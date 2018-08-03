Власть запустила не одну, а ворох антигосударственных «реформ»

Концептуал СМИ Валентин Катасонов о новом законе для компаний-экспортеров

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет для компаний-экспортеров, которые попали санкции, штрафы за нерепатриацию валютной выручки. Ранее поправки, смягчающие валютный контроль, приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

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