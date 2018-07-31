Аналитика как интеллектуальное оружие. Юрий Курносов. Игорь Солонько
22:19. 31 июля 2018 Просмотров - 39 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Как уничтожают страну инструментами дезорганизации управления
Беседа доктора философских наук Игоря Солонько с профессором кафедры национальной безопасности Российской академии государственной службы при Президенте РФ Юрием Курносовым о значении аналитики в сфере государственного управления.
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Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai