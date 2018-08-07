Технологические объекты на поверхности Луны

Некоторые объекты на Луне сложно отнести к природным образованиям, они больше похожи на результат высокотехнологической деятельности. Как раз три таких примера, которые возможно, не были вам известны, предлагает портал Крамола.

1. Цепь вертикальных тоннелей

Недавно в сети появилось интересное видео с разбором официальных карт Луны. Длину обнаруженной цепи отверстий оценивают в 500-550 километров, ширина каждого отверстия порядка 300-350 метров.

На сетевых картах Google исследователи постоянно находят много нового, начиная от следов огромных гусеничных траков на дне океана, заканчивая остатками городов в джунглях. Офиицальные комментарии всегда сводятся к «артефактам» самих карт, что оспорить довольно трудно.

Однако в данном случае мы имеем совершенно иное изображение. Это не отдельный объект, не линия, а целая группа сходных объектов, похожих на отверстия и расположенных на одной линии, но не строго на одной линии. С артефактами так не бывает, поэтому эти дыры в Луне на самом деле, видимо, есть. Но что это может быть?

Наиболее логичное предположение: следы каких-то инженерных конструкций. Возможно, речь идет о выходах на поверхность шахт, под которыми проложен тоннель, ближайшие аналоги из человеческих технологий - вентиляционные тоннели метрополитена.

2. Объекты из далёкого 1969 года, которые нельзя назвать природными

В журнале Техника Молодежи за далекий-далекий 1969-й год приводились примеры подобных объектов:

3. Таинственные Вспышки – Метеориты или следы Космической Войны?

В середине июля система обнаружения и анализа Лунных событий MIDAS, развернутая в Испании, зарегистрировала две крупные вспышки на нашем спутнике, которые произошли 17 июля и 18 июля, в течении 24-х часов. Вот видео этих вспышек:

Согласно официальному объяснению ESA ( Европейское космическое агентство) вспышки являются ударами мелких метеоритов из пылевого хвоста кометы 169P / NEAT.

Комментарий Европейского космического агентства : «В течение как минимум тысячи лет люди утверждали, что стали свидетелями необъяснимых световых явлений, происходящих на поверхности Луны. По определению эти переходные вспышки трудно изучать, и определение их причины остается проблемой. Тем не менее, мы следим за Луной с большим интересом, поскольку такие события много могут рассказать нам о Луне и ее истории, но также и об истории Земле и ее будущем»