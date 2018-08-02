Верх цинизма: как в погоне за хайпом Ходорковский обрек съемочную группу на смерть

Уже несколько дней подряд общественность горячо обсуждает гибель российских журналистов в Центрально-Африканской республике. Отправляясь в горячую точку, одно из самых опасных мест в мире, люди из съемочной группы даже не подозревали, что эта поездка станет для них последней.

По информации, которую предоставили некоторые СМИ, тела Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко были найдены на дороге в 23 км от города Сибю. Несмотря на то, что обстоятельства гибели россиян до конца еще не выяснены, уже стало известно, что на журналистов напали вооруженные люди с целью ограбления. Так как журналисты отправлялись в ЦАР для съемок документального сюжета, естественно, при себе у них была дорогостоящая аппаратура, и, конечно, деньги. Очевидно, что в бедной стране, где условия для жизни оставляют желать лучшего, гости из-за границы могут представлять для злоумышленников особый интерес – легкий заработок. В стране, где слабое правительство, нет никаких государственных институтов и правопорядка, решиться на преступление – раз плюнуть.

Примечательно, что водитель автомобиля, в котором находились журналисты, каким-то образом выжил. Казалось бы, в первую очередь, убийцы должны были избавиться от водителя, тем самым упростив себе дальнейшую задачу. Также наводит на сомнения и тот факт, что приехали операторы туда поздней ночью, что еще более опасно.

Однако все становится намного прозрачнее, если разобрать ситуацию более детально. Сначала стоит задаться вопросом, кто же за этим всем стоит, точнее кто отправил россиян в горячую точку без должной охраны. Имя этого человека – Михаил Ходорковский, миллиардер, который известен, в первую очередь, криминальным прошлым и мошеннической деятельностью. Именно его организация «Центр управления расследованиями» стала заказчиком расследования в ЦАР.

Отправить людей в страну, где 80% территорий не контролируемые властями, а также не обеспечить съемочную группу должными мерами безопасности – верх цинизма. Более того, журналисты не имели никакой аккредитации, и оформлены была в качестве туристов. Странно, что человек с таким состоянием не мог позаботиться о всех формальностях. Если бы Ходорковский «раскошелился» и потратил всего лишь 350 долларов на бодигардов, вероятно, ничего бы с ним не стало, а вот Александр Расторгуев, Орхан Джемаль и Кирилл Радченко остались бы живы.

Или так все и было задумано? Может быть, олигарху было выгодно такое стечение обстоятельств? Хотя, какие тут «может быть». Определенно, да, Ходорковскому это и нужно было – сенсация, а вернутся журналисты из ЦАР живыми или мертвыми – это уже неважно. Сделают расследование, будет отлично, погибнут – еще лучше. Для этого человека съемочная группа является лишь расходным материалом.

Организованный уголовником план нацелен не только на пиар своей давно забытой личности, но и на дискредитацию России, разумеется. Как известно, ЦУР как раз-таки специализируется на русофобной деятельности.

Ряд экспертов уверены, что журналисты, сами того не зная, стали участниками антироссийской провокации, и снятый материал должен был бы стать поводом вновь завопить о «кровавом режиме» в России.

Что касается самого Михаила Ходорковского, то погибшие его мало волнуют, важнее то, что сейчас вокруг его имени шумиха. Ни извинений, ни материальной, ни моральной поддержки в сторону близких умерших журналистов от олигарха не последовало. Единственное, на что его хватило, так это вшивый пост в интернете. На своей странице в соцсети он написал, что это были «смелые ребята», а он, в свою очередь, приложит все усилия, чтобы установить личности виновных. Но по факту, виновный в этой трагической ситуации только он сам. В погоне за хайпом и западным поощрением Михаил Ходорковский отправил невинных людей на верную гибель. Такой бесчеловечный поступок нельзя оправдать, но что ему до обычных людей, слава и деньги важнее, а кровь на руках – пустяки, ему не привыкать…