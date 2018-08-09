Сталин о проблемах военной промышленности СССР
12:36. 9 августа 2018 Просмотров - 61 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Документ 1929 года, где товарищ Сталин в своем неповторимо-логичном стиле живописует проблемы оборонной промышленности СССР и излагает необходимые меры, которые необходимо принять, чтобы ускорить подготовку военной промышленности СССР к войне.
Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) о военной промышленности.
(Утверждено Политбюро ЦК ВКП(б) 15.VII.1929 г.).
I.
1. Современная война при ее громадном масштабе, крайней напряженности, глубоко-техническом характере настоятельно требует всемерного развития военно-технических средств борьбы, применения этих средств в массовых количествах, получения их от промышленности в нужные для обороны сроки и постоянного их совершенствования.
Эти условия ведения войны ставят перед промышленностью уже в мирное время задачу подготовиться к тому, чтобы с объявлением войны быстро развернуть военные производства для максимального удовлетворения потребностей обороны.
В подготовке промышленности к войне ведущую роль занимает кадровая военная промышленность, на которую возлагаются следующие основные обязанности:
а) с объявлением войны развернуть свои производства в первую очередь с тем, чтобы питать Красную армию до развертывания остальной промышленности;
б) поддерживать технику военных производств на уровне требований современной войны;
в) совершенствовать технические средства борьбы, быстро изготовлять новые образцы вооружения, внедрять их в массовое производство в кратчайшие сроки, изучать и распространять опыт и навыки по изготовлению предметов вооружения на заводы гражданской промышленности;
г) во время мобилизации помогать и содействовать развертыванию родственных производств в гражданской промышленности.
1930-й. Магнитогорск.
Существование в системе советской промышленности специальной военной промышленности с весьма мощными заводами объективно создает преимущество Советского Союза перед буржуазными государствами в деле наилучшей подготовки промышленности к обороне страны.
2. Однако необходимо констатировать, что военная промышленность до настоящего времени не подготовлена к выполнению возложенных на нее задач и положение с подготовкой ее к обороне находится в неудовлетворительном состоянии.
Существеннейшими для обороны Союза являются следующие крупнейшие недостатки в работе военной промышленности:
а) громадное преуменьшение мобилизационных мощностей заводов военной промышленности и в связи с этим длительные и не соответствующие интересам обороны сроки развития заводов до удовлетворения минимальных потребностей армии на случай войны, с испрашиванием значительно преувеличенных средств на капитальное строительство;
б) длительность сроков мобилизационного развертывания военных заводов (от 1 до 1½ лет), что создает весьма опасный разрыв между обеспечением потребностей войны имеющимися запасами и началом подачи па фронт продукции мобилизованной промышленности и приводит к необходимости иметь крупные мобзапасы, непосильные для государства;
в) наличие диспропорций и “узких” мест по ряду отраслей военных производств и заводов, как например: пороховое производство не обеспечено кислотами, а производство порохов в свою очередь не обеспечивает количество заданных выстрелов; производство орудий, пулеметов и винтовок не обеспечено соответствующим количеством специальных сталей, большинство заводов не обеспечено электроэнергией, а военно-химические заводы и паросиловыми установками. Это лишает возможности в настоящее время полностью использовать производственные возможности военных заводов для обороны;
г) выведение до 1927 г. из строя, а в отдельных случаях и прямое разрушение заводов оборонного значения. Примеры: разрушен завод Барановского, разоружены Бачмановский арсенал и Бежецкий завод по ремонту винтовок; разоружались и выводились из строя Охтинский, Шлиссельбургский, Шостенский и Тамбовский пороховые заводы;
д) запутывание в отдельных случаях, главным образом, по Орудийно-арсенальному тресту технологических процессов производства по весьма важным военным изделиям (артиллерия, танки). Примеры: в течение двух лет и до настоящего времени не разработан технологический процесс по производству танков на заводах Мотовилихинском и “Большевик”, по производству зенитных орудий технологический процесс по нарезке вместо нормальных 8 часов установлен в 16 часов, и само орудие в процессе его производства несколько раз гуляет взад-вперед по заводу и т. д.;
е) до настоящего времени не разрешена проблема заводского ремонта во время войны материальной части артиллерии, винтовок и пулеметов и обеспечения артиллерии передками, зарядными ящиками, колесами и т. д. Примеры: производство основного арсенального имущества — передки, зарядные ящики, колеса и т. д. — базируется на прифронтовых арсеналах — Ленинградском, Киевском, Брянском. Ни один завод в тылу к производству арсенального имущества не приспособлен. Поэтому в случае осложнения положения с прифронтовыми арсеналами неизвестно, какие заводы примут на себя производство арсенального имущества. В отношении заводского ремонта винтовок и пулеметов положение таково: Бежецкий ремонтный завод выведен из строя; взамен Бежецкого никакому другому заводу задания на ремонт не дано. Если же ремонт винтовок возложить на Тульский и Ижевский руж[ейные] заводы, то это сократит процентов на 30 выпуск ими новых винтовок и пулеметов;
