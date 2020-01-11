Дистанционное управление



В свою очередь президент Фонда развития инфраструктуры воздушного транспорта "Партнер гражданской авиации", председатель комиссии по гражданской авиации общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот Советского Союза Олег Смирнов считает, что А321 мог развалиться в воздухе на две части из-за входа лайнера в штопор.



"На скорости 172 км в час такой самолет не летит, он перешел на критические углы атаки и свалился в штопор. Из-за штопорного вращения он мог развалиться", – полагает Смирнов. "Есть так называемый критический угол атаки, который нельзя превышать, потому что после его превышения подъемная сила вообще исчезает. Видимо, здесь они превысили критический угол атаки, экипаж это упустил по каким-то причинам и самолет свалился в штопор. А дальше начался неуправляемый полет", – считает Смирнов.



В другом издании приводятся такие слова О. Смирнова: «Я, кстати, нахожу в действиях пилотов немало странностей. Почему A321 сначала резко, без согласования с землей, набрал высоту? Ни один командир корабля не может менять высоту без согласования с наземным диспетчером.



Потом экипаж резко снизил высоту, вновь набрал — и перевел самолет в так называемый второй режим, когда лайнер потерял подъемную силу, и сорвался в штопор. Почему это произошло — для меня, как профессионала, главный вопрос».

И вот эти странности поведения экипажа мне кое-что напомнили…

Казань и Пермь

Приведу небольшую цитату из статьи об авиакатастрофе «Boeing» в Казани: «Выводы Межгосударственного авиакомитета (МАК) о причинах катастрофы «Boeing 737» авиакомпании «Татарстан» оказались шокирующими. Пилот, как следует из расшифровки показаний бортового самописца, отключив автопилот, сам отправил самолет в пике. Такие действия летчика, по мнению специалистов, могут объяснить только психологи.



Взявшись за штурвал и отключив таким образом автопилот, напарника пилота уже в ручном режиме стал выводить машину на высоту круга. При подъеме его нос задрался вверх до предельного для «Boeing 737» угла. Под таким наклоном возросло лобовое сопротивление машины, нарушился режим работы ее двигателей, использующих встречный поток воздуха и скорость самолета начала опасно падать.



Интенсивное пикирование Boeing продолжалось целых 20 секунд — все это время лайнер на максимальном режиме работы двигателей мчался к земле с 700-метровой высоты и буквально воткнулся в поверхность на скорости более 450 км/час».

Такое впечатление, что экипаж просто внезапно сошел с ума. И это не единственный случай. Все детали и характер казанской катастрофы очень схожи с крушением другого «Боинга 737» в Перми: самолет из-за странных действий экипажа также вошел в штопор, а затем в пике. И вот мы читаем, что экипаж самолета, разбившегося на Синае, повел себя примерно так же…



Совпадения? Чем это объяснить?

Версия

На сайте «Наша Планета» мне попалась такая версия авиакатастрофы «Airbus 321».



«Самолет повел себя не по правилам:

- мгновенная потеря высоты, невозможная даже при полном отключении электропитания (есть аварийное);

- потеря радиосвязи – тоже мгновенная (передатчики в самолете дублированы и сверхнадежны);

- из Каира говорят, что посадки самолет не просил. То есть, это вброшено уже нашими, – видимо, есть причины.



Такое развитие событий похоже на применение технологий DARPA, обкатанных еще в 2001 году.



(DARPA — агентство Министерства обороны США, отвечающее за разработку новых технологий для использования в вооруженных силах). Систему дистанционного перехвата управления на Западе поставили на все самолеты после терактов 11 сентября (а может и до того)».

Возможно ли это?

Перехват

Источник: Сайт «Бизнес-Online» 23 декарбря 2013 года опубликовал статью Юрия Мухина под заголовком «Кто мог управлять "Боингом" вопреки воле пилотов?»



В ней говорится:



«В России за 5 лет разбились два однотипных "Боинга": 17 ноября 2013 года в Казани и 14 сентября 2008 года в Перми. Подробности этих аварий вызывают удивление. Оба самолета не смогли с первого раза зайти на посадку, оба начали набирать высоту, чтобы зайти на второй круг, у обоих неожиданно задрался нос, и они вместо положенных 500 м подскочили гораздо выше, оба экипажа пытались снизиться, но вместо этого самолеты вошли в пике и врезались в землю.



