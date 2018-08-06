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Безопасность «на высоте»: возможность взломать систему выборов в США предоставили восьмилетке

19:42. 6 августа 2018 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

Стало известно о новой инициативе Демократической партии США, которая решила организовать конкурс среди подростков в возрасте от 8 до 16 лет. В рамках проекта юные американцы попробуют взломать…выборную систему страны. Также одной из задач является предложение конкретной идеи по защите сайта, который удалось хакнуть, от атак мошенников.

Если школьнику удалось все сделать правильно, его ждет нехилое вознаграждение в размере двух с половиной тысяч зеленых.

Удивительно, но в Штатах признали, что система выборов в стране достаточно уязвима, поэтому даже восьмилетке получить доступ к важной информации – раз плюнуть. Соответственно, опытному программисту справить с аналогичной задачей вообще можно будет в один клик.

И самое смешное, что происходит это на фоне обвинений западного истеблишмента в адрес России. Уже на протяжении двух лет Белый дом неугомонно истерит и пытается «доказать», что в выборы 2016 года вмешалась Москва и подтасовала все результаты. Спрашивается, к чему эта вся болтовня, если за океаном осознают, что «уронить» систему может любой, у кого даже особого опыта в этом нет. Словом, излюбленная политика двойных стандартов налицо.

Впрочем, это не первый случай на Западе, когда секретные данные попадают в руки третьих лиц. Так, неизвестному удалось взломать аккаунт сотрудницы ВВС Великобритании в соцсети для знакомств Tinder. С помощью полученных данных, хакер связался с сослуживцем дамочки и без труда выудил информацию об американском истребителе-бомбардировщике F-35 Lightning II.

Так о чем тут тогда можно говорить? Как видно, безопасность у страны на «должном» уровне, а все системы защиты взломает каждый второй третьеклашка. Ну, и, конечно, голословные обвинения Вашингтона в отношении Москвы на этом фоне выглядят крайне смешными и абсурдными.

Метки: вмешательство в выборы, выборы в сша 2016
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