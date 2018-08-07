Гиганты интернета: Youtube, Apple, Facebook и Spotify одновременно удалили Алекса Джонса и его Infowars

Алекс Джонс освещает такие конспирологические темы, как планы “глубинного государства” на будущее Америки, 9/11 как заговор Бушей, всевозможные NewWorldOrder-страшилки разной степени достоверности. Часто он очевидно играет на публику и переигрывает, но нельзя не отдать ему должное – он был единственным человеком проникшим на закрытый слет американской элиты в Bohrmian Groove, где он заснял их завуалировано сатанинские ритуалы:

Брал он интервью у младшего Ротшильда, приставал к всякой элите у Билдерберского клуба.

Разумеется поддерживал Трампа, тот даже дал ему короткое интервью где-то в начале своей избирательной кампании.

Скоординированное действие четырёх интернет-гигантов трудно вряд ли можно назвать случайностью.