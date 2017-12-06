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Новости Украины и Новороссии 06 декабря 2017

10:14. 6 декабря 2017 Просмотров - 158 Нет комментариев Опубликовал:

На палаточный лагерь «Михомайдана» напали неизвестные с трубами (ФОТО, ВИДЕО)

На палаточный лагерь «Михомайдана» напали неизвестные с трубами (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Около 06:00 по Киеву (07:00 мск) на палаточный городок «Михомайдана» у здания Верховной рады напали неизвестные. 

По украинской традиции их лица были закрыты, а вооружены они были обрезками металлических труб.

Сообщается о нескольких раненных в результате столкновений. Протестующим удалось отбить атаку, и в настоящее время они укрепляют баррикады.

Среди обороняющих палаточный лагерь был замечен одиозный народный депутат и экс-командир так называемого батальона «Донбасс» Семён Семенченко.

Саакашвили уже заявил, что нападение было попыткой найти его, и обратился к Порошенко:

«Я обращаюсь к Порошенко: зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил!?»

«Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей», — объяснил нападение Саакашвили.

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На палаточный лагерь «Михомайдана» напали неизвестные с трубами (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
На палаточный лагерь «Михомайдана» напали неизвестные с трубами (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна
На палаточный лагерь «Михомайдана» напали неизвестные с трубами (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

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Украинке отдадут олимпийскую медаль, отобранную у российской биатлонистки

Украинке отдадут олимпийскую медаль, отобранную у российской биатлонистки | Русская весна

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что во время проведения Олимпийских игр в Пхенчхане будет проведена специальная церемония перераспредения медалей Олимпиады в Сочи.

Заявление Баха, сделанное на пресс-конференции в Лозанне, цитирует британский Guardian.

Всего медали будут вручены 11 спортсменам, в том числе и украинской биатлонистке Вите Семеренко, которой полагается именно «серебро» после дисквалификации россиянки Ольги Вилухиной. Также украинка сможет рассчитывать на дополнительные премиальные от государства.

Как сообщала «Русская Весна», по итогам заседания в Лозанне было принято решение отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее.

Российским спортсменам позволили выступать под своим именем, в форме без национальной символики. Их будут представлять как атлетов из России (Olympic Athlete from Russia — OAR). На экипировке будет написано именно такое английское название. Флаг — олимпийский, гимн в случае победы будет звучать тоже олимпийский.

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ООН сократит продовольственную помощь Донбассу

ООН сократит продовольственную помощь Донбассу | Русская весна

Представитель Всемирной продовольственной программы (A World Food Programme) заявил о том, что данная гуманитарная организация приняла решение прекратить предоставление продовольствия и другой гуманитарной помощи пострадавшим в результате войны на Донбассе.

Об этом он сказал в комментарии агентству Reuters.

По словам представителя инициативы, причиной такого решения стала нехватка финансирования. Отмечается, что в последнее время из-за проблем со средствами для организации становилось все сложнее продолжать реализовывать свои программы в Украине.

При этом в организации заверили, что будут продолжать свою деятельность в ограниченном режиме на Донбассе как минимум до середины 2018 года, занимаясь мониторингом ситуации в стране.

Как известно, Всемирная продовольственная программа является крупнейшей в мире гуманитарной организацией и структурным подразделением Организации Объединенных Наций.

О нехватке финансирования ранее сказал и координатор системы ООН в Украине Нил Вокер, заявивший, что план гуманитарного реагирования на 2017 год предусматривал помощь ООН для пострадавших в зоне боевых действий в Донбассе в объеме 204 миллиона долларов, однако по состоянию на 21 ноября он был осуществлен лишь на 28% — из указанной суммы предоставлены 56 млн долларов.

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Доброе утро для Михо. Полиция захватила часть палаток возле Рады, а потом ушла. Госдеп призвал разрядить ситуацию с Саакашвили

Рано утром 6 декабря полиция устроила столкновения с протестующими сторонниками Михаила Саакашвили в палатках и захватила часть лагеря.

