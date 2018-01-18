Лунная мегапостановка-2

Напомним, что первая автоматическая доставка лунного грунта (реголита) советской станцией Луна-16 состоялась 24 сентября 1970 г., т.е. через год после вручения оригинального американского «подарка». Ситуация выглядит так, будто американцы не ожидали подобного подвоха от казалось бы убитой ими советской лунной программы и неосмотрительно подарили камень.

Поныне здравствующий Вильям Миддендорф, по-видимому, стал невольным соучастником конфуза – драгоценнейшую реликвию, символизирующую и технологическую мощь США, и открытость её космической программы, вручили ему в Госдепартаменте США».

Сотрудники Rijksmuseum планируют хранить его в музее и дальше – однако, естественно, в ином качестве.

И лишь теперь исследования «лунного камня» показали, что официально выставленный рядом с полотнами Рембрандта дар США оказался нехитрой подделкой – куском окаменевшей древесины.

«Как сообщает Associated Press , голландские специалисты провели анализ «лунного камня» – предмета официально, через Госдепартамент подаренного премьер-министру Нидерландов Виллему Дризу тогдашним послом США в Нидерландах Вильямом Миддендорфом во время визита «доброй воли» в страну астронавтов Нила Армстронга, Майкла Коллинза и Эдвина Олдрина после завершения ими миссии «Аполлона-11» в 1969 году.



Проще всего было бы минимизировать моральные издержки и снять подозрение в глобальном мошенничестве, предложив вместо фальшивого подарка настоящий камень. Подумайте, как бы Вы уползали, если бы под видом многокаратного бриллианта подарили любимой женщине бижутерию, и подлог всплыл бы?



Ан нет, НАСА считает стандартные повороты сюжета банальными и недостойными себя и продолжила излюбленный путь косвенных иллюзорных аргументов. Под руку подвернулся рояль в кустах – индийский лунный спутник Чандраян-1.



Оказалось, что буквально через несколько дней после конфуза, 3 сентября 2009 г. без каких-либо принятых в таких случаях предварительных анонсов индийский спутник совершенно неожиданно для всех сфотографировал следы высадки американцев на Луну, как говорится, случайно пролетая мимо. Теперь, если у Вас случится неприятность с бижутерией, предъявите любимой женщине кадры уличного фотографа, случайно заснявшего Вас на входе в престижный ювелирный магазин.

В марте 2012 г. появились более четкие снимки с американского зонда LRO, который также неожиданно (почти через два года после планового срока окончания своей работы), но что называется «к месту», сфотографировал посадочную площадку «Аполлона 12».



Опять вместо реальных доказательств картинки с низким разрешением, которые невозможно анализировать. Главный вопрос – был ли модуль с астронавтами или же было прилунение в беспилотном режиме, и что вообще было – привычно остался открытым.

К вышесказанному можно добавить исчезновение в архивах НАСА оригинальных кадров высадки на Луну, что весьма напоминает заметание следов. Данный момент в рамках сюжетной логики американской лунной программы как раз выглядит совершенно последовательным:

«NASA воссоздало кадры высадки человека на Луну, передает Associated Press. Сообщается, что пленка с оригиналом записи высадки была утрачена много лет назад. По словам официальных представителей NASA, бесценная запись хранилась в фильмохранилище NASA вместе с тысячами других пленок. В 1970-х годах американское аэрокосмическое агентство испытывало недостаток в кинопленке и периодически забирало часть пленок из архива, смывало с них старое изображение и приводило в готовность к новой съемке.



В результате трехлетних поисков оригинала, специалисты NASA пришли к выводу, что, скорее всего, пленку с высадкой человека на Луну постигла эта участь.

NASA совместно с профессиональной кинореставрационной компанией воссоздали старую пленку. Для этих целей они использовали сохранившиеся в Национальном архиве США, в архиве Австралии и в архиве телекомпании CBS оригинальные кадры, а также современные средства реставрации.

Специалисты утверждают, что качество изображения на современной пленке намного лучше, чем оно было на оригинале».

Бедность замучила НАСА, и теперь анализ подлинности материалов невозможен, они действительно неподлинные.

