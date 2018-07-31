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Аналитика как интеллектуальное оружие. Юрий Курносов. Игорь Солонько

22:19. 31 июля 2018 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал:

Как уничтожают страну инструментами дезорганизации управления

Беседа доктора философских наук Игоря Солонько с профессором кафедры национальной безопасности Российской академии государственной службы при Президенте РФ Юрием Курносовым о значении аналитики в сфере государственного управления.

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Рекомендуем:

Азбука аналитики, Курносов Юрий Васильевич

Экономика инновационного развития. Управленческие основы экономической теории, Величко Михаил Викторович, Ефимов В.А., Зазнобин В.М.

Основы социологии. Комплект из четырёх томов, Внутренний Предиктор СССР

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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