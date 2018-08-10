Главная » Политика

“Рука Кремля повсюду”: Вашингтон потребовал от Нельсона объяснить заявление о российском «взломе» выборов

20:46. 10 августа 2018 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:

Уже на протяжении нескольких лет США пытаются голословно обвинить Россию во вмешательстве в американские выборы. Несмотря на то, что тема с каждым днем становится все более избитой, а заокеанские политиканы так и не предоставляют никаких фактов в подкрепление своих заявлений, остаются те, кто шокирует общественность новой бредятиной. В их число вошел сенатор-демократ Билл Нельсон, который открыто заявил, что российские хакеры уже взломали избирательную систему предстоящих выборов во Флориде. Разумеется, бездоказательные обвинения от коллеги в адрес России повергли Вашингтон в шок.

Власти штата потребовали от Нельсона вразумительных объяснений. Также секретарь Флориды Кен Детзнер направил письменное обращение председателю по разведке США Ричарду Барру, в котором сказал, что заявления демократа неуместны, поскольку ни одного доказательства вмешательства он не привел. Более того, секретаря поразило, что его коллега не согласовал это с местными органами штата и не поинтересовался, имел ли место какой-либо взлом вообще.

Как и ожидалось, министерство внутренней безопасности США подтвердило, что следов хакерской атаки обнаружено не было. Удивительно, но Кен Детзнер не стал потакать Нельсону и поддерживать очередной виток антироссийской истерии, как поступили США в случае с отравлением Сергея Скрипаля. Еще в марте, после того как экс-полковника ГРУ и его дочь нашли без сознания в британском Солсбери, Лондон тут же повесил все на Россию, естественно, не предоставив ни единого доказательства.

Ну, а абсурдные вопли Нельсона в очередной раз подтвердили, что американскому истеблишменту повсюду мерещится «рука Кремля» ввиду собственной несостоятельности. 

Метки: вмешательство в выборы, запад и россия
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 10 декабря 2017
... заблокировали магазин "Рошен", потребовали отставки Порошенко, освобождения Саакашвили... над всем и повсюду. Это такая разновидность... политиков и созданные Вашингтоном антикоррупционные структуры. В... эксперты сразу увидели «руку Кремля» в этом деле ...
Трамп по Фрейду...
...известно, что США потребовали от КНР возвратить ... узнали о попытках Вашингтона договориться с Москвой ...операции при поддержке Кремля, направленной на дискредитацию...находились в их руках, полностью освобождено 105..."сатанизм" их действий повсюду в мире. Отсюда —...
Крушение самолёта Су-24 в Сирии. Ситуация в Турции
.... Окна здания разбиты, повсюду следы краски», — говорят..., загребая чужими руками жар. Даже ...окончательно рушит заигрывания Кремля с Анкарой, и...пособничестве терроризму и потребовать от мирового ...Киеве, Стамбуле и Вашингтоне комментаторы могут единственным ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 08 декабря 2015
... действий — «ИГИЛ повсюду сеет разрушение и смерть...иракской армии, вооружённой Вашингтоном, говорится в докладе ...территорию Турции". Ранее Кремль обвинил семью Эрдогана... переход из рук в руки домов в ...военной операции и потребовал немедленного вывода турецких ...
Ливийский вариант для РФ
... видеороликов, распространяющихся по сети повсюду, на тысячах ресурсов - ... как могут развиваться события. Кремль - в панике. На .... Дрожащая рука тянется к телефону - звонить в Вашингтон. Но ...с угрозой внутренних конфликтов, потребуется нечто, что сможет ...
Бэкграунд, выпуск-311 за 6 июля 2013
... вызов Вашингтону. Тем не менее Сноуден в Москве, а Кремль уже...гиганты большого фастфуда нынче есть повсюду – от Нью-Йорка и .... Мы обрадовались, ударили по рукам. Отпустили французов в Париж, ... ряд депутатов госдумы России потребовал принятия срочных мер для ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>