Обманы зрения или занимательная юриспруденция

В годы моего детства, когда школьная программа еще не была упрощена для всех учеников до уровня коррекционной школы времен СССР, чрезвычайно популярны среди детей были книги: «Занимательная математика», «Занимательная геометрия», «Занимательная механика», а вот «Занимательной юриспруденции»- не было. Да, чуть не забыла свою любимую, – «Обманы зрения»…

ФМС РФ ликвидирована в госучетах без передачи баланса к МВД РФ, – а это значит, что все паспорта РФ, выданные ФМС — недействительны, так как утрачена правопреемственность.

Дело в том, что ФМС РФ была создана, как правопреемник МВД РСФСР, созданного, как траст в 1989 году для учета и выгоды от рабов Рима на 25 лет.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Министерство_внутренних_дел_РСФСР

По окончании временного траста в 2014 году, как и положено, в течение 3-х лет была ликвидирована, и встал вопрос правопреемства и передаточного баланса, но баланс никуда передать не удалось. Хотели передать центрам госуслуг, но их учредители испугались и даже название сменили, а МВД РФ не удалось получить и оформить передаточный баланс…

Учет граждан РФ в ФМС пока существует, но стал незаконным после ликвидации ФМС, и открыт новый — в системе МВД РФ. Учетным документом в системе цифрового учета является не паспорт, а так называемая форма 2, расписавшись в которой гражданин дает согласие на обработку его персональных данных в системе цифрового учета. Таким образом, при замене паспорта (а сделать это в самое ближайшее время придется всем), у каждого жителя РФ есть законное основание «сбежать» из цифрового концлагеря, просто отказавшись ставить свою подпись в учетной карточке, так называемой форме 2…

При отсутствии гражданина в системе цифрового учета — его для «государственных органов» (ставлю в кавычки, разъясню позднее) как бы не существует, то есть, ему не придет, например, требование об уплате налога из налоговой инспекции или повестка в армию, что рассылается в автоматическом режиме.

Если чиновник отказывается выдать паспорт без подписания гражданином согласия на обработку персональных данных, т.н. формы 2, то требуйте выдачи на руки отказа в письменной форме. Юридически значимым моментом является факт оплаты госпошлины за бланк паспорта, так как полномочия МВД не могут подменить собой ФМС, а распространяются только на продажу и заполнение бланков строгой отчетности, то есть — полиграфической продукции…