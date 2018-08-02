Главная » История, Мировоззрение, Невероятное в мире

Исторический Вольнодумец: Кто хочет войти в историю?

14:41. 2 августа 2018 Просмотров - 175 Один комментарий Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: археология, история, народ, русский
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Исторический Вольнодумец против Официальных Тугодумцев
... культурный слой - враньё.Ну и кто не знает почему всё разрушено...!!!!https://www.instagram.com/volnodume/ Исторический инстаграмhttps://vk.com/public159617447 ВК...
Всё началось на севере
... между Францией и Швейцарией. Великий вольнодумец и осрослов не замедлил с... обоснованный вывод, опирающийся на конкретные исторические и этногенетические реалии. При выезде... в жизни тех, кто отдает все силы для установления исторической истины. Источник...
Законы, которые должен знать каждый!
...«Кицур Шульхан Арух» это не исторический памятник, а руководство к действию... кто первый убьёт, приобретает заслугу» (Хошен га-мишпат 388-10). - «Еврей-вольнодумец...показаниях следователю назвал этот кодекс «историческим памятником», многие положения которого ...
Новости Украины и Новороссии 15 февраля 2017
...что вопрос территориальной принадлежности Крыма исторически закрыт. К оглавлению |...быстро становятся мучениками. Кто бы какие версии ни...видим: убивают именно тех, кто символизирует донбасское восстание. Конечно...: и Батюшков, и вольнодумец Чаадаев, и Пушкин, и...

Один комментарий»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>