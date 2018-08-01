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Россия и Донбасс должны придумать неожиданный ход в ведущейся геополитической игре

20:09. 1 августа 2018 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: riafan.ru
Луганскую народную республику посетила делегация почетных гостей из Российской Федерации. Впечатлениями от поездки поделился с корреспондентом Федерального агентства новостей один из участников делегации, лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков.

— Расскажите о цели вашего визита в Донбасс.

— Делегация общественного движения «Патриоты Великого Отечества» приехала в Луганск. Я здесь уже второй раз, большинство моих коллег приехали в первый раз. Цель нашей поездки — прежде всего помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Мы привезли определенные средства, которые собрали патриотически мыслящие промышленники, и вручили их семьям, где на войне погиб кормилец.

Также мы помогли одному из военнослужащих с покупкой протеза. Помимо этого — встреча с общественностью и другие гуманитарные акции. В общем, помогать, общаться, почувствовать, что сегодня здесь происходит и каким образом мы можем ещё больше помогать Донбассу.

— Вы уже приезжали в ЛНР летом 2015 года. Что изменилось, на ваш взгляд, в республике с того времени?

— Я был в Луганске один раз, летом 2015 года. У меня есть стойкое убеждение, что с той поры город залечил большинство ран, нанесенных ему во время боевых действий. Как-то стало больше порядка, государство чувствуется на каждом шагу. И эти ощущения возникли не только у меня, но и у всех моих коллег. Также очень для нас приятно, что, когда мы гуляем по Луганску или едем куда-то, совершенно нет ощущения, что мы находимся в городе, где совсем рядом идет война. Гуляют люди, все спокойно, на улицах не видно большого количества людей с оружием — их вообще практически не видно. Ситуация более спокойная, чем была в прошлый мой приезд в 2015 году.

— Как, по вашему мнению, дальше будет развиваться ситуация в Донбассе?

— Я думаю, что точка зрения на события, на идущие в Минске переговоры и ощущение того, что ситуация зашла в некий тупик, сегодня присутствует у очень многих. Мне кажется, что Россия в первую очередь и жители Донбасса должны придумать какой-то неожиданный ход в той геополитической игре, которая сегодня здесь ведется. Что касается меня, то я глубоко убежден: таким шагом, таким ходом была бы выдача российских паспортов жителям ЛНР и ДНР. И на этом не нужно останавливаться. Это было бы только первым шагом.

Дальше Россия должна сделать заявление о готовности дать российское гражданство всем гражданам Украины. Мы один народ. Россия считает людей, живущих на Украине, своими и поэтому готова дать им свое гражданство. Ведь ситуация, когда есть гражданство ЛНР и ДНР, — это, конечно, хорошо, но на сегодняшний момент её недостаточно для того, чтобы люди чувствовали себя спокойно. По паспорту донбасских республик вы не можете сделать все, что вы можете сделать с паспортом России и Украины. И получается, что житель Луганска или Донецка может поехать на Украину и там получить украинский паспорт, а стать гражданином России он может только в результате долгой процедуры. Это неправильно.

Поэтому Россия должна быть матерью для всех тех, кто является частью великого народа России. Я думаю, что российское государство здесь должно вести более активную, я бы даже сказал, наступательную политику, но, конечно, не в военном смысле, а именно в смысле информационном и дипломатическом. Заявление о выдаче российских паспортов гражданам Донбасса и всей Украины, думаю, в корне бы изменило ситуацию здесь.

— Какие мероприятия прошли в рамках вашей поездки?

— В рамках поездки делегации общественного движения «Патриоты Великого Отечества» прошла моя встреча с жителями Луганска. Коллега, который вместе с нами приехал, провел несколько мастер-классов для детей, обучая их мастерству моделирования. Более того, он сам производит эти модели, эти копии самолетов. Он привез их с собой и учил мальчиков и девочек склеивать их, моделировать. Это очень интересно и крайне полезно, поскольку Донбасс — это промышленно развитый регион, где традиция честной хорошей работы передается из поколения в поколение. Мне кажется, что такие вещи, как моделирование, практически ушедшее из жизни современной молодежи, могут хоть как-то вернуть интерес к инженерному делу.

Помимо этого, была масса встреч с жителями города, с определенными государственными структурами, с военными. Так что наша поездка удалась на славу. И конечно же, одна из важнейших мыслей, которую мы увозим отсюда из Луганска, — это новые идеи: каким образом помогать жителям Донбасса быстрее и эффективнее. И да, мы будем обращаться за помощью ко всем уважаемым гражданам России, и не только России, ко всем тем, кто внимательно, с сопереживанием следит за происходящим в Донбассе. Я думаю, что в перспективе благотворительный фонд «Великое Отечество» откроет свой филиал здесь, в ЛНР, и это поможет более быстро и масштабно оказывать помощь пострадавшим в результате войны.

Автор: Ирина Дроздова

Источник: nstarikov.ru

Метки: чит.клуб
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