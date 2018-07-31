Аналитика как интеллектуальное оружие. Юрий Курносов. Игорь Солонько

Концептуал СМИ Как уничтожают страну инструментами дезорганизации управления

Беседа доктора философских наук Игоря Солонько с профессором кафедры национальной безопасности Российской академии государственной службы при Президенте РФ Юрием Курносовым о значении аналитики в сфере государственного управления.

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Азбука аналитики, Курносов Юрий Васильевич



Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР

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