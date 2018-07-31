“Рыбный закон” для частных лиц вступит в силу с 2019 года

В России с 2019 года вступят в силу новые нормативы вылова рыбы частными лицами. Нормы эти разработаны для каждого региона и сильно разнятся. Проще говоря, можно будет ловить только определённое количество рыбы. Например, в Калининградской области лимит — 3 угря и 1 сом, в Псковской — не больше 2 сигов и 5 судаков. Не наешься. А вот если решил насытиться и поймал больше, тогда плати штрафы от 2 до 300 тысяч рублей.

История эта началась не сегодня. Россию решили сделать не рыбным местом ещё в 2011 году. Тогда впервые начались разговоры о том, чтобы ввести своего рода налог на вылов рыбы частными лицами. В 2013 году «рыбный закон» был принят в первом чтении, но поднялась буря народного возмущения — и его свернули. Чтобы не злить людей. Но вот — к нему вернулись снова.

Есть опасения и насчёт того, что скоро будет пересмотрен вопрос сбора ягод и грибов в лесу. К водным ресурсам, как видим, уже подобрались. Придёт время, когда и русский лес станет не для всех, а строго по нормативам. Власть стремится отжать всё.

Да, правительство хочет сохранить природные ресурсы России. Логично. Их за последние годы порядком поистрепали. Наши богатые рыбой водоёмы, наш бескрайний лес — всё это чудо постепенно отходит в прошлое. А в будущем медленно, но верно воцаряется пустыня. И делать с этим что-то определённо надо.

Вот только для начала стоит задаться вопросом: кто истрепал природу России? Неужели простые люди? Есть, к примеру, браконьерство, да, но каковы его масштабы, если речь идёт не об организованных группах? Меж тем для многих людей в России рыбалка или сбор ягод — отнюдь не хобби, а вопрос элементарного выживания. Так, собственно, было испокон веков. Русские люди выживали за счёт русской природы. Теперь данный баланс хотят нарушить. Ничего, зато людям разрешили собирать валежник. До недавних пор это считалось подсудным делом. Собрал валежник — будут проблемы. Не хочешь их? Тогда мёрзни. Чистый Хармс — не иначе. Однако природные ресурсы России — водоёмы, поля, лес — страдают вовсе не от простых людей, а от крупных игроков, которым дозволяется высасывать из нашей страны её богатство.

Кто вырубает больше леса — простые люди для своих нужд или китайцы, гектарами уничтожающие лес в той же Сибири? Уничтожающие настолько нагло и массово, что это приводит к народным протестам. Или в той же Карелии лес вырубается для отправки в Финляндию, откуда к нам, в свою очередь, идут товары, из данного леса изготовленные. Кто ловит больше рыбы — простые люди или японские и китайские браконьеры с негласного разрешения соответствующих служб? Приезжайте, например, в Дальнереченск, где китайцы спокойно входят в наши воды и глушат столько рыбы, сколько им хочется.

Да, вопрос пользования природными ресурсами, безусловно, важен. Природа России истощена. Мы выкачали из нашей земли столько нефти и газа, сколько хотели те, кто ни дня не может прожить без новой яхты. Но сколько досталось с этих колоссальных сумм простым людям, если им заявляют: «Денег нет, но вы держитесь»? Так давайте будем точнее в формулировках: деньги есть, но лишь для избранных, а вот для простых людей денег нет и не предвидится.

Совсем недавно была бензиновая истерия, когда цены на топливо взмывали вверх, как Елена Исинбаева, отталкивающаяся от шеста. Почему? Да в том числе потому, что, смекнув рынок, когда цены на нефть выросли, нефтяные компании стали гнать сырьё не на внутренний, а на внешний рынок, чтобы обогатиться. А простым россиянам? Покупайте бензин по той цене, по которой вам скажут. Вот и выходит, что нефть, как и газ, вопреки Конституции, в России не принадлежит народу.

Но и этого жиробасам от власти и бизнеса мало. Теперь контролировать надо все природные ресурсы. Глядишь, и когда-нибудь наладят бизнес по отправке клюквы и голубики за границу.

