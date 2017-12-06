Новости Украины и Новороссии 06 декабря 2017
- 09:33 На палаточный лагерь «Михомайдана» напали неизвестные с трубами (ФОТО, ВИДЕО).
- 09:03 Украинке отдадут олимпийскую медаль, отобранную у российской биатлонистки.
- 08:42 ООН сократит продовольственную помощь Донбассу.
- 08:27 Доброе утро для Михо. Полиция захватила часть палаток возле Рады, а потом ушла. Госдеп призвал разрядить ситуацию с Саакашвили.
- 03:30 Зрада: Россиянку из батальона «Айдар» хотят выслать из Украины.
- 02:00 Cаакашвили явится на допрос.
- 00:13 Варламов потролил ватанов.
- 00:08 Выходец из Русской весны обязан развивать Республику — глава Федерации автоспорта ДНР.
- Вчера 23:35 ЕС официально обвинил Генпрокуратуру Украины в подрыве работы НАБУ.
- Вчера 22:38 Киев: Снайперы на крышах, обе стороны подняли ставки, — Царёв.
На палаточный лагерь «Михомайдана» напали неизвестные с трубами (ФОТО, ВИДЕО)
Около 06:00 по Киеву (07:00 мск) на палаточный городок «Михомайдана» у здания Верховной рады напали неизвестные.
По украинской традиции их лица были закрыты, а вооружены они были обрезками металлических труб.
Сообщается о нескольких раненных в результате столкновений. Протестующим удалось отбить атаку, и в настоящее время они укрепляют баррикады.
Среди обороняющих палаточный лагерь был замечен одиозный народный депутат и экс-командир так называемого батальона «Донбасс» Семён Семенченко.
Саакашвили уже заявил, что нападение было попыткой найти его, и обратился к Порошенко:
«Я обращаюсь к Порошенко: зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил!?»
«Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей», — объяснил нападение Саакашвили.
Читайте также: Боевики обратились к Порошенко: через 72 часа мы начинаем «АТО» в Киеве
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинке отдадут олимпийскую медаль, отобранную у российской биатлонистки
Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что во время проведения Олимпийских игр в Пхенчхане будет проведена специальная церемония перераспредения медалей Олимпиады в Сочи.
Заявление Баха, сделанное на пресс-конференции в Лозанне, цитирует британский Guardian.
Всего медали будут вручены 11 спортсменам, в том числе и украинской биатлонистке Вите Семеренко, которой полагается именно «серебро» после дисквалификации россиянки Ольги Вилухиной. Также украинка сможет рассчитывать на дополнительные премиальные от государства.
Как сообщала «Русская Весна», по итогам заседания в Лозанне было принято решение отстранить Россию от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее.
Российским спортсменам позволили выступать под своим именем, в форме без национальной символики. Их будут представлять как атлетов из России (Olympic Athlete from Russia — OAR). На экипировке будет написано именно такое английское название. Флаг — олимпийский, гимн в случае победы будет звучать тоже олимпийский.
Читайте также: Спортсмены из Чечни не выступят под нейтральным флагом на Олимпиаде, — Кадыров
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ООН сократит продовольственную помощь Донбассу
Представитель Всемирной продовольственной программы (A World Food Programme) заявил о том, что данная гуманитарная организация приняла решение прекратить предоставление продовольствия и другой гуманитарной помощи пострадавшим в результате войны на Донбассе.
Об этом он сказал в комментарии агентству Reuters.
По словам представителя инициативы, причиной такого решения стала нехватка финансирования. Отмечается, что в последнее время из-за проблем со средствами для организации становилось все сложнее продолжать реализовывать свои программы в Украине.
При этом в организации заверили, что будут продолжать свою деятельность в ограниченном режиме на Донбассе как минимум до середины 2018 года, занимаясь мониторингом ситуации в стране.
Как известно, Всемирная продовольственная программа является крупнейшей в мире гуманитарной организацией и структурным подразделением Организации Объединенных Наций.
О нехватке финансирования ранее сказал и координатор системы ООН в Украине Нил Вокер, заявивший, что план гуманитарного реагирования на 2017 год предусматривал помощь ООН для пострадавших в зоне боевых действий в Донбассе в объеме 204 миллиона долларов, однако по состоянию на 21 ноября он был осуществлен лишь на 28% — из указанной суммы предоставлены 56 млн долларов.