ж) не создано и находится в расстроенном состоянии лекально-инструментальное дело по важнейшим военным производствам. Так как во время войны пришлось бы форсировать производство лекал и инструментов, то это неизбежно привело бы к удлинению сроков мобразвертывания и ухудшению боевых качеств оружия. Примеры: в настоящее время постановка лекально-инструментального дела не обеспечивает производство по мобилизации Ижевского, Тульского, Пензенского, Мотовилихинского, Ковровского и других заводов;
з) громадный парк запасного станочного оборудования не использован и частично приведен в негодность; одновременно с этим выписывались по импорту ненужные станки с затратой на это крупных средств. Примеры: до последнего времени находились без определенного назначения станки на заводах: Мотовилихинском — свыше тысячи, Путиловском — около тысячи, Ленинградском трубочном — 1,8 тыс. станков и т. д.; а всего на заводах военной промышленности находилось без назначения 8‑10 тыс. станков. Излишние станки и оборудование выписывались Мотовилихинским заводом, “Большевиком” и др.;
и) недопустимо медленное изготовление новых опытных образцов вооружения и длительные (3‑4 года) сроки постановки их изготовления в массовом производстве;
к) сохранение по всем заводам до настоящего времени устаревших технологических процессов и упорное нежелание аппаратов военной промышленности во всех ее звеньях к нововведениям и совершенствованию этих процессов;
л) недоделы по Орудийно-арсенальному и Авиатрестам, невыполнение программ по изготовлению запасных частей и отсутствие взаимозаменяемости частей к отдельным предметам вооружения;
м) крайне недостаточное использование основного капитала военной промышленности в отношении загрузки мирной продукцией, а в некоторых случаях нерациональное использование военного оборудования для этих производств. Пример: замочно-прицельная «Большевика» выведена из строя путем приспособления под тракторы (начиная с 1922 г. и до настоящего времени);
н) неудовлетворительное использование оборотных капиталов в военной промышленности, что привело, и не могло не привести, к напряженнейшему финансовому положению и кассовым прорывам по отдельным трестам; до сих пор тресты надеются на подачки государства, не принимая достаточных мер к упорядочению своих финансов;
о) все развитие военной промышленности и подготовка ее к войне базировались целиком на касте старых специалистов царской России, и вопрос о подготовке в нужном количестве советских специалистов военных производств до 1928/29 г. совершенно выпал из поля зрения как военной промышленности, так и самого ВСНХ. Это привело к тому, что в настоящее время, когда установлена принадлежность большинства старых специалистов к контрреволюционной организации, военная промышленность в отношении технического руководства очутилась в критическом положении.
Такое положение в военной промышленности создавало опасный разрыв между промышленностью и потребностями обороны, в результате чего Красная армия была бы лишена возможности полностью использовать для обороны имеющиеся промышленные ресурсы и не получила бы в первый период войны ряда весьма важных предметов вооружения (тяжелая артиллерия, танки, отравляющие вещества и т. д.).
Сталевар Сталинградского тракторного завода. 1930-й год.
3. Указанное выше положение в военной промышленности явилось следствием:
а) многолетней и систематической вредительской работы крупной контрреволюционной организации в военной промышленности (ВПУ, тресты, заводы);
б) отсутствия бдительности у партийного руководящего состава военной промышленности, начиная от руководящих работников Военпрома ВПУ и кончая заводами;
в) чрезмерного доверия к специалистам, в особенности к их верхушке (инженерам Михайлову, Высочанскому и др.), и отсутствия со стороны руководящего коммунистического состава военной промышленности даже минимального контроля за работой специалистов. В большинстве случаев руководящий коммунистический состав военной промышленности свел свою роль по управлению промышленностью, трестами и предприятиями к голому администрированию на основе отчетов и докладов, представляемых ему аппаратами (заполненными и часто руководимыми вредительскими элементами), и не считал для себя обязанным вникать в сущность производства, работать над собой и совершенствоваться для того, чтобы стать подлинным хозяином дела, улучшать и совершенствовать систему управления и изучать производственные технологические процессы;
г) под предлогом военной тайны (чрезмерное засекречивание) фактически был отстранен от активного участия в организации и рационализации производства беспартийный и коммунистический рабочий актив на производстве.
