Колоссальный обман
22:22. 5 августа 2018 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Бывший ведущий "Взгляд" Дмитрий Захаров выступает в роли Капитана Очевидность.
"Да, я безусловно жалею, потому что я не рассматривал эту территорию как то, что было Советским Союзом, просто это был единый конгломерат, который был экономически и финансово значительно мощнее ныне существующих стран порознь.
Если вспомнить сказку братьев Гримм про веник – веник един, им можно ударить и убить кого угодно, а когда прутья разобраны порознь это не веник уже. Прутья можно сломать. Поэтому, с точки зрения местных элит, развал СССР был выгодным. С точки зрения рядового населения, это был колоссальный обман. Что принесли те свободы? Граждане Туркмении и Таджикистана лучше жить стали? Намного лучше живут в Прибалтике? Нет. Прекрасно жить на Украине? Если посмотреть на их уровень инфляции, уровень падения жизни, сокращение ВВП, стоимость электричества, воды и прочее – это катастрофа. Маркса надо читать. Есть макрополитика, а есть местячковые амбиции" (с) Д.Захаров
Ох уж эти "запоздалые прозрения". Как в самом "Взгляде" "проклятый СССР" поливали, так это "борьба за свободу и демократию", а сейчас про Маркса вспомнили и колоссальный обман народа.
На деле, сам Захаров прекрасно понимает, что выступал соучастником уничтожения страны и колоссального обмана населения, о чем он уже проговаривался.
«Взгляд» сыграл роль таранного бревна, которое после взятия крепости сжигают или пускают на Буратино (с) Д.Захаров
Отсюда и цена этим запоздалым откровениям былых "правдорубов" 5 советских копеек.
Источник: colonelcassad.livejournal.com