Читайте также: Путин объявит решение об участии россиян в Олимпиаде
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Доброе утро для Михо. Полиция захватила часть палаток возле Рады, а потом ушла. Госдеп призвал разрядить ситуацию с Саакашвили
Рано утром 6 декабря полиция устроила столкновения с протестующими сторонниками Михаила Саакашвили в палатках и захватила часть лагеря.
Так, около 6 утра правоохранители атаковали крайние палатки на Михомайдане.
Среди активистов есть пострадавшие.
Нардеп Семен Семенченко призывает к обороне.
В тоже время, надолго в лагере полицейские не задержалась. Они постояли среди палаток около 10 минут и ушли из палаточного городка по направлению к Верховной Раде.
Напомним, вчера вечером в Киеве отпустили всех задержанных сторонников Саакашвили, которые блокировали авто СБУ с Михо.
Тем временем Государственный департамент США тщательно отслеживает развитие ситуации вокруг попытки задержания Михаила Саакашвили в Киеве, призывает все стороны избегать насилия и обращает внимание украинской власти на необходимость действовать в рамках закона.
Соответствующее заявление озвучила во вторник пресс-секретарь Государственного департамента США Хезер Науерт, передает Укринформ.
“Мы тщательно отслеживаем эту ситуацию, то, что случилось в Киеве. Мы находимся в очень тесном контакте – как вы знаете, мы имеем хорошие отношения с правительством Украины, но это не означает, что мы согласны с ними абсолютно со всем, что они делают”, – отметила представительница американского внешнеполитического ведомства.
В этой связи она призвала снизить напряженность в ситуации.
“Мы также хотели бы призвать все стороны избегать насилия и обеспечивать верховенство права и международные обязательства (Украины – ред.)”, – заметила Науерт.
Официальный представитель Госдепа вместе с тем подчеркнула, что Соединенные Штаты в подобных ситуациях, когда в других странах случаются громкие аресты, обращаются к национальным правительствам с одним требованием. “Если они задерживают или арестовывают кого-то, это должно происходить в соответствии с законами и нормативными актами, действующими в этих странах, а также международными обязательствами по обеспечению прав человека. И мы призываем Украину уважать верховенство права”, – подчеркнула пресс-секретарь Государственного департамента США.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Зрада: Россиянку из батальона «Айдар» хотят выслать из Украины
Россиянка Юлия Толопа, известная под позывным «Валькирия», которая участвовала в карательной операции на Донбассе, вынуждена вернуться в Россию из-за отказа Государственной миграционной службы Украины предоставить ей гражданство.
Об этом она сообщила на своей странице в соцсети.
В России карательницу разыскивает ФСБ.
«Завтра я вынужденно возвращаюсь в Россию. Это требование украинской миграционной службы. В третий раз они отказали мне на основании того, что у меня нет справки о несудимости из РФ. В России меня разыскивает ФСБ», — написала она.
Толопа объяснила, что она приехала на Донбасс из России и вступила в ВСУ добровольцем.
«С самого начала войны, с лета 2014 года, я служила в батальоне Айдар, недавно закончила службу в 58 бригаде. Поэтому коротко: доброволец из России, была сначала штурмовиком, командиром БМП, освобождала Луганщину. Затем занималась аэроразведкой. Ранения, контузии», — пишет она.
По ее словам, депутатские запросы, представления на имя президента от министра не принесли результатов в попытке получить украинское гражданство.
Она опасается, что ее могут задержать и на территории консульства, так как юридически это территория России.
«Меня посылают на территорию РФ, в российское консульство просить справку о несудимости», — говорит Толопа.
Толопа также написала что не собирается выходить замуж в Украине только ради получения гражданства.
«Это как минимум унизительно, что добровольцы должны прибегать к фиктивному браку. Жениться надо по любви, а не ради „гражданства“. Я украинское гражданство заслужила по праву, добровольно защищая Украину», — резюмировала Толопа.
На отказ в получении гражданства Юлия уже жаловалась в январе 2017 года.
Ранее Юлия Толопа облила томатным соком лидера Радикальной партии Украины Олега Ляшко, обвинив нардепа в затягивании выдачи ей гражданства.
Читайте также: «Ушли на небо наши защитники», — пособница карателей рассказала об умерших «атошниках» (ФОТО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Cаакашвили явится на допрос
Лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что не скрывается от правоохранительных органов и собирается прийти на допрос в среду, 6 декабря.
Об этом сообщила его пресс-секретарь Дарья Чиж.
«Он сейчас в палатке под Радой, рядом со мной», — сказала она.
