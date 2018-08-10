Здоровье молочной железы. Захар Белинский(Арирадъ). Часть 1
Лечение фиброкистозной мастопатии.
Автор-сказитель – Захар Белинский (Арирадъ)
Часть 2 – https://youtu.be/9hW0Yew1Egc
В передаче мы говорили о проблеме, которая фактически не имеет терапевтического решения в современной медицинской практике.
Эта проблема касается прежде всего женщин.
Речь шла о женских проблемах, связанных с молочной железой, о фиброкистозной мастопатии.
Также рассказали о гинекостазии, аналогичной мужской проблеме. Рассмотрели, что можно предпринять для профиллактики возникновения такого недуга и как его лечить.
Поговорили о причинах возникновения и развитии этой дисфункции.
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Источник: www.youtube.com