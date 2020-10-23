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Американцы все стараются понять в чем секрет российской ЗРК С-400 «Триумф»

22:04. 23 октября 2020 76 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Американцы все стараются понять в чем секрет российской ЗРК С-400 «Триумф» и не могут. Об этом гордый своей страной заявил военный обозреватель и бывший полковник Виктор Баранец.

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Примечательно, что не так давно в СМИ писали, что после того как РФ продала Турции ЗРК, те на своих испытаниях в Черном море, выдадут все тайны американцам. Как никак Турция и США союзники по НАТО, да и почему бы и нет. Мистер Эрдоган тот еще фрукт.

Однако Баранец, комментируя журналистские вбросы сообщил, что если Россия продала свои уникальные ракеты чужакам, то уж, наверное, все просчитала. Да не наверное, а точно! 

Во-первых, договор между Россией и Турцией гласит, что Анкара не имеет продавать купленное у нас оружие третьим лицам. А во-вторых, даже, если этот договор будет нарушен, то американцы разберут нашу ракеты, а собрать их заново не смогут.

«Золотыми головами в нашем ВПК придуманы такие хитрости, что при вскрытии схем или плат они моментально приходят в негодность», — пояснил Виктор Баранец.

Так что как ни крути, а тайна ЗРК С-400 «Триумф» не станет явной никогда. 

Метки: оружие

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