Известно, что на Западе уже лет 30 на самолетах, которые подвержены риску быть захваченными террористами, устанавливаются или могут быть установлены системы, позволяющие отключить управление самолетом от летчиков и проводить дальнейшее пилотирование машины по командам с земли.



Бывший министр обороны ФРГ (1969-1993 гг.), а затем председатель комитета по контролю за спецслужбами Андреас фон Бюлов в интервью немецкой газете "Тагесшпигель" от 13 января 2002 года, со ссылкой на англичан, утверждал, что подобные системы для установки их на пассажирских самолетах с антитеррористическими целями начали разрабатывать еще в 70-х годах.



В том же трагическом для американцев 2001 году, специалисты в США по командам с земли подняли с американского аэродрома пустой пассажирский самолет и не то, что ударили им по башням торгового центра, а даже посадили его без аварии, и не в США, а в Австралии. Но нас ли этим удивить?



Ведь в 1988 году 100-тонный космический корабль "Буран" без экипажа сделал два витка вокруг Земли и сел, причем, поскольку с первого захода его не сумели вывести на посадочную полосу, то повели его на второй круг, выполнили новый заход на посадку и только после этого приземлили.

Так что технически вполне возможно отключить летчиков от управления самолетом и разбить его.



Что удивительно, но когда я попытался объяснить это оппонентам, называющим себя летчиками, то встретил дикое неприятие: «Нет у нас такого! Нет, потому, что наши инженеры это бы обнаружили, и потому, что такого не может быть никогда! Это – конспирология! А в теорию заговора верят только дураки!!»



Во-первых, о наличии подобных устройств в пассажирских самолетах, летчики и авиаинженеры обязаны узнать в предпоследнюю очередь, иначе летный состав не сядет в самолет с такими устройствами. (В последнюю очередь об этом обязаны узнать террористы).



Во-вторых, а вы, умники, знаете, что именно надо искать в своем самолете? Я совершенно не в курсе устройства этих "Боингов", но ведь для понимания того, как они управляются, эти подробные знания излишни.



Это ведь только "во время оно" ручка управления и педали управления самолетом, изменявшие свое положение под действием мускульной силы летчика, были жестко связаны с рулями самолета, определявшими положение машины в воздухе.



Да, в те времена это летчик проворачивал рули и управлял самолетом своей силой. Сейчас же все по-другому. Рули и элероны проворачиваются силой гидроцилиндров, и поворот управляющих плоскостей зависит от объема подаваемой в гидроцилиндры жидкости. А этот объем, в свою очередь, зависит от силы или длительности электрического сигнала, поступающего на клапаны гидроцилиндров от прибора, преобразующего в этот сигнал отклонение штурвала и педалей, которое задает летчик.



Или задает автопилот – прибор, который по показаниям положения самолета в воздухе сам ведет самолет без вмешательства летчика. В любом случае управляет самолетом программа! А программа это нечто, что вводится специалистом в компьютер. Или вводится хакером. В последнем случае программа в компьютере не видна пользователю компьютером, и называется вирусной.



А если такая программа в бортовой компьютер самолета введена и при необходимости инициирована – введена в работу, – то произойдет следующее.



Когда этой программе по показаниям приборов станет ясно, что самолет снизился до высоты, при которой летчик наводит машину на посадочную полосу, программа на секунду увеличит (или снизит) управляющий электрический сигнал на гидравлику рулей, идущий от управляющего воздействия летчика, и летчик промажет в направлении на полосу.



Он ничего не заметит, посчитав это собственной ошибкой. И пойдет на второй заход, для чего ему нужно будет увеличить высоту. И тут программа снова включится на пару секунд, и нос самолета задерется выше, чем нужно, и самолет поднимется на излишнюю высоту.



Летчик инстинктивно направит машину вниз и тут уж программа может врубить гидроцилиндры на полную мощность – самолет войдет в пике и жизни летчикам останется 15-20 секунд.



Я слушал запись последних переговоров пилотов "Боинга", разбившегося в Перми. В последние 20 секунд этого трагического репортажа понятно, что пилоты не понимают, что происходит с их самолетом».

