Уже на протяжении нескольких лет США пытаются голословно обвинить Россию во вмешательстве в американские выборы. Несмотря на то, что тема с каждым днем становится все более избитой, а заокеанские политиканы так и не предоставляют никаких фактов в подкрепление своих заявлений, остаются те, кто шокирует общественность новой бредятиной. В их число вошел сенатор-демократ Билл Нельсон, который открыто заявил, что российские хакеры уже взломали избирательную систему предстоящих выборов во Флориде. Разумеется, бездоказательные обвинения от коллеги в адрес России повергли Вашингтон в шок.

Власти штата потребовали от Нельсона вразумительных объяснений. Также секретарь Флориды Кен Детзнер направил письменное обращение председателю по разведке США Ричарду Барру, в котором сказал, что заявления демократа неуместны, поскольку ни одного доказательства вмешательства он не привел. Более того, секретаря поразило, что его коллега не согласовал это с местными органами штата и не поинтересовался, имел ли место какой-либо взлом вообще.

Как и ожидалось, министерство внутренней безопасности США подтвердило, что следов хакерской атаки обнаружено не было. Удивительно, но Кен Детзнер не стал потакать Нельсону и поддерживать очередной виток антироссийской истерии, как поступили США в случае с отравлением Сергея Скрипаля. Еще в марте, после того как экс-полковника ГРУ и его дочь нашли без сознания в британском Солсбери, Лондон тут же повесил все на Россию, естественно, не предоставив ни единого доказательства.

Ну, а абсурдные вопли Нельсона в очередной раз подтвердили, что американскому истеблишменту повсюду мерещится «рука Кремля» ввиду собственной несостоятельности.