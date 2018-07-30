Сменит ли Путин непопулярное правительство? Апгрейд человека

Концептуал СМИ Сергей Бабурин делится своими впечатлениями о встрече с Путиным

Откровенная беседа, в которой крупный политик национал-патриотического направления Сергей Бабурин комментирует последние действия властей и даёт прогнозы на ближайшее будущее. Какая борьба идёт в Администрации Президента? Отправят ли в отставку правительство из-за пенсионных волнений? Правильным ли было решение уволить Рогозина, Шувалова и Дворковича? Что произошло на встрече Путина с побеждёнными кандидатами в президенты РФ? Какую просьбу озвучил новому Президенту Павел Грудинин? Почему мировоззрение Трампа толкает его на сотрудничество с нашей страной? Какие варианты будущего возможны для России?

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