Конечно, вопрос контроля над природными ресурсами крайне важен, однако решаться он должен сугубо в пользу людей, потому что русская земля со всеми её богатствами принадлежат в первую очередь и только им. Но на деле все эти ограничения рыбалки, вырубки леса и прочего действуют против людей, но не против крупных игроков.

Это часть системы, в которой доминантой является расслоение. Создана пирамида, на вершине которой находится крайне малочисленная группа людей, ни в чём себе не отказывающих. Под ними располагается чуть более многочисленный обслуживающий персонал — сервильная прослойка. А основу данной пирамиды составляет подножный корм, состоящий из простых людей, которых, аллегорически выражаясь, перерабатывают в топливо для двигателя благосостояния других. Российский паровоз мчит, и в топку его кидаются судьбы.

Так коровы печалятся в стойлах, где их доят и доят. Так и для россиян вводятся многочисленные налоги. Главные из них — повышение НДС до 20% и пенсионная реформа. Первое увеличивает цены на всё, вторая добивает и выдаивает людей окончательно. Это не налоги даже, а поборы, подобные тому, что делал рэкет в 90-е. И говорить, возражать не принято — моветон, знаете ли. Проголосовала Поклонская против пенсионной реформы — и её тут же затравили.

Да, с одной стороны, власть ищет деньги на крупные проекты. Но, с другой, на деле обслуживает узкую прослойку лиц, существующую за счёт остального народа. Это недопустимо, потому что ведёт к убийственному расслоению страны и дальнейшему бунту. Масса народного возмущения становится критической. И в ответ речь не идёт о том, чтобы воплотить в жизнь «шариковское» «отнять всё и поделить». Нет, речь идёт сугубо об излишках, о налогах на роскошь и богатство, о праве на то, чтобы мог развиваться каждый человек, а не вклинивался в систему с изначально уготованной ему ролью подножного корма.

Когда народ нищает, а в России за 2017 год становится на 29 долларовых миллиардеров больше, то это преступление и плевок. Не правильнее ли брать деньги у тех, у кого их и так излишек? К примеру, у олигархов, нефтяных и газовых компаний, руководители которых зарабатывают по 3 миллиона в день? Правильнее, конечно. И все это понимают. Вот только делать этого никто не хочет. Власть встаёт на сторону узкой группы лиц, а значит, можно ли говорить, что эта власть народна? Можно ли считать её избранной народом и находящейся с народом?

При этом важно понимать, что народ — вовсе не абстрактное понятие, нет. Как важно и понимать то, что глупо считать, будто условный выходец из условного народа честен и эффективен, что он лучше, чем условный Миллер или Сечин. Нет, бедность не означает честности и уж тем более святости. Тут реформировать надо всю систему, построенную на лживой морали «купи-продай», «человек человеку — волк», «успех любой ценой» — построенную на всех этих заимствованных установках, противоречащих исконному русскому обществу, да к тому же переложенных на нашу почву и оттого изуродованных до убийственного гротеска, острого, как бритва зэка. Пенсионная реформа только усилит эту ачеловеческую потребительскую мораль. Система вне справедливости и без справедливости невозможна. Она обречена.

И мы видим эту обречённость в каждом действии, раскалывающем народ, превращающем российский социум в разбалансированный организм, части которого работают друг против друга; иммунитет просел и не способен справиться с болезнью.

Когда ЦИК отказывает в праве на референдум относительно пенсионной реформы, ключевой для народа, то это уже не просто диагноз, а эпитафия.

Без справедливости Россия невозможна. Без справедливости она доживает последние дни, а крысы дожирают запасы амбаров, чтобы позднее свалить с тонущего корабля. Но фокус в том, что тонуть будем все. Организм, где функции и органы расстроены, в конечном итоге рухнет. И помочь встать ему будет некому. Если уже сегодня не начать подступаться к обществу справедливости. Подступаться любой ценой.

Источник: rusrand.ru