Такое положение привело к тому, что в течение ряда лет решающую и руководящую роль в военной промышленности играла каста старых специалистов царской России, в большинстве своем входившая в контрреволюционную организацию и расстраивавшая военную промышленность.
Руководитель ОГПУ Менжинский.
4. Вскрытое совместными усилиями НК РКИ СССР и ОГПУ действительное положение в военной промышленности оказалось ни в какой мере не соответствующим тому оптимистическому освещению, которое вошло в систему оценки военной промышленности в докладах ЦК ВКП(б) и правительству со стороны руководителей военной промышленности. Полученные некоторые достижения в области поднятия производительности труда, снижения себестоимости, повышения качества и количества изготовляемой продукции, внедрения некоторых новых видов производства и так далее должны быть отмечены. Однако эти достижения совершенно недостаточны ни с точки зрения вложенных в военную промышленность средств, ни с точки зрения количества времени, затраченного на эти достижения. В то же время эти достижения выдвигались руководящими работниками военной промышленности в качестве показателей общего благополучия промышленности, что еще более содействовало прикрыванию фактического тяжелого положения подготовки военной промышленности к обороне.
5. Значительное исправление указанного выше положения в военной промышленности предусмотрено решениями Президиума ВСНХ и утвержденными постановлениями РЗ СТО по планам капитального строительства промышленности на 1928/29 г. Однако и в настоящее время необходимо признать, что военная промышленность в первой половине 1928/29 г. не была в должной мере подготовлена к выполнению заданного ей плана капитального строительства и в работе аппаратов не произошло еще необходимого перелома, гарантирующего как выполнение плана строительства, так и срочного исправления последствий работы контрреволюционной организации.
Индекс роста промышленного производства СССР перед войной.
II.
Поднятие обороноспособности СССР требует принятия решительных мер к немедленному исправлению вышеуказанного тяжелого положения военной промышленности. В соответствии с этим Политбюро постановляет:
1. Президиуму ЦКК срочно рассмотреть вопрос о наложении взысканий и привлечении к ответственности как нынешнего, так и бывшего руководящего состава военной промышленности (Военпрома, ВПУ, трестов и заводов), виновного в недостаточной бдительности к многолетнему и явному вредительству и упущениям в военной промышленности, и внести свои предложения в Политбюро.
2. Специальной комиссии в составе т. Павлуновского (председателя) и членов т.т. Урываева, Молочникова и Булина и по одному представителю от ЦК металлистов и химиков в кратчайший срок произвести чистку всего личного состава военной промышленности до заводов включительно.
3. Признать необходимым обновить руководящий состав военной промышленности, начиная с коллегии ВПУ и кончая заводами. Оргбюро в двухнедельный срок осуществить это мероприятие.
4. Оргбюро в месячный срок мобилизовать для военной промышленности не менее 100 чел., преимущественно членов партии, опытных производственников и молодых инженеров.
5. Принимая во внимание, что военная промышленность представляет из себя по преимуществу высококвалифицированное производство и в то же время имеет ничтожные технические кадры, в особенности после ликвидации вредительской организации, старых специалистов, ВСНХ надлежит рядом срочных и конкретных мероприятий немедленно разрешить вопрос об усилении технических кадров военной промышленности (путем переподготовки, устройства краткосрочных курсов и т. д.) и одновременно разработать план систематической подготовки для нее технического персонала.
6. ВСНХ разработать план (и приступить к его немедленному осуществлению) ликвидации последствий вредительства в военной промышленности. Особое внимание обратить на капитальное строительство, электро-паро-силовое хозяйство, лекальное и инструментальное дело, арсенальную проблему, изучение и совершенствование (рационализация) и технологических процессов, устранение диспропорций между производствами и цехами и т. п. В этом плане исходить из необходимости уже в 1929/30 г. добиться устранения указанных последствий вредительства и создания здоровой производственной обстановки на заводах и в трестах. При разработке программы ликвидации последствий вредительства использовать все имеющиеся материалы, конкретно изучать каждый объект вредительства в отдельности и широко привлечь к этой работе все предприятия, которые были охвачены вредительством.
