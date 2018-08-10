Обманы зрения или занимательная юриспруденция
В годы моего детства, когда школьная программа еще не была упрощена для всех учеников до уровня коррекционной школы времен СССР, чрезвычайно популярны среди детей были книги: «Занимательная математика», «Занимательная геометрия», «Занимательная механика», а вот «Занимательной юриспруденции»- не было. Да, чуть не забыла свою любимую, – «Обманы зрения»…
ФМС РФ ликвидирована в госучетах без передачи баланса к МВД РФ, – а это значит, что все паспорта РФ, выданные ФМС — недействительны, так как утрачена правопреемственность.
Дело в том, что ФМС РФ была создана, как правопреемник МВД РСФСР, созданного, как траст в 1989 году для учета и выгоды от рабов Рима на 25 лет.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Министерство_внутренних_дел_РСФСР
Министе́рство вну́тренних дел РСФСР — орган государственного управленияРСФСРпо борьбе с преступностьюи поддержанию общественного порядкав 1948—1962и 1989—1992 годах.
13 марта1948года в соответствии с изменением, внесенным в Конституцию РСФСР, образовано Министерство внутренних дел РСФСР.
20 декабря1962года Министерство внутренних дел преобразовано в Министерство охраны общественного порядка (МООП) РСФСР, которое было упразднено в декабре 1966 года в связи с образованием Министерства охраны общественного порядка (МООП) СССР.
В 1955 году штатная численность центрального аппарата МВД РСФСР насчитывали 820 чел. (в наличии 646). В 1960 году в связи с упразднением МВД СССРувеличена до 1380 чел.
Общая численность МВД РСФСР на 1958 год составляла около 130 300 чел. В течение 1958 — 1959 годов сокращена на 15 682 чел.
27 октября1989г. Министерство внутренних дел РСФСР было воссоздано.
19 декабря 1991 года был издан Указ Президента РСФСР «Об образовании Министерства безопасности и внутренних дел РСФСР», которым упразднялись Министерство внутренних дел РСФСР и Агентство федеральной безопасности РСФСР, однако вскоре этот указ был оспорен группой народных депутатов РСФСР в Конституционном судеи 14 января 1992 года признан несоответствующим Конституции РСФСР и утратившим силу. В период существования министерства безопасности и внутренних дел его руководящий аппарат так и не был сформирован, поэтому сотрудники МВД продолжали исполнять свои обязанности.
25 декабря 1991 года, согласно принятому Верховным Советом республики закону, РСФСР была переименована в Российскую Федерацию. 21 апреля 1992 года Съезд народных депутатов России утвердил переименование, внеся соответствующие поправки в Конституцию РСФСР, которые вступили в силу 16 мая 1992 года с момента опубликования. Соответственно Министерство внутренних дел РСФСР стало именоваться Министерством внутренних дел Российской Федерации.
По окончании временного траста в 2014 году, как и положено, в течение 3-х лет была ликвидирована, и встал вопрос правопреемства и передаточного баланса, но баланс никуда передать не удалось. Хотели передать центрам госуслуг, но их учредители испугались и даже название сменили, а МВД РФ не удалось получить и оформить передаточный баланс…
Учет граждан РФ в ФМС пока существует, но стал незаконным после ликвидации ФМС, и открыт новый — в системе МВД РФ. Учетным документом в системе цифрового учета является не паспорт, а так называемая форма 2, расписавшись в которой гражданин дает согласие на обработку его персональных данных в системе цифрового учета. Таким образом, при замене паспорта (а сделать это в самое ближайшее время придется всем), у каждого жителя РФ есть законное основание «сбежать» из цифрового концлагеря, просто отказавшись ставить свою подпись в учетной карточке, так называемой форме 2…
При отсутствии гражданина в системе цифрового учета — его для «государственных органов» (ставлю в кавычки, разъясню позднее) как бы не существует, то есть, ему не придет, например, требование об уплате налога из налоговой инспекции или повестка в армию, что рассылается в автоматическом режиме.
Если чиновник отказывается выдать паспорт без подписания гражданином согласия на обработку персональных данных, т.н. формы 2, то требуйте выдачи на руки отказа в письменной форме. Юридически значимым моментом является факт оплаты госпошлины за бланк паспорта, так как полномочия МВД не могут подменить собой ФМС, а распространяются только на продажу и заполнение бланков строгой отчетности, то есть — полиграфической продукции…
Источник: pravosudija.net