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Путин одобрил идею изъять у бизнеса 500 млрд рублей

08:43. 10 августа 2018 Просмотров - 137 6 коммент. Опубликовал:
Путин одобрил идею изъять у бизнеса 500 млрд рублей | Русская весна

Президент РФ Владимир Путин одобрил изъятие «сверхприбылей» у металлургов и химиков.

Эту идею предложил помощник президента Андрей Белоусов, причем ранее власти пообещали не увеличивать налоги на бизнес.

Речь идет об изъятии из прибылей горно-металлургических, химических и нефтехимических компаний более 0,5 трлн руб. Минфин, Минпромторг, Минэнерго, Минэкономики и Минприроды должны к 17 августа направить в правительство проект доклада по этому вопросу.

Средства планируется направить на выполнение проектов в рамках нового майского указа президента. Ранее подобное происходило в 2016 г., когда для наполнения бюджета использовалось изъятие допдоходов нефтегазовых компаний. Тогда это принесло бюджету около 600 млрд рублей за два года.

В прошлом году, по расчетам Белоусова, из-за рыночной конъюнктуры в 2017 году металлурги и химики РФ суммарно получили более 1,5 трлн руб. EBITDA (прибыль до вычета процентных платежей, налогов и амортизации). При этом налоговая нагрузка на них составляет только 7%, тогда как в отношении нефтяных компаний – 28%.

Поэтому предлагается «выравнивание рентабельности», что даст бюджету 513,7 млрд рублей. Проблема в том, что в РФ не существует налогового механизма такого изъятия, поэтому сначала он должен быть принят правительством.

У «Норильского никеля» планируется забрать 114 млрд руб. (при рентабельности по EBITDA в 44%), у АЛРОСА – 67,3 млрд руб. (47%), СИБУРа – 65,2 млрд руб. (37%), «Полюс Золота» – 58,2 млрд руб. (59%). Меньше всего пострадает Evraz, который потеряет 5,5 млрд рублей, и «Акрон» – 8,3 млрд рублей. Кроме того, «поделиться» еще могут НЛМК, «Северсталь», ММК, «Металлоинвест», СУЭК, «Мечел», «Фосагро» и «Уралкалий».

Источники газеты «КоммерсантЪ» отмечают, что теперь компании могут просто «ставить крест на всех инвестпрограммах». Представители отрасли раскритиковали предложение Белоусова, поскольку считают расчет налоговой нагрузки несправедливым. Кроме того, инициатива по изъятию не учитывает цикличность рыночной конъюнктуры, долговую нагрузку и финансовое состояние компаний. Также теперь многие компании могут отказаться от выплаты дивидендов.

Ранее правительство обещало, что налоговая нагрузка будет зафиксирована на шесть лет вперед, а единственное изменение касается повышение НДС с 18% до 20%.

 

Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
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6 коммент.»

  • 4421 3778
    Леонид Петрович Плотников 10 августа 2018 в 9:10 Ссылка Пометить
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    ..и почему это касается только металлургов-химиков. Зачем обидели нефтяников-газовиков?

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  • 1319 815
    Инсургент 10 августа 2018 в 9:29 Ссылка Пометить
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    средства планируются украсть, в рамках очередных майских указов…

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  • 5632 3534
    mary 10 августа 2018 в 9:30 Ссылка Пометить
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    Я слушала интервью О.Царева касательно пенсионной реформы,он ее готовил на Украине,так вот, еслибы отменить всего лишь льготы ,добавки(судьям,депутатам и др.всякой прикупленной хрени)то это в несколько раз больше того сэкономленного 1 трлн. на жизнях работающих.Так кто же это проголосует.А эти их зарплаты в несколько млн,какой прорыв при разнице доходов в десятки раз.

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  • 7318 3772
    Maleos 10 августа 2018 в 9:40 Ссылка Пометить
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    500 лярдов пойдёт не на содержание жыдобритании с пиндосией, а на пользу России. И всего делов…

    Ответить
    • 142 138
      Александр Maleos 10 августа 2018 в 9:58 Ссылка Пометить
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      Вашими устами да мёд бы пить! А вообще видно будет во благо ли были употреблены средства – это почувствует всякий на себе: стало ему лучше, хуже, или осталось всё как было.

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  • 151 143
    Хан Уман 10 августа 2018 в 10:13 Ссылка Пометить
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    У бизнеса изъять можно…
    И не сложно…
    Но бизнес с лёгкостью вернёт их из населения, приподняв цены!
    А 8 триллионов, из закромов Родины,уже загадочно исчезли?

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