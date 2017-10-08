Сводки от ополчения Новороссии 08 октября 2017
- 01:40 Неожиданно: ВСУ заявили о полном контроле над Донецким аэропортом (ВИДЕО).
- Вчера 23:24 Украинский пленник.
Неожиданно: ВСУ заявили о полном контроле над Донецким аэропортом (ВИДЕО)
Украинские военные пропагандисты заявили о полном контроле над взлетной полосой и окрестностями Донецкого аэропорта и предъявили доказательство — украинский флаг в нескольких метрах от терминала.
«Украинский язык на этой стороне звучит всюду — в командах, приказах и разговорах. И это очень раздражает боевиков, которые стоят в каких-то нескольких сотнях метров», — говорится в видеосюжете.
«Под нашим контролем взлетная полоса, руины ДАПа, то есть окраина города Донецк», — рассказал украинский офицер.
«Русская Весна» связалась с военнослужащими армии ДНР, несущими службу на позициях непосредственно в ДАП, которые с иронией отреагировали на сюжет украинского телевидения:
«Этих дурачков послушаешь, так у них и киборги до сих пор живы, до сих пор внутри терминала в футбол играют», — сообщили бойцы, заверив, что сюжет, за редкими деталями, является типичным образчиком лживой украинской телепропаганды.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Украинский пленник
Тюремные записки Андрея Соколова, российского маоиста, который более года провел на подвале СБУ.
Украинский пленник.
http://maoism.ru/5629 – полностью по ссылке (фотографии кликабельны)
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