Как прошло великое противостояние Марса. Фото и видео

В ночь с 27 на 28 июля во многих странах мира и на территории России можно было наблюдать два редких астрономических явления — полное лунное затмение и великое противостояние Марса.

атмение стало самым продолжительным в XXI веке и длилось почти четыре часа. Марс вступил в противостояние с Солнцем, приблизился к Земле на минимальное расстояние и окрасил Луну в красно-оранжевый цвет.

Следующее великое противостояние Марса произойдет через 17 лет — 15 сентября 2035 года.

В России затмение наблюдали во многих городах. Интересно и то, что длилось лунное затмение достаточно долго – больше шести часов. Петербургская обсерватория устроила ночную экскурсию – посмотреть на небесные тела могли все желающие. Московская обсерватория публичные наблюдения отменила из-за облачности. Рассмотреть небесные тела получилось у жителей Сибири, Урала и Юга.

Большинство смогли увидеть Луну и Марс невооруженным глазом или через объективы любительских фотокамер. Под большим диском Луны была небольшая точечка – ее-то и пытались запечатлеть пользователи соцсетей.