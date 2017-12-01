Константин Никифоров. Керимов во Франции

Ставки повышаются. Российского сенатора Сулейманова Керимова теперь подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму размером более 400 млн евро. Это от 30 ноября информация.

http://ru.rfi.fr/frantsiya/20171130-kerimov-ne-doplatil-v-kaznu-frantsii-bolee-400-mln-evro-nalogov

“По словам собеседника агентства, Керимов смог уйти от налогов благодаря занижению стоимости недвижимости. Еще около 40 млн евро за различные услуги были выплачены сенатором наличными, снятыми со счетов в Швейцарии и Монако, и не задекларированы, утверждает источник AFP.



Как стало известно в четверг, 30 ноября, в рамках расследования дела Керимова, была задержана 46-летняя агент по недвижимости. Имя задержанной не называется. Ей также предъявлены обвинения в отмывании денежных средств и мошенничестве. Об этом AFP сообщили в прокуратуре Ниццы.



Как рассказал источник агентства, в деле также фигурируют два дизайнера, ландшафтный дизайнер и управляющий виллами Керимова. Последнему, Седрику Фожру (Cédric Faugeroux) были предъявлены обвинения в мошенничестве. Управляющего отпустили под залог размером 140 тысяч евро” ( конец цитаты).

А эта от 22 ноября.

http://ru.rfi.fr/rossiya/20171123-suleimanu-kerimovu-zapretili-pokidat-lazurnyi-bereg

“Сулейман Керимов был задержан в аэропорту Ниццы в понедельник, 20 ноября, но об этом стало известно СМИ только на следующий день. Сенатор содержался под предварительным арестом 48 часов, после чего ему были предъявлены обвинения. Керимова обвиняют в отмывании денег при покупке виллы в Антибах и неуплате налогов. Как сообщает агентство France-Presse, следствие по делу Керимова длилось в течение трех лет.



В соответствии с французским законодательством, наказание по предъявленным обвинениям предусматривает до пяти лет лишения свободы и штраф до 500 тысяч евро. Как сообщил газете Le Figaro источник, близкий к следствию, французская полиция подозревает Керимова в «налоговом мошенничестве, совершенном в составе преступной организации». В этом случае обвиняемому грозит до десяти лет тюремного заключения и штраф до миллиона евро с конфискацией имущества.



Согласно материалам дела, Керимов подозревается в приобретении нескольких домов на мысе Антиб, на Лазурном берегу Франции, через подставных лиц. При этом сумма каждой покупки, указанной в налоговой декларации, была сознательно занижена. Поэтому Керимов должен французскому фиску «несколько десятков миллионов евро», указывает источник, близкий к следствию” ( конец цитаты).

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Реакция Москвы

http://ru.rfi.fr/rossiya/20171123-suleimanu-kerimovu-zapretili-pokidat-lazurnyi-bereg

Арест российского сенатора вызвал бурю негодования в Москве. В Государственную Думу для объяснений был вызван представитель французского посольства. Депутаты проголосовали резолюцию, осуждающую действия французских властей и обвиняющую их в нарушении Венской конвенции о дипломатическом иммунитете представителей законодательных органов иностранных государств.



В ответ на это МИД Франции указал, что «господин Керимов пользуется дипломатическим иммунитетом только в случае, если его поездка связаны с выполнением его работы». Как известно, Керимов совершал частную поездку во Францию” ( конец цитаты).

Прокуратура Ниццы обжаловала освобождение Керимова и Фожру под залог. Во вторник, 5 декабря, апелляционный суд Экс-ан-Прованса должен рассмотреть эту жалобу прокуратуры. Чего добиваются французы? Торжества законности? Желания продемонстрировать российским олигархам, что Путин им не защита? Банальный отъем денег? Или наоборот, Кремль с помощью французов разбирается с Керимовым?

Т. В. – Пока французы отвлекают сенатора С. Керимова от государственных дел налоговыми претензиями, говорят, что некоторые несознательные граждане растаскивают имущество арестованного, воспользовавшись отсутствием хозяина…