы, а помнить уроки истории.

«Что касается высказываний… Если говорить конкретно о Германии, то, прежде чем говорить такие слова, надо все-таки как-то вернуться в историю. И после всего того, что Германия сделала в нашей стране, думаю, там еще лет двести бы по этому поводу не надо говорить, не надо бы выступать.

Не буду говорить жестче и грубее, думаю, вы меня поняли», — сказал Шойгу в субботу в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Так он ответил на просьбу журналиста прокомментировать заявление главы военного ведомства Германии о том, что с Россией надо говорить с позиции силы.

Министр также отметил, что, прежде, чем давать советы насчет разговоров с Россией с позиции силы, желательно вспомнить историю.

«То, что касается разговоров с позиции силы: опять же — вернитесь в историю. Если сами не читаете — спросите у дедушек: каково это — разговаривать с Россией с позиции силы. Они, наверное, смогут рассказать», — посоветовал Шойгу.

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Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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