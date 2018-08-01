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iВолга 2018

23:29. 1 августа 2018 Просмотров - 41 Нет комментариев Опубликовал:

В понедельник, 30 июля, на молодежный форум “iВолга” приехал журналист, политолог и, пожалуй, самый известный в стране эрудит Анатолий Вассерман. На фестивальную поляну гость вырвался буквально на полдня, чтобы прочитать лекцию для участников форума.

Перед тем как встретиться с ребятами, Вассерман заглянул в шатер пресс-центра, где принял участие в прямом эфире “iВолга live”. Когда журналист назвал гостя самым умным человеком, он рассказал о плакате в аэропорту Бен-Гурион, где написано “Не думай! Здесь все такие умные!”

Журналисты расспросили “звезду” о его работе, о частых перелетах, пенсионной реформе и даже попросили подсказать рецепт ухода за бородой. “Бороду я вырастил из-за нежелания тратить время на бритье, я за ней специально не ухаживаю, просто умываюсь”, – парировал Вассерман.

Источник – http://volga.news/

iВолга 2018

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Источник: vassermans.ru

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