А вот что пишет Озеров на геополитической блог-платформе «КОНТ»: «Не первый раз происходят очень странные авиакатастрофы, которые укладываются в теорию перехвата управления самолетом. Давайте рассмотрим принципиальную возможность дистанционного управления огромным лайнером.



Существует ли такая мобильная система, которую можно развернуть в любой точке мира? Да, существует. Состоит на вооружении ВВС США и отвечаем всем необходимым параметрам.



Называется RQ-4 Global Hawk. Разработчик – Northrop Grumman Corporation. Корпорация образована двумя компаниями, которые с 1939 года производят самолеты и беспилотники для ВВС США. В США любая технология (даже интернет и мобильная связь) находятся под контролем правительства.



Можно ли предположить, что контроль над всеми воздушными судами, выпускающимися в США, тем более при наличии средств и возможностей, не осуществлялся? Вероятность этого очень низкая. Слишком соблазнительные перспективы открывает внедрение такого контроля»



Кстати, после крушения «Airbus 320» (практически такого же самолета, что разбился на Синае) в Альпах 24 марта 2015 года, тоже высказывались версии о перехвате управления самолетом.



Вот фрагмент перевода статьи с сайта «Veterans Today Network» под заголовком «Крушение рейса Germanwings 4U 9525: это не было самоубийством», в ней говорится: «Сказки французских авиадиспетчеров, наблюдавших неумолимое снижение аэробуса рейса 9525, вызывают недоверие и скептицизм.



Этот самолет имеет противоугонную систему дистанционного управления, то есть, например, при угрозе падения самолета на больницу, стадион или атомную электростанцию, существует возможность перехватить управление лайнером через спутник».



Это кажется фантастикой?

Зараженные диски

Не так давно "Лаборатория Касперского" опубликовала сенсационное исследование, которое уже попало на передовицы ведущих мировых СМИ. Речь идет о заражении жестких дисков особым вирусом, который позволяет шпионам следить за целыми государствами. Кто же создал вредоносную программу? Оказывается – спецслужбы США.



Вирус был разработан командой под названием «Equation Group», которая существует уже 20 лет. В исследовании Kaspersky утверждается, что эта группа разработала широкий арсенал инструментов, "сложность" и "технологичность" которых является беспрецедентной.



Специальное программное обеспечение шпионы «Equation» внедряли в жесткие диски и некоторые другие типы устройств под самыми известными брендами: Toshiba, Western Digital, Seagate и IBM. Вредоносные программы невозможно ни засечь, ни удалить с диска, утверждают эксперты.



Бывший сотрудник американских спецслужб уже подтвердил, что «Equation Group» контролируется Агентством национальной безопасности США – тем самым, которое ранее оказалось в центре скандала, организованного бывшим сотрудником Эдвардом Сноуденом.

Заражены диски в 30 странах, среди которых главные оппоненты и просто те, за кем США предпочитают приглядывать. Это, в первую очередь, Россия, Иран и КНР. Здесь внимание спецслужб привлекли ядерные программы и другие засекреченные данные.



Иными словами, заражались те диски, которые закупали люди, имеющие отношения к государственным секретам. «Equation Group» по данным "Лаборатории Касперского" имеет отношение и к созданию вируса Stuxnet, использованного против иранской ядерной программы и разработанного спецподразделениями США в сотрудничестве с Израилем.



В рамках масштабного проекта по заражению жестких дисков и других носителей информации хакеры записывали вирус на первичный код "прошивки" – ядро, отвечающее за функционирование устройства. Внедрить сюда дополнительный код можно, а вот засечь его присутствие практически нереально.



С помощью такого замаскированного вируса шпионы могли 24 часа в сутки следить за тем, что происходит с компьютером, какие данные записываются и стираются.

Станки с сюрпризом

А вот сообщение от 24 марта 2015 года: «ФСБ заинтересовалась "непонятным сбоем", возникшем в работе иностранного оборудования на оборонных предприятиях Свердловской области. Сбой в работе иностранного оборудования обнаружили сотрудники уральских предприятий ОПК.



Речь идет о станках, приобретенных до введения антироссийских санкций, и "непонятные сбои возникли в программном обеспечении". "Перед установкой все оборудование было проверено и прошло испытания.



Однако недавно в программном обеспечении стали возникать ошибки. На мониторе высвечивались нули, и мы получали партию бракованных изделий. Мы не можем понять, откуда взялась ошибка. Например, сейчас сбои происходят в оборудовании по выпуску радиостанций", – отмечает источник ТАСС.



