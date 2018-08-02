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Богатство и Меркурий. Роли в астрологии. Игорь Силенок. Часть 2

11:18. 2 августа 2018 Просмотров - 33 Нет комментариев Опубликовал:

Влияние планеты Юпитер на человека.

Автор-сказитель – Игорь Силенок

Часть 1 – https://youtu.be/OxJV_HrfeTM

Меркурий покровительствует игре, делам и речи. Эта планета, дарующая богатство или пробуждение. Но ошибки могут дорого стоить.
В эфире мы поговорили о том, как не попасть под темную сторону Меркурия.

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Источник: www.youtube.com

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