Гиганты интернета: Youtube, Apple, Facebook и Spotify одновременно удалили Алекса Джонса и его Infowars
Алекс Джонс освещает такие конспирологические темы, как планы “глубинного государства” на будущее Америки, 9/11 как заговор Бушей, всевозможные NewWorldOrder-страшилки разной степени достоверности. Часто он очевидно играет на публику и переигрывает, но нельзя не отдать ему должное – он был единственным человеком проникшим на закрытый слет американской элиты в Bohrmian Groove, где он заснял их завуалировано сатанинские ритуалы:
Брал он интервью у младшего Ротшильда, приставал к всякой элите у Билдерберского клуба.
Разумеется поддерживал Трампа, тот даже дал ему короткое интервью где-то в начале своей избирательной кампании.
Скоординированное действие четырёх интернет-гигантов трудно вряд ли можно назвать случайностью.
Источник: www.kramola.info