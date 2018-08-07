Астероиды вокруг Земли – визуализация НАСА

Хотя кажется, что в космосе полно места, новая симуляция НАСА, показывающая рои астероидов, которые движутся через Солнечную систему, создает впечатление, что здесь бывает тесновато.

Красивое, если не тревожное, новое видео показывает все крупные астероиды, открытые за два последних десятилетия Центром исследований околоземных объектов НАСА. Все они находятся в интервале 48 млн км от орбиты нашей планеты.

«Мы рассчитываем высокоточные орбиты для всех астероидов и комет и наносим их расположение в Солнечной системе, — говорит Пол Чодас, директор Центра исследований околоземных объектов НАСА. — Мы создаем лучшую карту орбит для всех известных малых тел Солнечной системы».

Когда центр впервые получил задание отслеживать околоземные объекты в 1998 году, были известны только несколько сотен опасных астероидов. С тех пор, как показано на великолепной анимации выше, в список были добавлены более 18 тысяч околоземных объектов.

Принимая во внимание, что в астероидном поясе между Марсом и Юпитером 1,9 млн объектов, чудо, что мы еще здесь.

Чтобы подогреть тревогу, которую вы уже наверняка чувствуете, ученые добавляют, что в среднем каждую неделю открывают 40 новых астероидов. К счастью, ни один из астероидов, попавших в каталог с 1 января 1999 года, не представляет угрозу для Земли в обозримом будущем.

Изначальная миссия предполагала занесение в каталог по меньшей мере 90 % околоземных объектов более километра в диаметре. Центр справился с заданием успешно и не остановился на этом.

В 2005 году группа получила новое задание — охотиться за астероидом размером до 140 метров до 2020 года. Хотя такие валуны не уничтожат планету, из-за них могут погибнуть миллионы. Астероида диаметром 280 метров (равный по размеру трем футбольным полям) будет достаточно, чтобы разрушить большую часть Нью-Йорка.

Поэтому не волнуйтесь: шансы попасть под удар астероида невероятно низки, по крайней мере, пока небеса над нашими головами находятся под наблюдением ученых.