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Здоровье молочной железы. Захар Белинский(Арирадъ). Часть 2

08:58. 10 августа 2018 Просмотров - 29 Нет комментариев Опубликовал:

Лечение фиброкистозной мастопатии.




Автор-сказитель – Захар Белинский(Арирадъ)

Часть 1 – https://youtu.be/9hW0Yew1Egc

В передаче мы говорили о проблеме, которая фактически не имеет терапевтического решения в современной медицинской практике.
Эта проблема касается прежде всего женщин.
Речь шла о женских проблемах, связанных с молочной железой, о фиброкистозной мастопатии.
Также рассказали о гинекостазии, аналогичной мужской проблеме. Рассмотрели, что можно предпринять для профиллактики возникновения такого недуга и как его лечить.
Поговорили о причинах возникновения и развитии этой дисфункции.

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Источник: www.youtube.com

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