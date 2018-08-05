Константин Никифоров. Налоговая реформа в США

Как ни странно, Трамп сумел разогнать экономику США

https://business-swiss.ch/2018/07/tramp-jekonomiku-ssha/

“Экономика США растёт невиданными темпами. За второй квартал 2018 года американский ВВП увеличился на 4,1 процент. В первом квартале рост составлял 2,2 процента. Причины положительных новостей сводятся как к хорошему настрою на внутреннем рынке потребления США, так и к исторической налоговой реформе Дональда Трампа.

Эксперты подсчитывают, что из 4,1 процентов три приходятся как раз на налоговую реформу президента США. Благодаря ей, налоговая ставка для компаний снизилась с 35 до 21 процента. В результате: многим американским фирмам, которые ранее держали активы за пределами США (например, в Ирландии и Швейцарии), стало возможным вернуть их на родину без необходимости уплачивать в качестве налога более трети стоимости” ( конец цитаты).

Крупнейшая налоговая реформа Америки за последние 30 лет, о которой Трамп говорил весь прошлый год, стала приносить плоды. Коротко о ней самой

https://business-swiss.ch/2017/04/pravitel-stvo-trampa-snizhenie-nalogov-ssha/

“(…) Налоги для частных лиц

Американские власти планируют значительно снизить налоги для граждан с низким и средним доходом. Законопроект намерен отменить текущую семиступенчатую налоговую систему для физических лиц, заменив её трёхступенчатой альтернативой – с налоговыми ставками в 10, 25 и 35 процентов. Для сравнения: сегодня максимальные порог налоговой ставки составляет 39,6 процентов.

Представленные изменения также касаются семейных пар: правительство Трампа хочет в два раза увеличить налоговые вычеты для супругов, тем самым обезопасить от налогообложения их первый совместный годовой доход на сумму в 24 тысячи долларов.

Политики пообещали постепенно отменить налог на наследство. Каким образом будет происходить данное изменение – пока остаётся загадкой.



Основу грядущей налоговой реформы составит снижение корпоративных налогов (как для малого и среднего бизнеса, так и для крупных корпораций) практически в два раза – с 35 до 15 процентов. Таким образом, власти планируют повысить конкурентоспособность американских компаний и стимулировать развитие национальной экономики.

Наряду с этим, анонсированный законопроект предлагает снизить налог на зарубежную прибыль американских компаний. Не секрет, что многие финансовые гиганты США (к примеру, Apple) предпочитают хранить свои капиталы в странах с более привлекательными налоговыми ставками.

Сравните сами: в некоторых кантонах Швейцарии ставка налога на прибыль уже находится на уровне 15 процентов. А в других регионах она даже ниже! Отличным примером могут служить кантоны Люцерн (12,4 процента) и Цуг (14,9 процентов). По данным консалтинговой компании KPMG, на 2017 год средняя ставка налога на прибыль предприятия в Швейцарии составляет 17,77 процентов.



Американские власти надеются, что снижение налоговой ставки позволит вернуть на родину сотни миллиардов долларов.

Также США планирует отказаться от налога на импорт товаров. Такую информацию сообщил г-н Мнучин. Однако на данный момент такое законодательное предложение находится на стадии тщательного обсуждения. Собственно, как и все представленные налоговые поправки.



Прогнозируемые источники пополнения госбюджета?

Значительное снижение налогового бремени неминуемо ведёт к возникновению в государственном бюджете дефицита. На вопрос о том, как восполнить возникшую финансовую дыру, политики ссылаются на прогнозируемый экономический рост: он поспособствует росту рабочих мест и повышению занятости среди населения.

Наряду с этим, американские власти планируют закрыть все налоговые лазейки в законодательстве США и, тем самым, привнести в государственный бюджет значительную сумму средств.

Но давайте посмотрим правде в глаза: все вышеперечисленные источники дохода являются довольно смутной перспективой с финансовой точки зрения.



Сама лишь процедура внедрения налоговых изменений повлечёт за собой значительные расходы. Ясно одно: если прогнозы американских политиков не оправдаются, государственный долг США может достичь абсолютно новых высот. “( конец цитаты).

Выше перечисленные опасения пока остаются в силе, результат, особенно в реальном секторе экономики, станет известен по итогам года. Но вот банкиры по итогам первого полугодия мурлыкают от удовольствия, как коты, которым почесали за ухом.

http://www.manager-magazin.de/unternehmen/banken/morgan-stanley-us-bnk-steigert-gewinn-in-q2-um-43-prozent-a-1219090.html



“Финансовый дом США Morgan Stanley на фондовом рынке продолжает пользоваться хорошими сделками на рынках капитала в быстро развивающейся экономике США. Прибыль увеличилась во втором квартале по сравнению с прошлым годом на 43 процента до 2,3 миллиарда долларов (1,95 миллиарда евро), заявил основной соперник Goldman-Sachs в среду в Нью-Йорке. Morgan Stanley, как и большинство других банков США, превзошел по экономическим показателям ожидания экспертов.



Выручка выросла на двенадцать процентов до 10,6 миллиарда долларов. Эти цифры были положительно восприняты на рынке. Акции значительно выросли накануне.

Генеральный директор Джеймс Горман был доволен и говорил о надежных результатах по всем направлениям деятельности и регионам. Morgan Stanley продемонстрировал значительный рост в торговле ценными бумагами, такими как облигации и акции, а также в традиционном инвестиционном для банка секторе, таком как слияния и IPO.

Бизнес также продолжал расти в сфере управления активами. Не в последнюю очередь благодаря налоговой реформе правительства Трампа эффективная налоговая ставка банка упала в годовом исчислении с 32 до 20,6 процента” ( конец цитаты).

Другие банки тоже не отстают.

http://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/jp-morgan-und-citigroup-us-banken-mit-milliardengewinnen-a-1218318.html



” (…) Во втором квартале наибольшая прибыль банка JP Morganв США выросла на 18% до 8,3 млрд долларов. «Компания сделала рекордные результаты в этом квартале», – сказал генеральный директор JP Morgan Джейми Димон в пятницу. Экономика растет во всем мире, особенно в США, настроение потребителей и компаний – это хорошо.



Спрос на кредит вырос, при этом чистый процентный доход вырос на десять процентов благодаря более высоким процентным ставкам в США. Инвестиционный банкинг также жужжал: в торговле акциями доходность выросла на 24 процента и в торговле облигациями на семь процентов. В мае банк ожидал застойного торгового бизнеса. Но доходы Группы выросли на 6,5% до 28,4 млрд. Долл. США.



Американский банк Citigroup на фондовом рынке увеличил свою прибыль во втором квартале на 16 процентов до 4,5 миллиарда долларов. В частности, Банк выиграл от снижения налогов. Доход только увеличился на два процента до 18,5 млрд. Долл. США.



Не в последнюю очередь, банки США пользуются налоговой реформой Трампа. В JP Morgan средняя ставка налога снизилась до 21 процента с 28 процентов в течение одного года. Ожидаемое увеличение прибыли привело к росту курса акции Citigroup и JP Morgan” ( конец цитаты).

Так что сказать, что у Трампа в США нет поддержки, будет неверным. Его на первый взгляд эксцентричные шаги дают положительный результат. В свете проводимой налоговой реформы становится понятной его политика протекционизма для производителей из США. Президент все поставил на кон и отступать ему некуда.