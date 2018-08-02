Николай Стариков: Британское консульство закрылось надолго

Источник: spbdnevnik.ru

Закрытие Генерального консульства Великобритании в Петербурге – это полностью оправданный шаг. Неудобства, связанные с получением визы для жителей города на Неве, – всего лишь необходимость, продиктованная политической обстановкой. Об этом заявил лидер партии «Великое Отечество», писатель Николай Стариков в разговоре с «Петербургским дневником».



«Есть обстоятельство, когда говорить об удобстве и уместности уже не приходится. Ленинградцы в блокаду оказались в ситуации, когда почти не было продуктов, не было транспорта, а за водой нужно было ходить на Неву и другие реки. Но говорить о том, что удобно было бы по-другому, не приходится, ситуация была именно такова. Сейчас за британской визой придется ехать в Москву. Наверное, это неудобно, но что делать, когда Британия ведет недружественную политику по отношению к России и не хочет её прекращать», – сказал писатель.

Он добавил, что закрытие консульства в нашем городе – это полностью оправданный шаг.

«Изменится политика Великобритании, и у нас откроется консульство. Но, честно говоря, как человек, знающий историю, хочу сказать, что на протяжении многих веков именно Великобритания была наиболее активным и непримиримым геополитическим противником России. Боюсь, что это консульство закрылось надолго», – сказал Стариков.

В среду, 1 июля, британское посольство подтвердило закрытие Генерального консульства в Петербурге. В понедельник, 30 июля, национальный флаг Великобритании сняли со здания сами английские дипломаты.

В марте 2018 года стало известно, что генеральное консульство королевства, находившееся в историческом здании на Лафонской улице, прекратит свою работу в городе на Неве по решению российского Министерства иностранных дел.

На такие меры МИД пошел в ответ на высылку 23 российских дипломатов из Британии из-за «дела Скрипалей». В СМИ сообщалось, что дипломатам её величества дали срок до 1 августа, чтобы завершить свои текущие дела и собрать вещи. Однако точный срок закрытия диппредставительства был неизвестен.

Источник: nstarikov.ru