Бывший ведущий "Взгляд" Дмитрий Захаров выступает в роли Капитана Очевидность.Ох уж эти "запоздалые прозрения". Как в самом "Взгляде" "проклятый СССР" поливали, так это "борьба за свободу и демократию", а сейчас про Маркса вспомнили и колоссальный обман народа.На деле, сам Захаров прекрасно понимает, что выступал соучастником уничтожения страны и колоссального обмана населения, о чем он уже проговаривался.Отсюда и цена этим запоздалым откровениям былых "правдорубов" 5 советских копеек.

Источник: colonelcassad.livejournal.com