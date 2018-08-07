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«Белые каски» и «фланелевые солдаты»

16:31. 7 августа 2018 Просмотров - 36 Нет комментариев Опубликовал:

Знаки и символы. Они кругом. Более того, для простоты усвоения информации их сознательно упрощают. Судите сами — запомнит ли среднестатистический европеец, закончивший школу, где уже отменяют не только домашние задания, но и сами предметы, сложные арабские имена и фамилии? Нет. Как ему помочь тем, кто хочет вложить в его голову определенную информацию? Упростить её до предела, сказать, что есть плохой Башар Асад и хорошие борцы против него.

Но ведь нужен источник, который бы предоставил «факты», подтверждающие вышесказанное. А бедолага европеец и американец, жертва передовых реформ образования, читать пока ещё умеет, но «абу ибн аль» и прочие завитушки арабских ФИО запомнить не в состоянии. Да и доверия у западного обывателя такой «источник» информации не вызовет.

Значит, упрощаем! Упрощаем не только саму информацию, но и процесс её усвоения. Благо, процесс получения информации уже упрощен до безобразия — надо только зайти в Интернет, включить радио или ТВ, и тебе все сразу объяснят.

И вот вместо арабского имени и фамилии на свет появляется структура с вполне себе понятным человеку западного мира названием — «Сирийская обсерватория прав человека». На нее начинают ссылаться все солидные мировые СМИ, тиражируя любые слова и утверждения этой «обсерватории». Хотя на самом деле она состоит из … одного человека, с арабским именем (или псевдонимом) Осама Али Сулейман (Рами Абдельрахман), живущего в Лондоне, а не в Сирии, и собирающего сведения по телефону. Но эти ненужные подробности западному обывателю уже не рассказывают, а информация, которую он поглощает, выглядит вполне респектабельно.

Годами этот мужик—«организация» поставлял сведения о «зверствах кровавого сирийского режима». А потом в Сирии появились российские ВКС, а вместе с ними в куда больших масштабах и российские СМИ. Они от сирийских отличаются радикально и вполне могут бороться на равных с западной пропагандистской машиной.

Смотрим на даты — российские ВКС появились в Сирии в сентябре 2015 года, а в ноябре «Сирийская обсерватория прав человека» была выставлена на посмешище всему миру после серии публикаций о ее «численности». Любому здравомыслящему человеку становится понятно, что это никакой не источник информации, а просто агент британских спецслужб, создающий для Запада поводы для агрессии против Дамаска.

Нужно что-то иное, более солидное и весомое. Иначе Запад может проиграть России информационную войну. Какие слабые места у лжеобсерватории? Их два — всего один человек, а не сеть и не группа, и находится в Лондоне, а не в Сирии. С учетом этого и создается новая структура, на которую начнут ссылаться западные СМИ.

Она получает название «Белые каски». Людей вроде много, они вроде как по всей Сирии разбросаны. И что самое важное — у этой организации простой символ — та самая каска белого цвета. Этот символ легко запомнит западный обыватель. Есть и еще одно преимущество: стоит любому человеку одеть белую каску, как он сразу становится «источником» и «корреспондентом». Организация обезличена! Это очень удобно. Никого никуда посылать не надо. Как и раньше, сиди себе в Лондоне и сочиняй небылицы про применение химоружия Асадом, а в качестве доказательств покажи ролик, где бегают люди в белых касках. Более ничего не требуется.

Ну ещё разве что деньги — и правительство Великобритании выделяет 5,3 млн фунтов на «обучение волонтеров» для популяризации деятельности организации через Twitter и Facebook. Организация «Белые каски» была создана в 2013 году для оказания помощи. Может, кому она помощь во время боевых действий и оказывала, но именно с 2015 года она превратилась в главный информационный источник западных правительств. Все, что они писали и говорили, немедленно принималось на веру и тиражировалось, якобы под влиянием этой информации в соцсетях Дональд Трамп и его дочь и принимали решение об ударе по Сирии.

Для западного обывателя все должно быть разжевано, «помечено цветом» и объяснено. Все хорошие парни, что в белых касках, сообщили, что Асад убил миллионы детей — значит, так и есть. И надо бомбить Сирию, чтобы убить ещё сирийских детей…

Подобные технологии применяются теперь Западом везде. Упрощение, тиражирование, ссылка на самими же созданную «структуру», военный удар на основе информации, которую сами же и запустили через каски разного цвета.

А вот и последняя новинка. Теперь речь уже идет о типе ткани, но суть технологии все та же. Даже Twitter тут как тут.

«Организаторы покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро использовали дроны со взрывчаткой. Об этом сообщается в Twitter группировки «Фланелевые солдаты» (Soldados de Franelas), которая взяла на себя ответственность за произошедшее.

«Наша операция заключалась в том, чтобы два дрона, начиненные С4, долетели до президентской ложи. Снайперы почетного караула сбили их до достижения цели», — говорится в сообщении.

Согласно заявлению группировки, целью покушения являлась необходимость показать уязвимость правительства. «Фланелевые солдаты» обещают, что подготовят новые атаки.

«Она [цель]не была достигнута сегодня, но это вопрос времени», — подчеркивается в публикации».

Кто последовательно давит на Венесуэлу? США. Кто осуществил в ней военный переворот, попытался свергнуть Уго Чавеса в 2002 году, после чего сразу признал новое правительство? США. Дональд Трамп недавно сказал о возможности ввода американских войск в эту страну. И вот в Венесуэле осуществлена попытка покушения на президента Мадуро с помощью начиненных взрывчаткой дронов. Кто за этим стоит? Некая организация под названием «Фланелевые солдаты». США и ЦРУ тут, конечно же, ни при чем.

Но есть такая штука, как… почерк. В криминалистике так говорят об особенностях преступления, которое совершил один и тот же преступник.

В Сирии российскую военную базу уже несколько раз пытались атаковать дроны со взрывчаткой. Теперь дроны пытаются убить президента в Венесуэле. В Европе никакие террористы никак до использования дронов додуматься не могут. Не надо пугать европейцев, а вот с теми, кого США причисляет к своим врагам, ЦРУ борется похожими методиками.

Почерк один и тот же.

И методика одна, что «белые каски», что «фланелевые солдаты»…

Автор: Николай Стариков

Источник: riafan.ru

Источник: nstarikov.ru

Метки: блог
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