По данным Национальной ассоциации участников электронной торговли, в список пяти наиболее востребованных поставщиков российских госзаказчиков входят американские Microsoft и Oracle.



По итогам 2013 г. Microsoft заработала на российских госзакупках 11,34 млрд руб., Oracle – 3,2 млрд руб.



А что делают другие страны в этой области? В сентябре 2003 г. Госсовет Китая принял постановление, запрещающее государственным учреждениям закупать иностранное программное обезпечение.



Кроме того, в августе 2014 г. власти страны запретили использование продуктов Apple в госструктурах. В частности, госслужащим запрещено пользоваться планшетами iPad и iPad Mini, а также компьютерами MacBook Air и MacBook Pro.



В мае 2014 г. Правительственный центр закупок Китая запретил использовать операционную систему Windows 8 на настольных компьютерах, ноутбуках и планшетах, приобретаемых для госорганов.



Подобные меры приняли и в Индии».

Зависимость

Информация для размышления: мне попалась в Интернете небольшая табличка «Зависимость основных отраслей России от промышленного импорта».



В ней такие данные по отраслям:



Станкостроение – 90%.

Тяжелое машиностроение – 70%.

Нефтегазовое оборудование – 60%.

Энергетическое оборудование – 50%.

Гражданское авиастроение – 80%.

Сельскохозяйственное машиностроение – от 50 до 90%.



Замглавы Минпромторга Андрей Дутов привел такие данные: около 60 – 70% стоимости каждого военного корабля приходится на оплату изделий машиностроительных и приборостроительных компаний.



В России всего шесть предприятий, которые занимаются изготовлением приборов, – это концерны «Моринформсистема-Агат», «Гранит-электрон», «Океанприбор», ЦНИИ «Электроприбор», компания «Транзас» и НПО «Аврора». Однако вся элементная база в этих приборах — то есть составные части этих изделий — полностью иностранная.



А вот еще одно сообщение от 31.10.2014 г.: «До 90% комплектующих российской оборонной промышленности составляют западные электронные компоненты.



Об этом в ходе семинара «Научно-техническая и промышленная интеграция: стандарты и эталоны Союзного государства» заявил один из его участников, заместитель ОАО «КБТЭМ-ОМО» Владимир Зуев.



«Западные транзисторы, микросхемы, интегральные схемы в производстве российского вооружения составляют до 90%», — рассказал Зуев корреспонденту «Газеты.Ru», сославшись на данные Минпромторга России».



И все это – зона уязвимости.

Имитация кипучей деятельности

Объявленная программа «импортозамещения» судя по всему явилась средством выкачивания денег из бюджета.



В статье на сайте «Точка.Ру» «Провал импортозамещения» говорится: «Морская коллегия при правительстве РФ под председательством Дмитрия Рогозина пришла к выводу, что миллиарды, вложенные в импортозамещение в области строительства кораблей и судов, потрачены впустую».



Ну не совсем, вероятно, впустую – у кого-то, может быть, появились виллы на далеких, знойных берегах.



На сайте «Km.ru» опубликован материал «Импортозамещения никакого нет». В нем говорится: «На страницах нашего портала мы неоднократно обращались к этому вопросу, привлекая в качестве экспертов широкий круг известных аналитиков из промышленного, экономического и публицистического сообществ.



Сегодня политику правительства в области импортозамещения прокомментирует член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Владимир Федоткин:



- Вопрос импортозамещения обсуждался в Думе во время отчета правительства. Напомню, что еще в январе правительство представило Антикризисную программу. Тогда обещали рост экономики, производства, повышение уровня жизни людей. Однако методы достижения этих целей нас не устроили. Опять шла речь о закачке триллионов рублей в банки, а они уже бы все профинансировали. Мы предупреждали, что это пустота, никакого финансирования не будет.



Прошло восемь месяцев, и практически все отрасли, где предполагалось использовать политику импортозамещения, ушли в минус. ВВП тоже упал, а уже в первом полугодии число людей, живущих ниже черты бедности, увеличилось на 3 млн.



Так вот, я обратился к правительству с вопросом: «Вы знаете о судьбе Рязанского станкостроительного завода?» Этот завод был лучшим не только в СССР, его продукция шла на экспорт в сто стран мира.



Сегодня от десятитысячного коллектива этого предприятия осталось двести человек. По сути, производство станков остановлено, а Россия 94% станков покупает за рубежом.



90% инструментов тоже импортируется, а просвета не видно.



Что же правительство собирается делать для поддержки станкостроения в плане именно импортозамещения? Мне отвечал министр Мантуров, но ответ был неконкретным, на уровне «будем стараться».



Я считаю, что импортозамещения никакого нет. Одни иностранные товары просто заменяются другими иностранными. Мы получили проект Федерального закона о бюджете на 2016 год, и, к сожалению, он тоже подтверждает наши выводы».



Нынешнее правительство просто не позволит стране соскочить с иностранного крючка. Такое впечатление, что оно тоже находится на дистанционном управлении и уверенно сваливает Россию в пике…

Дополнение

Christopher Bollyn: A321- Обратите внимание на израильский объект 8200



Катастрофа российского пассажирского самолета в Синайской пустыне, недалеко от границы Египта и Израиля, вызывает некоторые обоснованные подозрения в нечестной игре лиц причастных к падению самолета.



Хотя еще слишком рано говорить, что стало причиной аварии, есть некоторые явные признаки того, что катастрофа была вызвана полным захватом электроники и навигационной системы самолета удаленно – извне.







Российский самолет рухнул к югу от Эль-Ариш, недалеко от границы с Израилем, очень близко до Израильского основного объекта радиоэлектронной борьбы, подразделения 8200, расположенного на территории Кибуца Урим.







(Прим: Подразделение 8200 (ивр. ‏יחידה 8200‏‎‎‎) — израильское подразделение радиоэлектронной разведки, входящее в Управление военной разведки («АМАН») Армии обороны Израиля,занимающееся, в том числе, сбором и декодированием радиоэлектронной информации и другими операциями. Согласно некоторым источникам, является одним из самых крупных таких подразделений в мире. В военных публикациях известно как «Central Collection Unit of the Intelligence Corps». (англ.)



В числе известных достижений «Подразделения 8200»:

- распространение компьютерного вируса Stuxnet, поразившего в 2010 году ряд промышленных компьютеров, в том числе, на иранских ядерных объектах (см. Операция «Олимпийские игры» —кибератака на иранский завод по обогащению урана в Нетензе). Иран сообщал о 45 тысячах зараженных в целом по стране компьютерах; западные эксперты считали, что реальное их число значительно больше.

- отключение сирийских ПВО во время операции по уничтожению предположительно строящегося ядерного объекта.)







Этот израильский объект 8200 мог контролировать непосредственно навигационную систему самолета – Без ведома экипажа.

Кстати, Это был сюжет пилотного эпизода "одинокие стрелки", где было показано как дистанционно-угнали пассажирские самолеты, которые атаковали Центр международной торговли. Эта программа вышла в эфир на канале Fox TV в марте 2001 года. Арнон Milchan, Моссад и Руперт Мердок, считаются настоящими авторами того злого заговора.



Египет сообщил, что никакого сигнала бедствия не было отправлено с самолета и, что связь с самолетом была нормальной до тех пор, пока самолет внезапно не пропал с радаров. Это говорит о том, что нормальные коммуникативные связи с самолетом были урезаны, сразу же как только он перешел под чужое, удаленно-внешнее управление.



А дальше с ним могли делать все, что было угодно. "Наземный пилот", который взломал его систему через спутниковое подключение к Интернету.





Самолет со спутниковым Интернетом может быть угнан с земли с помощью внешнего хакерского взлома компьютерных систем.







Дистанционный угон – это соединение, которое используется на самолетах Airbus 321 и других самолетах..может быть использован для получения доступа к навигационной системе самолета.



Затем, как сообщается, самолет развалился в полете. Он мог развалиться в результате крайних нагрузок, которым самолет подвергся в последние двадцать секунд, прежде чем он исчез с радаров. "Наземный пилот" мог пускать его резко "ввех-вниз".



Этот сценарий очень похож на катастрофу произошедшую ровно 16 лет назад, 31 октября, 1999, с Самолетом компании "Egypt Air", следовавший рейсом 990 через Атлантический океан, когда он внезапно рухнул в воду.



Тогда погибли все 217 человек на борту.