По ее словам, Саакашвили не намерен скрываться от правоохранителей и в среду планирует добровольно явиться на допрос.
Как сообщала «Русская весна», генпрокурор Украины Юрий Луценко, выступая в Верховной Раде, заявил, что в течение ближайших 24 часов правоохранители сделают все возможное, чтобы экс-президент Грузии Саакашвили получил подозрение.
Читайте также: «Вот Миша, который живет на крыше», — в сети набирает популярность ролик про Саакашвили (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Варламов потролил ватанов
Новости БЕЗ нашего мнения – http://sharij.net/
Facebook – https://www.facebook.com/anatolijsharij
VK – https://vk.com/id26867380
Twitter – https://twitter.com/anatoliisharii
Instagram – https://www.instagram.com/anatolijsharij
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Выходец из Русской весны обязан развивать Республику — глава Федерации автоспорта ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ЕС официально обвинил Генпрокуратуру Украины в подрыве работы НАБУ
Европейская служба внешних действий во вторник вечером распространила заявление за подписью спикера Майи Косьянчич о ситуации в сфере борьбы с коррупцией в Украине.
Документ опубликован на официальном сайте ЕСВД.
В заявлении Евросоюз впервые четко занял сторону НАБУ в конфликте между украинскими правоохранительными органами и положил вину за обострение на Генеральную прокуратуру.
«Публичное раскрытие расследования фактов коррупции со стороны Генеральной прокуратуры существенно ослабляет возможности Национального антикоррупционного бюро проводить эффективные расследования, а также подрывает веру людей в возможность эффективного противодействия коррупции», — говорится в заявлении пресс-секретаря ЕСВД.
В Брюсселе напомнили, что борьба с коррупцией остается «ключевым элементом развития отношений Украины и ЕС», и отметили, что от эффективности антикоррупционной компоненты зависит успех всех других реформ.
В Евросоюзе призвали украинскую власть «усилить свои усилия для того, чтобы обеспечить независимость, операционную способность и эффективность антикоррупционных институтов».
«Работу этих органов надо усиливать, но не подрывать», — упрекнули в ЕСВД.
Читайте также: «Вот Миша, который живет на крыше», — в сети набирает популярность ролик про Саакашвили (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Киев: Снайперы на крышах, обе стороны подняли ставки, — Царёв
Несмотря на тот факт, что Михаилу Саакашвили удалось отбиться от силовых ведомств, ситуация в Киеве далека от критичной.
Таким мнением с «Русской Весной» поделился депутат последней легитимной Верховной Рады Олег Царев.
«Текущая ситуация нам показывает, что обе стороны подняли ставки. Я не считаю, что свои действия Петр Порошенко согласовывал с Вашингтоном. Я считаю, что Порошенко планировал сегодня провести допрос Саакашвили, опубликовать данные о том, что он получал деньги от Курченко.
Порошенко планировал скопировать план действий Януковича, так как все, что сейчас происходит — дежавю, только Янукович в свое время, подыгрывая Западу, обвинял Тимошенко в работе на интересы России при подписании газового договора, сейчас Порошенко, чтобы дискредитировать Саакашвили в глазах Запада обвиняет его в получении денег от российской стороны на протесты.
Далее Порошенко планировал дождаться реакции Запада, если бы окрика не последовало, то он бы продолжил ежедневно вызывать Саакашвили на допросы. В итоге вся ситуация закончилась бы депортацией», — заявил Царев.
Он отмечает, что активность сторонников Саакашвили, которые отбили своего лидера у спецслужб, ровным счетом ничего не меняет.
«Сейчас Саакашивли отбился. Однако, я не считаю, что Саакашвили сейчас сможет взять Верховную Раду. Я не считаю, что Порошенко находится в критической ситуации.
Да, снайперы сейчас на крышах Киева, да, действительно, ситуация освещается мировыми СМИ, да у Саакашвили появился статус политически преследуемой персоны. Но я не думаю, что сегодняшний день – это тот Рубикон, после которого события начнут стремительно развиваться.
Ситуация будет накладываться на февральские события, когда Минфин США будет докладывать конгрессменам о российских бизнесменах, приближенных к Путину, выборы президента РФ и т.д. Вполне вероятно, что обострение на Украине произойдет только в новом году», — резюмировал политик.
Читайте также: Боевики обратились к Порошенко: через 72 часа мы начинаем «АТО» в Киеве
К оглавлению | Источник: rusvesna.su