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Секреты российского гиперзвука: как могла произойти утечка информации

20:09. 1 августа 2018 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:

Известный публицист Владимир Губарев комментирует громкие события в структурах Роскосмоса – арест и обыски по делу о госизмене в ЦНИИмаш, отставку главы аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона и уголовные дела о мошенничестве в НПО Лавочкина. 

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По данным СМИ, спецслужба проверяет информацию о причастности должностных лиц к намеренной передаче сведений о российских гиперзвуковых проектах. «Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаш, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт», — рассказал источник, знакомый с материалами ФСБ.

В эфире программа “Точка зрения”

Источник: pravosudija.net

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