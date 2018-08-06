Американские СМИ назвали неоспоримые преимущества российского танка «Армата»

Многие зарубежные СМИ, а также военные эксперты не раз выражали восхищение российским вооружением, что весьма обоснованно и логично. В то время как, например, Соединенные Штаты Америки, пытающиеся отстоять титул главного мирового экспортера оружия, создают дорогостоящую и недолговечную технику, наши конструкторы разрабатывают мощные и уникальные образцы.

Накануне специалисты из американского издания National Interest прокомментировали работу нашего танка Т-14 «Армата», а точнее назвали его главные «козыри».

По мнению авторов опубликованного материала, основным преимуществом российского «секретного оружия» является наличие на его базе противотанкового защитного комплекса «Афганит», который делает боевую машину максимально эффективной. Речь идет о вооружении «Дрозд» и «Шторы», причем последняя выступает в качестве комплекса оптического и электронного подавления.

Кроме того, «Афганит» имеет 2 фазированные антенные решетки, которые позволяют защищать область, составляющую более 90 градусов. Благодаря данным системам, можно обнаружить радиолокационные станции и перехватить сигналы, с помощью которых управляют противотанковыми ракетами.

И это еще не все, на что способен российский танк, пишет американское издание. Еще одним его неоспоримым преимуществом является наличие установок для создания дымовых завес и рассеивания материалов, отражающих тепловое и радиолокационное излучение. Помимо прочего, система «Афганит» предусматривает установку устройства, которое может стрелять специальными ядрами на большой скорости (порядка 2 км/час), чтобы отразить атаку снарядов и ракет противника.

В заключении автор статьи отмечает, что комплекс защиты для танка Т-14, определенно, будет дорабатываться, и станет еще более мощным российским оружием.

И в этом нет сомнений, поскольку Россия не раз доказывала, что умеет не только разрабатывать уникальное и эффективное оружие, но и усовершенствовать имеющуюся военную технику, что позволяет значительно сократить расходы.

Словом, пока США кичится своими «первоклассными» разработками и навязывает партнерам бракованную технику, с Москвой стремятся сотрудничать и заключать договоры на поставку оружия. Последним из таких случаев стал отказ Турции от американских истребителей F-35A и приобретение российского ракетно-зенитного комплекса С-400.