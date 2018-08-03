Что меняет напечатанный на 3-d принтере пистолет

«Не оставляющее следов и не поддающееся обнаружению». Такими словами специалисты описывают так называемый 3D-пистолет – оружие, сделанное из пластика с помощью специального станка. Распространение чертежей в интернете дает возможность едва ли не каждому сделать пистолет в собственном доме. И если такое станет реальностью, наш мир очень сильно изменится.

В США во вторник началась мощная кампания с требованием остановить распространение огнестрельного оружия с помощью 3D-принтеров. Прокуроры сразу восьми штатов (Вашингтон, Массачусетс, Коннектикут, Нью-Джерси, Пенсильвания, Орегон и Мэриленд) и столичного округа Колумбия подали иск к администрации президента США с целью принудить ее пресечь оборот соответствующей информации в Сети. Об этом заявила генпрокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд.

Опасность нового 3D-оружия в том, что его может произвести практически любой человек, если приобретет соответствующую технику. Кроме того, оно незаметно для металлодетекторов, так как изготовлено из пластика. «Это просто дико – предоставлять преступникам инструменты, дающие возможность одним нажатием кнопки выпускать не оставляющее следов и не поддающееся обнаружению оружие, – цитирует Андервуд ТАСС. – Администрация Трампа именно это и разрешает».

В ответ Дональд Трамп выпустил твит в небрежном тоне. «Я изучил эти 3D пластиковые пистолеты. Уже поговорил с NRA. Кажется, от этого оружия немного толку», ­– написал он.

Видимо, в правительстве США не относятся к опасности распространения такого оружия серьезно, поскольку до сих пор считается, что в домашних условиях можно изготовить пистолет, однако пока еще невозможно изготовить качественный патрон. Кроме того, металлическая пуля будет сразу заметна на детекторах. Однако такие представления, похоже, устарели.

«Из чего можно изготовить пулю? Если мы будем идти традиционным путем, то это свинец и пороховой заряд. Но ведь развитие науки и техники не стоит на месте, – пояснил газете ВЗГЛЯД генерал-майор внутренней службы (в отставке), бывший глава ЦОС МВД Владимир Ворожцов. – Сейчас есть десятки способов иного механизма произведения выстрела. Я не исключаю, что самым опасным будет ведение огня с использованием сжатого воздуха. Такие «воздушки» еще опасны тем, что они бесшумны. Может, изобретут какие-то варианты замещения пороховых составов».

Массовое появление короткоствольного оружия у населения потребует принципиально новых подходов к регулированию этой сферы,

предупреждает эксперт.

«Многочисленные расстрелы в американских школах – это прямой результат наличия большого количества огнестрельного оружия. Если не удастся ситуацию удержать, это в корне изменит систему взаимоотношений полиции и общества. То есть в случае элементарной угрозы полицейский будет просто обязан применять оружие, так как он будет предполагать, что у лица, которое должно быть задержано, тоже имеется оружие. Это серьезная проблема», – продолжает Ворожцов.

Напомним, что частная организация Defense Distributed со времен Барака Обамы вела тяжбу с правительством вокруг 3D-оружия. Организация была создана в 2012 году молодым человеком Коди Уилсоном (1988 года рождения), сторонником различных левых течений: по его словам, в разные годы он увлекался постмарксизмом, либертарианством, идеями американских антигосударственно настроенных правых (так называемых милиций).

Сейчас же Уилсон себя называет криптоанархистом, то есть сторонником полной анонимности в интернете и полного невмешательства государства в дела сетевых сообществ. Руководствуясь такими идеями, он и объявил себя лидером организации, которая должна всячески способствовать распространению оружия, изготовленного с помощью 3D-принтеров (так называемого вики-оружия). Цель этого, как сказано в манифесте Defense Distributed, «защитить свободы американских граждан, гарантированные Конституцией США».

Вначале организация занималась разработкой лишь деталей для оружия, которые можно изготовить с помощью 3D-принтеров – например, глушителей. Но 5 мая 2013 года она выложила в Сеть чертежи созданного ею пистолета Liberator («Освободитель»), который относительно легко можно изготовить самостоятельно – из пластика, такого же, как тот, из которого делают конструктор «Лего». Пистолет однозарядный и был рассчитан на один стандартный патрон калибра 9×17. Усовершенствованная модель пистолета могла выдержать до 11 выстрелов. А затем ствол нужно заменять на новый. В наборе Уилсона пистолет комплектовался сразу несколькими запасными стволами.

Маломощный патрон 9×17 мм способен ранить или убить человека только с небольшого расстояния, при точной стрельбе по незащищенным участкам тела. Его преимуществом считается небольшая отдача и возможность использования в легких и компактных пистолетах. Распространен в США и Европе в качестве боеприпаса для полицейского и гражданского оружия.

Однако Defense Distributed всячески пропагандирует использование особых патронов, пластиковых, также сделанных на 3D-принтере. Убойная сила у них меньше, чем у обычных, зато пластиковый пистолет их дольше выдерживает. Такие патроны разрабатывают разные энтузиасты в США. Например, студент Майкл Крумлинг, который называет себя единомышленником Уилсона, в 2014 году изготовил патроны, которые он назвал 314 Atlas. Сейчас это самые популярные боеприпасы к 3D-оружию. По законам США Крумлинг и Уилсон не имеют права продавать патроны, но распространять в Сети чертежи их изготовления американскими законами не запрещено.

Чертежи патронов пробыли в открытом доступе в Сети всего несколько месяцев – чуть больше, чем чертежи пистолета Liberator.

В ноябре 2013 года действующее в рамках Госдепартамента бюро, следящее за соблюдением международных законов, касающихся оборота оружия (Bureau of Political Military Affairs’ Directorate of Defense Trade Controls, сокращенно DDTC), потребовало убрать чертежи пистолета. Коди Уилсон обратился в суд, процесс тянулся до сих пор, пока вдруг в июне администрация Дональда Трампа не сняла запрет, введенный при Обаме. Возможно, это было сделано с подачи одной из самых сильных лоббистских организаций США – Национальной стрелковой ассоциации (National Riffle Association, NRA), выступающей вообще за полную свободу продажи оружия. Во всяком случае, ее название упомянул Трамп в своем твите во вторник.

Этот твит уже резко осудили лидеры демократов в Конгрессе. Они, как и прокуроры, предрекают угрозу мирового масштаба. И стоит отметить, что коснуться она может и России. Ведь скачивать чертежи отныне могут все имеющие доступ в интернет – в том числе и россияне.