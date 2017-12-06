Новости Украины и Новороссии 06 декабря 2017

Около 06:00 по Киеву (07:00 мск) на палаточный городок «Михомайдана» у здания Верховной рады напали неизвестные.

По украинской традиции их лица были закрыты, а вооружены они были обрезками металлических труб.

Сообщается о нескольких раненных в результате столкновений. Протестующим удалось отбить атаку, и в настоящее время они укрепляют баррикады.

Среди обороняющих палаточный лагерь был замечен одиозный народный депутат и экс-командир так называемого батальона «Донбасс» Семён Семенченко.

Саакашвили уже заявил, что нападение было попыткой найти его, и обратился к Порошенко:

«Я обращаюсь к Порошенко: зачем вам эти провокации? Не нападайте и не заставляйте людей отбиваться! Это мирная акция! Неужели опыт вас ничему не научил!?»

«Они хотели вытащить меня из палатки, но перепутали палатки и напали на соседнюю, со спящими активистами, жестоко избили людей», — объяснил нападение Саакашвили.

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