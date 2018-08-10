Выступление Глазьева в Донузлаве
09:29. 10 августа 2018 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Давеча советник Путина Глазьев публично поведал на тему упущенных возможностей 2014.
В 2014 году Запад дал понять правительству России, что готов признать Крым, одновременно шантажируя возможным началом большой войны. Об этом в ходе выступления перед участниками молодежно-патриотического лагеря «Донузлав» в Крыму заявил известный российский экономист, советник президента России Сергей Глазьев. «Мы должны были освободить весь Юго-Восток. Почему не освободили? Я думаю, это результат западной провокации. Западные лидеры дали понять нашему руководству, что они признают Крым российским. Но если будет Русская весна продолжаться дальше, и другие регионы будут присоединяться к России, будет мировая война. Это был блеф», — сказал он.
Также Глазьев отметил, что, поверив в 2014 году Западу, правительство России совершило большую ошибку.
«Они Крым не признали, но использовали его в качестве оснований для санкций. Война на Украине началась потому, что мы не освободили Юго-Восток. Если бы мы защитили Юго-Восток, не было бы сегодня никакой войны, не было бы десятков тысяч жертв. Киевский режим смог бы устоять только в Киеве и на Западной Украине. Это было, я считаю, глубочайшей стратегической ошибкой», — подытожил он.
https://izborsk-club.ru/15673 – цинк
Не то, чтобы это было большим секретом, но вполне очевидно, что имея ограниченное по времени, но достаточно широкое по вариантам действий, окно возможностей, был сделан выбор в пользу явно не лучшего (это очень мягко сказано) варианта, который привел к "безальтернативному Минску" и столь же безальтернативной войне, которая продолжается 5-й год.
Ключевой ошибкой, на мой взгляд, было признание легитимности государственного переворота, что обеспечило для России целый ряд проблем на долгосрочную перспективу. Но как мы знаем, 2014-й год еще был годом иллюзий, когда российские элиты не могли до конца поверить, что конфликт с Западом институционализирован и затронет коренные интересы правящих элит.
Ну а в 2018-м это уже выгляди как упущенная возможность в уникальной ситуации, которая в прежнем виде более не повторится, сколько глубокой озабоченности по этому поводу теперь не выражай. По сути, безальтернативен именно конфликт с США и НАТО, а ситуация 2014 года оказалась упущенной возможностью в рамках этого макро-конфликта, что обеспечило оппонентам РФ более выгодные позиции на украинском ТВД, когда режим Порошенко эволюционировал "от лучшего выбора украинского народа" до "при этом режиме война не прекратится".
Там было еще несколько интересных вещей сказано на тему 2014 года.
Кому интересно, вот запись выступления.
Источник: colonelcassad.livejournal.com