Утеряны также тысячи магнитных пленок с оригинальными аудиозаписями материалов экспедиций. НАСА пока даже не может определиться, какие материалы утеряны. В переводе на язык межличностной коммуникации это означает, что «утеряны именно те материалы, которые Вас сейчас интересуют», т.е. с точки зрения защиты от подозрений – все в полном ажуре.

Сомневающейся стороне остается только посочувствовать НАСА и в очередной раз подивиться оригинальности ее космических сюжетов.

Лунный грунт

Обмен лунным грунтом заслуживает отдельного внимания.

После своих первых полетов американцы категорически отказывались предоставить СССР образцы лунного грунта в качестве подтверждения реальности своей лунной миссии, мотивируя это тем, что Союзу нечего предложить в обмен на ценнейшие образцы.

24 сентября 1970 г. на Землю вернулась автоматическая станция Луна-16 с первыми образцами лунного грунта. Это поставило НАСА в трудное положение – дальнейший отказ выглядел немотивированным. Наконец в январе 1971 г. подписывается соглашение об обмене (зачем соглашение?), после которого обмен откладывался еще целых полтора года. По-видимому, НАСА рассчитывало, что сможет доставить образцы грунта вначале 1971 г., с учетом чего и было подписано соглашение. Но с доставкой что-то не заладилось, и американцы начали «тянуть резину» с элементарнейшей операцией.

В июле 1971 г. СССР в порядке доброй воли в одностороннем порядке передаёт США 3 г грунта из своих 100 г, не получив взамен ничего, хотя официально в кладовых НАСА уже находится 96 кг лунного грунта. Американцы продолжают «тянуть резину» еще девять месяцев.

Наконец, 13 апреля 1972 г. состоялся обмен образцами грунта, который доставили на землю Луна-16 и Апполон-15, хотя со времени возвращения на Землю последнего прошло уже восемь месяцев. Из своих 173 кг гипотетически доставленных к тому моменту лунных камней НАСА предъявила к обмену 29 г реголита. О том, чтобы раздавить соперника безвозмездной передачей 10-20 кг камней или хотя бы дать ему удостовериться в их наличии с последующим возвратом, речь, естественно, не шла.

Не исключено, что никакого грунта у американцев вообще не было, и обмен грунтом был иллюзорным – частью сговора с высшим советским руководством. Потому и количество «обмениваемого» грунта находилось в пределах общего объема грунта, доставленного на Землю советскими станциями. Вскоре после этого в декабре 1972 г. был выполнен последний полет в рамках американской лунной программы, закрывший ее.

Если рассматривать сюжет с обменом лунным грунтом с позиций реальности высадки американцев на Луну, то он явным образом рвется. Если же принять событие с высадкой на Луну в качестве иллюзорного, то сюжет с грунтом и камнями становится последовательным и логичным.

Почему подобное стало возможным

Есть все основания считать завершающую стадию американской лунной программы иллюзорным мегапроектом, которому были серьезные геополитические предпосылки.

Холодная война, объявленная СССР в речи Черчилля 5 марта 1946 г., постепенно зашла в тупик равных позиций. Советский Союз уверенно блокировал все из доступных западной цивилизации военных стратегий: ракетно-ядерный щит исключил из арсенала допустимых средств горячую войну, ликвидация критического технологического отставания сделала малоэффективной экономическую войну, изолированность советской элиты блокировала стратегию скупки элит. Патовая ситуация вынудила Запад сконцентрироваться на идеологической войне.



Началась она не в лучшей для него позиции сторон: успехи в восстановлении страны, в социальной сфере, в военном строительстве, авиации, космической и атомной программах привели к тому, что советские люди пребывали в парадигме – МЫ ЛУЧШИЕ. Победить в идеологической войне народ с подобным мироощущением, подкрепленным последействием Великой Победы, невозможно.



Поэтому западная элита восприняла лунную гонку в качестве генерального сражения, которое недопустимо проиграть. Проигрыш имел неутилизируемые последствия с точки зрения обоснования цивилизационного лидерства и эффективности идеологической агрессии. А на войне, как известно, все средства хороши, что обусловило допустимость использования тактики иллюзорной победы.