Так, около 6 утра правоохранители атаковали крайние палатки на Михомайдане. 

Среди активистов есть пострадавшие.

Нардеп Семен Семенченко призывает к обороне.

В тоже время, надолго в лагере полицейские не задержалась. Они постояли среди палаток около 10 минут и ушли из палаточного городка по направлению к Верховной Раде. 

Напомним, вчера вечером в Киеве отпустили всех задержанных сторонников Саакашвили, которые блокировали авто СБУ с Михо.

Тем временем Государственный департамент США тщательно отслеживает развитие ситуации вокруг попытки задержания Михаила Саакашвили в Киеве, призывает все стороны избегать насилия и обращает внимание украинской власти на необходимость действовать в рамках закона.

Соответствующее заявление озвучила во вторник пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт, передает Укринформ.

“Мы тщательно отслеживаем эту ситуацию, то, что случилось в Киеве. Мы находимся в очень тесном контакте – как вы знаете, мы имеем хорошие отношения с правительством Украины, но это не означает, что мы согласны с ними абсолютно со всем, что они делают”, – отметила представительница американского внешнеполитического ведомства.

В этой связи она призвала снизить напряженность в ситуации.

“Мы также хотели бы призвать все стороны избегать насилия и обеспечивать верховенство права и международные обязательства (Украины – ред.)”, – заметила Науерт.

Официальный представитель Госдепа вместе с тем подчеркнула, что Соединенные Штаты в подобных ситуациях, когда в других странах случаются громкие аресты, обращаются к национальным правительствам с одним требованием. “Если они задерживают или арестовывают кого-то, это должно происходить в соответствии с законами и нормативными актами, действующими в этих странах, а также международными обязательствами по обеспечению прав человека. И мы призываем Украину уважать верховенство права”, – подчеркнула пресс-секретарь Государственного департамента США.

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Зрада: Россиянку из батальона «Айдар» хотят выслать из Украины

Зрада: Россиянку из батальона «Айдар» хотят выслать из Украины | Русская весна

Россиянка Юлия Толопа, известная под позывным «Валькирия», которая участвовала в карательной операции на Донбассе, вынуждена вернуться в Россию из-за отказа Государственной миграционной службы Украины предоставить ей гражданство.

Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.

В России карательницу разыскивает ФСБ.

«Завтра я вынужденно возвращаюсь в Россию. Это требование украинской миграционной службы. В третий раз они отказали мне на основании того, что у меня нет справки о несудимости из РФ. В России меня разыскивает ФСБ», — написала она.

Толопа объяснила, что она приехала на Донбасс из России и вступила в ВСУ добровольцем.

«С самого начала войны, с лета 2014 года, я служила в батальоне Айдар, недавно закончила службу в 58 бригаде. Поэтому коротко: доброволец из России, была сначала штурмовиком, командиром БМП, освобождала Луганщину. Затем занималась аэроразведкой. Ранения, контузии», — пишет она.

По ее словам, депутатские запросы, представления на имя президента от министра не принесли результатов в попытке получить украинское гражданство.
Она опасается, что ее могут задержать и на территории консульства, так как юридически это территория России.

«Меня посылают на территорию РФ, в российское консульство просить справку о несудимости», — говорит Толопа.

Толопа также написала что не собирается выходить замуж в Украине только ради получения гражданства.

«Это как минимум унизительно, что добровольцы должны прибегать к фиктивному браку. Жениться надо по любви, а не ради „гражданства“. Я украинское гражданство заслужила по праву, добровольно защищая Украину», — резюмировала Толопа.

На отказ в получении гражданства Юлия уже жаловалась в январе 2017 года.

Ранее Юлия Толопа облила томатным соком лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко, обвинив нардепа в затягивании выдачи ей гражданства.

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Cаакашвили явится на допрос

Cаакашвили явится на допрос | Русская весна

Лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что не скрывается от правоохранительных органов и собирается прийти на допрос в среду, 6 декабря.

Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарья Чиж.

«Он сейчас в палатке под Радой, рядом со мной», — сказала она.

