Власть запустила не одну, а ворох антигосударственных «реформ»
Валентин Катасонов о новом законе для компаний-экспортеров
Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет для компаний-экспортеров, которые попали санкции, штрафы за нерепатриацию валютной выручки. Ранее поправки, смягчающие валютный контроль, приняла Госдума и одобрил Совет Федерации. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.
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