Обеспокоившись абсолютно реальным шансом первенства СССР в облете Луны, американцы совершают ее виртуальный облет. Этим они отрезали себе путь к беспилотным испытательным полетам к Луне, несущим в себе неотвратимые риски неудач: последующая череда беспилотных испытаний с неизбежными провалами выглядела бы странно на фоне удачного пилотируемого облета.



Тем самым американцы вообще закрыли для себя возможность реальной лунной миссии, нереализуемой без серии испытательных полетов. Между тем высадка на Луну была абсолютно необходима, чтобы сделать бессмысленной продолжение советской лунной миссии. И чем раньше, тем лучше, пока низкая степень готовности советской лунной программы позволяла СССР отказаться от ее удачного завершения. Поэтому тут же выполняется виртуальный пилотируемый полет на Луну. Такова неотвратимая логика большой лжи.

Обладая уникальной медиаиндустрией, имея высококвалифицированный аппарат и огромную практику в создании виртуальных образов, вполне логично было использовать их для того, чтобы вылепить требуемый виртуальный образ в глазах мира и противника.

До сих пор все подтверждения и опровержения лунной миссии косвенные, на что и был расчет. Хотя в совокупности опровергающие улики выглядят удручающе. Пока ситуацию подвесило как отсутствие прямых доказательств, так и отсутствие прямых опровержений. А возможности американской элиты контролировать и оказывать давление на все остальные элиты консервируют текущее статус-кво. Лидер любой страны, рискнувший бы дать старт реальной лунной программе, должен отдавать себе отчет, что над ним тут же нависнет реальная угроза прямого физического уничтожения. Очень уж высоки ставки.

Почему Советский Союз согласился

Пока советские специалисты разобрались с мистификацией, она уже стала элементом социальной реальности. Поэтому опровергнуть ее можно было только публикацией фото- и видеосъемок с мест прилунения американцев. Высшее советское руководство встало перед дилеммой – приложить колоссальные усилия для сбора улик и затем публично доказать иллюзорность высадки на Луну или же промолчать, согласившись на предусмотрительно подготовленный и предложенный американцами геополитический размен.

В первом случае стороны ожидал военный конфликт, по меньшей мере, удар по советской инфраструктуре космических пусков. Американцы, ни при каких условиях не могли позволить истине выйти наружу, поскольку в этом случае вместо триумфа страну ожидала онтологическая катастрофа: из Богом избранного носителя истины, добра и справедливости, Америка в глазах своих граждан и всего мира превратилась бы в средоточие вселенской лжи без морального права на геополитическое лидерство.



На фоне открывшейся глобальной лжи элита потеряла бы в глазах своих граждан право на отправление власти: любую ее коммуникацию с обществом, можно было бы интерпретировать как попытку обмана, что означало бы паралич управления. Подобное, в условиях финансовой, а не административной диктатуры, заканчивается глубокими социальными потрясениями, вплоть до дезинтеграции страны.

Во втором случае, благоразумно не связываясь с разоблачением, Советский Союз получал мир и доступ к нелишним для него финансовым ресурсам и внешним технологиям.

Созданная американцами ситуация не допускала половинчатых решений: или мир, дружба, жвачка, или же война. Находясь в состоянии непростого выбора, советское руководство поступило на первый взгляд мудро и гуманно.

Последствия

Но у мудрого решения есть и другая сторона.

Советская система в психологическом плане была весьма непростой конструкцией. Она базировалась на подавлении у граждан сильнейшего из биологических императивов – личного эгоизма. В обмен на отказ от биологически мотивированного стремления к обильному личному благосостоянию предлагалось совместное движение к великим целям, которое являлось основанием общественного договора и важнейшим психологическим компенсатором подавленному личному эгоизму.

Вскоре стало очевидно, что коммунизм представляет собой далекую идеальную цель, путь к которой проходит через непростые реалии социальных отношений. Поэтому лидерство в освоении Космоса стало подарком, дарующим осязаемое идеологическое основание советскому строю, обеспечившим ему устойчивость в условиях возраставшей информационной связности Мира и резкого ослабления репрессивной составляющей.