По ее словам, Саакашвили не намерен скрываться от правоохранителей и в среду планирует добровольно явиться на допрос.

Как сообщала «Русская весна», генпрокурор Украины Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде, заявил, что в течение ближайших 24 часов правоохранители сделают все возможное, чтобы экс-президент Грузии Саакашвили получил подозрение.

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Варламов потролил ватанов

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Выходец из Русской весны обязан развивать Республику — глава Федерации автоспорта ДНР

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ЕС официально обвинил Генпрокуратуру Украины в подрыве работы НАБУ

ЕС официально обвинил Генпрокуратуру Украины в подрыве работы НАБУ | Русская весна

Европейская служба внешних действий во вторник вечером распространила заявление за подписью спикера Майи Косьянчич о ситуации в сфере борьбы с коррупцией в Украине.

Документ опубликован на официальном сайте ЕСВД.

В заявлении Евросоюз впервые четко занял сторону НАБУ в конфликте между украинскими правоохранительными органами и положил вину за обострение на Генеральную прокуратуру.

«Публичное раскрытие расследования фактов коррупции со стороны Генеральной прокуратуры существенно ослабляет возможности Национального антикоррупционного бюро проводить эффективные расследования, а также подрывает веру людей в возможность эффективного противодействия коррупции», — говорится в заявлении пресс-секретаря ЕСВД.

В Брюсселе напомнили, что борьба с коррупцией остается «ключевым элементом развития отношений Украины и ЕС», и отметили, что от эффективности антикоррупционной компоненты зависит успех всех других реформ.

В Евросоюзе призвали украинскую власть «усилить свои усилия для того, чтобы обеспечить независимость, операционную способность и эффективность антикоррупционных институтов».

«Работу этих органов надо усиливать, но не подрывать», — упрекнули в ЕСВД.

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Киев: Снайперы на крышах, обе стороны подняли ставки, — Царёв

Киев: Снайперы на крышах, обе стороны подняли ставки, — Царёв | Русская весна

Несмотря на тот факт, что Михаилу Саакашвили удалось отбиться от силовых ведомств, ситуация в Киеве далека от критичной.

Таким мнением с «Русской Весной» поделился депутат последней легитимной Верховной Рады Олег Царев.

«Текущая ситуация нам показывает, что обе стороны подняли ставки. Я не считаю, что свои действия Петр Порошенко согласовывал с Вашингтоном. Я считаю, что Порошенко планировал сегодня провести допрос Саакашвили, опубликовать данные о том, что он получал деньги от Курченко.

Порошенко планировал скопировать план действий Януковича, так как все, что сейчас происходит — дежавю, только Янукович в свое время, подыгрывая Западу, обвинял Тимошенко в работе на интересы России при подписании газового договора, сейчас Порошенко, чтобы дискредитировать Саакашвили в глазах Запада обвиняет его в получении денег от российской стороны на протесты.

Далее Порошенко планировал дождаться реакции Запада, если бы окрика не последовало, то он бы продолжил ежедневно вызывать Саакашвили на допросы. В итоге вся ситуация закончилась бы депортацией», — заявил Царев.

Он отмечает, что активность сторонников Саакашвили, которые отбили своего лидера у спецслужб, ровным счетом ничего не меняет.

«Сейчас Саакашивли отбился. Однако, я не считаю, что Саакашвили сейчас сможет взять Верховную Раду. Я не считаю, что Порошенко находится в критической ситуации.

Да, снайперы сейчас на крышах Киева, да, действительно, ситуация освещается мировыми СМИ, да у Саакашвили появился статус политически преследуемой персоны. Но я не думаю, что сегодняшний день – это тот Рубикон, после которого события начнут стремительно развиваться.

Ситуация будет накладываться на февральские события, когда Минфин США будет докладывать конгрессменам о российских бизнесменах, приближенных к Путину, выборы президента РФ и т.д. Вполне вероятно, что обострение на Украине произойдет только в новом году», — резюмировал политик. 

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Метки: важное, компиляция
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