7. Успешное разрешение громадной проблемы технического оснащения Красной армии и, в частности, своевременное осуществление одобренных Политбюро мероприятий по артиллерийскому, танковому, авиационному, химическому перевооружению по пятилетнему плану, возможно только при условии наличия сильных конструкторских и технических бюро на предприятиях военной промышленности, работающих в полном взаимодействии со всеми научно-исследовательскими и техническими учреждениями страны, и привлечением заграничной технической помощи. Исходя из этого, ВСНХ немедленно усилить существующие конструкторские и технические бюро на заводах опытными специалистами, организовать их там, где они отсутствуют, и привлечь техническую помощь из-за границы. Особенное внимание должно быть обращено на артиллерийское, танковое, авиационное и химическое дело.
8. Вторым условием успешного осуществления плана технического перевооружения Красной армии является быстрое изготовление опытных образцов нового оружия и организации массового их производства.
Поэтому ВСНХ, совместно с НКВМ, добиться во что бы то ни стало самых минимальных сроков в изготовлении опытных образцов, испытании и проверке их и внедрения в массовое производство. Считая эту задачу одной из самых важнейших. Политбюро категорически требует ее полного разрешения.
9. Отмечая недостаточную загрузку военных заводов военными заказами, ВСНХ, в целях сокращения сроков мобразвертывания военных заводов и максимального использования основного капитала военной промышленности, с 1929/30 г. поднять темп загрузки военных заводов мирной продукцией до максимальных пределов. В двухмесячный срок РЗ СТО рассмотреть план загрузки мирными производствами на 1929/30 г.
10. ВСНХ принять меры по оздоровлению оборотных средств военной промышленности. РЗ СТО срочно рассмотреть вопрос о смягчении финансового напряжения в военной промышленности и о порядке покрытия кассового прорыва в Орудийно-арсенальном и Авиационном трестах, а также наметить мероприятия, исключающие повторение подобных явлений.
11. РЗ СТО рассмотреть вопрос о ценах на поставляемую военведу продукцию под углом необходимого их снижения, установив одновременно твердые расчетные цены по всем предметам вооружения, допуская ориентировочные цены как исключение для вновь устанавливаемых производств и то только для первого периода.
12. Поручить Наркомвоенмору, ОГПУ и ВСНХ пересмотреть существующий порядок секретности на военных заводах с тем, чтобы было обеспечено максимальное участие рабочих в контроле над производством и в то же время сохранена военная тайна.
13. Предложить ВСНХ и НКВМ в месячный срок уточнить взаимоотношения в части: а) передачи опытных заказов, времени их изготовления в кратчайшие сроки и быстрого проведения их через испытание; б) исполнение заказов мирного времени и своевременного снабжения промышленности техническими условиями и чертежами.
* * *
За выполнением всех вышеуказанных мероприятий РЗ СТО установить строгое наблюдение.
Верно: (подпись неразборчива)
Настоящее постановление размножено в 5 экз. и рассылается:
1‑й экз. для ЦК ВКП(б),
2‑й экз. РЗ СТО — т. Рудзутаку,
3‑й экз. НК РКИ СССР — т. Яковлеву,
4‑й экз. ВСНХ СССР — т. Рухимовичу,
5‑й экз. РВС СССР — т. Ворошилову.
Ввиду его особой секретности оно должно храниться на правах шифра.
И. Сталин
http://istmat.info/node/59857 – цинк
Очень наглядно иллюстрируются те трудности, которые преодолевались советской военной промышленностью при подготовке к войне.
Плюс на тему сталинской эпохи:
1. О состоянии обороны СССР в 1929 году – http://istmat.info/node/59857 (критический доклад о достоинствах и недостках Красной Армии в связи с угрозой новой войны).
2. Бои на озере Хасан – фотоподборка – https://picturehistory.livejournal.com/3619879.html
3. О борьбе с бюрократией при Сталине - http://stalinism.ru/stalin-i-gosudarstvo/epokha-stalina-3-borba-so-byurokratiej.html (В пятилетие 1923 – 1928 гг. ежегодные расходы на управление составляли 14% бюджета, в первую пятилетку 1928 – 1932 гг. – 5%, вторую 1933 – 1937 гг. – 4,3%, последующие года – 4,1%).
4. О сыне Власова – https://vk.com/wall-156278021_3279
PS. На заглавной фотографии товарищ Сталин среди моряков крейсера "Червона Украина".
Источник: colonelcassad.livejournal.com