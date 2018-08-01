Секреты российского гиперзвука: как могла произойти утечка информации

Известный публицист Владимир Губарев комментирует громкие события в структурах Роскосмоса – арест и обыски по делу о госизмене в ЦНИИмаш, отставку главы аналитического центра Роскосмоса Дмитрия Пайсона и уголовные дела о мошенничестве в НПО Лавочкина.



Как совместить сотрудничество с США по Космосу с тем, что американские атомные ракеты нацелены в сторону России ?



По данным СМИ, спецслужба проверяет информацию о причастности должностных лиц к намеренной передаче сведений о российских гиперзвуковых проектах. «Установлено, что утечка произошла от сотрудников ЦНИИмаш, с которыми Дмитрий Пайсон поддерживал тесный контакт», — рассказал источник, знакомый с материалами ФСБ.



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