Путин одобрил идею изъять у бизнеса 500 млрд рублей

Президент РФ Владимир Путин одобрил изъятие «сверхприбылей» у металлургов и химиков.



Эту идею предложил помощник президента Андрей Белоусов, причем ранее власти пообещали не увеличивать налоги на бизнес.



Речь идет об изъятии из прибылей горно-металлургических, химических и нефтехимических компаний более 0,5 трлн руб. Минфин, Минпромторг, Минэнерго, Минэкономики и Минприроды должны к 17 августа направить в правительство проект доклада по этому вопросу.



Средства планируется направить на выполнение проектов в рамках нового майского указа президента. Ранее подобное происходило в 2016 г., когда для наполнения бюджета использовалось изъятие допдоходов нефтегазовых компаний. Тогда это принесло бюджету около 600 млрд рублей за два года.



В прошлом году, по расчетам Белоусова, из-за рыночной конъюнктуры в 2017 году металлурги и химики РФ суммарно получили более 1,5 трлн руб. EBITDA (прибыль до вычета процентных платежей, налогов и амортизации). При этом налоговая нагрузка на них составляет только 7%, тогда как в отношении нефтяных компаний – 28%.



Поэтому предлагается «выравнивание рентабельности», что даст бюджету 513,7 млрд рублей. Проблема в том, что в РФ не существует налогового механизма такого изъятия, поэтому сначала он должен быть принят правительством.



У «Норильского никеля» планируется забрать 114 млрд руб. (при рентабельности по EBITDA в 44%), у АЛРОСА – 67,3 млрд руб. (47%), СИБУРа – 65,2 млрд руб. (37%), «Полюс Золота» – 58,2 млрд руб. (59%). Меньше всего пострадает Evraz, который потеряет 5,5 млрд рублей, и «Акрон» – 8,3 млрд рублей. Кроме того, «поделиться» еще могут НЛМК, «Северсталь», ММК, «Металлоинвест», СУЭК, «Мечел», «Фосагро» и «Уралкалий».



Источники газеты «КоммерсантЪ» отмечают, что теперь компании могут просто «ставить крест на всех инвестпрограммах». Представители отрасли раскритиковали предложение Белоусова, поскольку считают расчет налоговой нагрузки несправедливым. Кроме того, инициатива по изъятию не учитывает цикличность рыночной конъюнктуры, долговую нагрузку и финансовое состояние компаний. Также теперь многие компании могут отказаться от выплаты дивидендов.



Ранее правительство обещало, что налоговая нагрузка будет зафиксирована на шесть лет вперед, а единственное изменение касается повышение НДС с 18% до 20%.