Главная » Невероятное в мире, Творчество

Технологические объекты на поверхности Луны

16:31. 7 августа 2018 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:

Некоторые объекты на Луне сложно отнести к природным образованиям, они больше похожи на результат высокотехнологической деятельности. Как раз три таких примера, которые возможно, не были вам известны, предлагает портал Крамола.

1. Цепь вертикальных тоннелей

Недавно в сети появилось интересное видео с разбором официальных карт Луны. Длину обнаруженной цепи отверстий оценивают в  500-550 километров, ширина каждого отверстия порядка 300-350 метров.

На сетевых картах Google исследователи постоянно находят много нового, начиная от следов огромных гусеничных траков на дне океана, заканчивая остатками городов в джунглях. Офиицальные комментарии всегда сводятся к «артефактам» самих карт, что оспорить довольно трудно.

Однако в данном случае мы имеем совершенно иное изображение. Это не отдельный объект, не линия, а целая группа сходных объектов, похожих на отверстия и расположенных на одной линии, но не строго на одной линии. С артефактами так не бывает, поэтому эти дыры в Луне на самом деле, видимо, есть. Но что это может быть?

Наиболее логичное предположение: следы каких-то инженерных конструкций. Возможно, речь идет о выходах на поверхность шахт, под которыми проложен тоннель, ближайшие аналоги из человеческих технологий - вентиляционные тоннели метрополитена.

2. Объекты из далёкого 1969 года, которые нельзя назвать природными

В журнале Техника Молодежи за далекий-далекий 1969-й год приводились примеры подобных объектов:

3. Таинственные Вспышки – Метеориты или следы Космической Войны?

 В середине июля система обнаружения и анализа Лунных событий MIDAS, развернутая в Испании, зарегистрировала две крупные вспышки на нашем спутнике, которые произошли 17 июля и 18 июля, в течении 24-х часов. Вот видео этих вспышек:

Согласно официальному объяснению ESA ( Европейское космическое агентство)  вспышки являются ударами мелких метеоритов из пылевого хвоста кометы 169P / NEAT. 

Комментарий Европейского космического агентства : «В течение как минимум тысячи лет люди утверждали, что стали свидетелями необъяснимых световых явлений, происходящих на поверхности Луны. По определению эти переходные вспышки трудно изучать, и определение их причины остается проблемой. Тем не менее, мы следим за Луной с большим интересом, поскольку такие события много могут рассказать нам о Луне и ее истории, но также и об истории  Земле и ее будущем»

Источник: www.kramola.info

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Луна - искусственно созданный объект? Доказано?!?
...к однозначному выводу: на поверхности Луны находятся многочисленные механизмы и... механизмов, возвышающихся над поверхностью Луны и отслеживающих движение Солнца... На объектах просматриваются опознавательные знаки».Имеет ли лунная технологическая деятельность ...
Лунная мегапостановка
..., как посадка лунного модуля на поверхность Луны, обратный взлет ... достигнутого технологического уровня. Организационно-технологический сюжет американской лунной программы ... лунной пыли принципиально не осаждаются на физических объектах инопланетного...
Лунная мегапостановка
...отработки, как посадка лунного модуля на поверхность Луны, обратный взлет ... достигнутого технологического уровня.Организационно-технологический сюжет американской лунной программы ... лунной пыли принципиально не осаждаются на физических объектах инопланетного...
Всё тайное становится явным: американцы на Луне не были!
... Спокойствия. Они оставались на поверхности Луны в течение 21 часа 36... цивилизации. Благодаря космонавтике родились целые технологические кластеры: космическая навигация, телекоммуникации,...что в пятницу чиновники осмотрели объект и не смогли подтвердить, был...
Научные результаты экспедиций на Луну
... вся поверхность Луны.Если бы астронавты действительно побывали на поверхности Луны, единственные...покорении Луны. Эти группы имеют очень хорошее финансирование, информационно-технологическое ... даже стало указывать те объекты, которые будто бы находятся...
Лунный грунт, привезённый миссиями „Аполлона”
...в результате шести выходок на поверхность Луны, на Землю в рамках программы...процесс амортизации лунного грунта. Известно, что любые физические объекты, если они... технологическом институте (1972г), который являлся головной организацией по исследованию лунных ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>