Поэтому циничная сдача лидерства в космической гонке привела к идеологической катастрофе: других осязаемых надличностных целей вместо лидерства в космосе советская элита поставить не смогла, хотя, видимо, все же надеялась. Фигурное катание, хоккей, Северный полюс и Антарктида оказались слабыми заменителями. Сдав лунную гонку в обмен на кока-колу и мороженное, советская элита фактически подписала свое будущее поражение.

Почему молчим сейчас

Во-первых, потому что приняли в мистификации непосредственное участие, подтвердив ее своим молчанием, еще и заработали на этом денег. По «правилам игры», если кто и может дезавуировать событие, то некий третий игрок, не Россия.

Во-вторых, для серьезных заявлений требуются прямые доказательства. Чтобы воспрепятствовать их получению Америка пойдет на любые шаги, поскольку у огромного общественного организма непроизвольно сработает инстинкт самосохранения. Вплоть до персонального устранения лидеров «несогласных» государств или же локального военного конфликта, главной скрытой целью которого будет уничтожение космической инфраструктуры «неправильной» страны. Поэтому установить истину можно будет только тогда, когда появится тот, кто аргументировано противопоставит себя американской силе.

В-третьих, неконструктивно это. Подобное событие – мощный толчок к дезинтеграции Америки, со всеми вытекающими последствиями по переходу текущего мироустройства в турбулентное состояние. В принципе, с точки зрения эволюции – это полезно, но больно, потому как крайне редко протекает без большой крови. Делать подобный шаг целесообразно в момент глубокого структурного кризиса.

И, наконец, просто негуманно. России ли не знать, что такое онтологический вакуум. Опять же, провоцировать социальный кризис в другой стране – не русская геополитическая традиция. Это оружие из арсенала претендента на единоличное мировое господство.

Локальный эволюционный тупик

Территориальная экспансия живого – важнейший императив эволюции жизни.

Вселенная будто специально снабдила Землю уникальным по удобству тренажером для подготовки и отработки технологий космической экспансии. Луна – ключ, отпирающий человеку дверь во Вселенную. И пока доступ к ней закрыт, человечество обречено топтаться на месте.

Совершенно немотивированно, минимум на полвека лунные программы оказались свернутыми, и уже готовое к первым шагам внепланетной экспансии человечество неожиданно самозапирается на Земле. Пассионарный заряд потенциальных пионеров космоса пытаются утилизировать в сноуборде, фристайле, виндсерфинге, мотогонках, маунтинбайке и пр. Это чревато тем, что в замкнутом земном пространстве скапливается большой заряд нереализованной пассионарной энергии, обладающий огромной скрытой разрушительной мощью.



Если добавить к этому, что эволюция всегда «ненавязчиво» исправляет отклонения от заданных ею императивов, то социосистема в целом приобрела все предпосылки для потери ею устойчивости.

Если уж кто и «делает предложения, от которых невозможно отказаться», так это эволюция. Поэтому, если человечество заперлось на Земле в результате трюка американской и советской элит, то вскоре, из общефилософских соображений, его ожидает настоящий системный (не только экономический) кризис, такой, что мы даже не успеем понять, что же это было. Поэтому крайне благоразумно было бы опомниться, покаяться и, засучив рукава, приняться наверстывать упущенное.

Обратная сторона иллюзорных процессов в геополитике

Решение геополитических задач посредством создания иллюзорных химер на первый взгляд выглядит чрезвычайно эффективным и экономичным. Однако у медали есть и обратная сторона – в условиях возрастания информационной связности мира накапливаются моральные издержки от рассогласования созданных иллюзорных образов с реальностью и растут вторичные затраты на их ретуширование. Если рассогласования достигают критического уровня, это приводит к обрушению иллюзорной конструкции, обломки которой в состоянии похоронить режиссера.

Индустрия иллюзорных образов породила, помимо прочего, инверсию человеческой деятельности: созидание образов стало деструктивной по содержанию деятельностью, а их разрушение – конструктивной.

Визуализация индустрии иллюзорных образов

Внутреннюю кухню заказчиков и создателей иллюзорных конструкций визуализирует занимательный голливудский фильм «Плутовство» («Хвост вертит собакой») с замечательным актерским составом – Робертом де Ниро и Дастином Хофманном.

Александр Оноприенко,

сентябрь 2010