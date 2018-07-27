«Кровавая» луна и великое противостояние Марса: главные небесные чудеса этого лета

27 июля — полное лунное затмение. В России и странах ближнего зарубежья видно будет везде, кроме северо-восточной части Дальнего Востока РФ.

лучше всего: юг Казахстана, Средняя Азия, Каспийское море, Кавказ

нормальные условия: юг Урала, юг Западной Сибири, Европейская территория России (Москва, Нижний Новгород, Казань).

худшие: Санкт-Петербург (не выше 10 градусов над горизонтом) и Северо-Запад России.

Предстоящее затмение станет самым продолжительным в XXI веке — полная фаза продлится 1 час 43 минуты! В этот раз Луна полностью погрузится в тень Земли. Спутник будет становиться всё темнее и окрасится в кроваво-красный цвет (см. видеосхему).

Схема процесса лунного затмения

Лунное затмение — это астрономическое явление, происходящее в момент, когда Земля, Луна и Солнце выстраиваются в одну линию. Земля заслоняет собой Солнце и на небе Луны происходит солнечное затмение. А жители Земли в этот момент видят покрасневшую Луну — это свет Солнца проходит сквозь атмосферу Земли, лучи красного света проходят не рассеиваясь, падают на спутник — и он окрашивается в красный цвет. Лунное затмение наблюдается только в полнолуние, а солнечное — в новолуние.

Схема лунного затмения: Земля закрывает собой Солнце, отбрасывая тень, в которую попадает Луна

Лунное затмение можно наблюдать и в условиях мегаполиса невооруженным глазом. Желательно, чтобы при этом просматривалась южная часть горизонта, так как в момент предстоящего затмения Луна будет невысоко (10–15 градусов) над горизонтом. Необходимым условием является и безоблачная погода, которая позволит увидеть и насладиться этим зрелищем. Если у вас есть бинокль или длиннофокусный объектив на фотоаппарате, то постарайтесь понаблюдать Луну через них. Для фотографирования затмения нужен штатив или упор, поскольку при съемке с рук даже на небольшой выдержке изображение может получить смаз. О том, как снимать лунное затмение, больше информации < ![CDATA[ ]]> здесь< ![CDATA[]]>.

Луна пройдет через центральную часть земной тени в 23 ч 21 м по московскому времени 27 июля 2018 года. Ниже вы видите таймер обратного отсчета в днях и часах до момента начала затмения. В таблице приведены все моменты затмения, от полутеневого, которое не видно невооруженным глазом, до полной фазы, которую вы сможете пронаблюдать даже в центре мегаполиса, в этот момент Луна будет красно-оранжевой.

В вашем городе затмение начнется в то же время, что и в Москве, для местного времени прибавьте ваш часовой пояс к московскому времени. Например, для Новосибирска прибавляем 4 часа к московскому, получим максимум затмения в 03 ч 21 м уже 28 июля. Для удобства воспользуйтесь сервисом «< ![CDATA[ ]]> Яндекс.Время< ![CDATA[]]>».

Таблица: время и моменты полного лунного затмения 27–28 июля 2018 года для Москвы. < ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>

Если не хотите считать, получите схемы и таблицу для < ![CDATA[ ]]> вашего города< ![CDATA[]]> (на английском языке с частичным переводом на русский) на сайте < ![CDATA[ ]]> timeanddate.com< ![CDATA[]]>.

Это лунное затмение станет частью серии из трех связанных между собой. Одно из них уже прошло 13 июля. Это было частное солнечное, когда диск Солнца был немного закрыт диском Луны. Солнце в этот момент было похоже на надкусанное печенье. Второе — лунное — случится 27 июля, о нем как раз говорилось выше, а третье — 11 августа — также будет частным солнечным. Обычно затмения происходят парами, а тут — целых три!

27–28 июля — Марс в противостоянии

Марс в июле 2018 года в мощный любительский телескоп. Обработка из 88 000 кадров. Видна пыльная буря, которая скрывает от нас детали поверхности Красной планеты. < ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>

Следующее явление, которое ожидает нас прямо в момент полного лунного затмения — Великое противостояние Марса. В момент противостояния Марс наиболее яркий и доступен для наблюдения даже в малые телескопы, а также невооруженным глазом как яркая красно-оранжевая «звездочка» невысоко над южной частью горизонта около полуночи.

Противостояние случается, когда верхняя планета (Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) находится на прямой линии, соединяющей Солнце, Землю и саму планету, таким образом, планета наилучшим образом освещается Солнцем и находится близко к Земле в этот момент. Полнолуние — это тоже противостояние, когда Луна находится на линии Солнце–Земля–Луна и видимая сторона Луны в этот момент полностью освещена.

Как меняется видимый размер Марса при наблюдении планеты через телескоп за этот год. 27 июля угловой размер Марса будет наибольшим за последние 15 лет и составит 24,3 угловой секунды. Блеск планеты меняется от +1 до почти -3. Блеск или звездная величина — это характеристика яркости объекта на небе. Чем более отрицательное число, тем выше яркость. Например, блеск Солнца составляет -27, а Луны -12,7 в Полнолуние, Венеры около -4, самая яркая звезда ночного неба Сириус имеет блеск -1,6 и т. д. В основном звезды тусклее планет, и их блеск равен 0 или вовсе положительный, то есть они гораздо тусклее, чем Луна и даже Венера. Блеск некоторых планет выше, чем у звезд. < ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>

Великое противостояние — это особый случай. В этот момент планета будет находиться на самом близком расстоянии от Земли. Для Марса это второе в XXI веке Великое противостояние, первое было 28 августа 2003 года. Оно так редко происходит потому, что орбита Марса вытянута, и далеко не каждый раз Земля и Марс находятся на линии Солнце—Земля—Марс в самых близких друг к другу точках своих орбит (см. схему ниже). Каждые 2,5 года Земля догоняет Марс, так как движется по орбите быстрее, поскольку расположена ближе к Солнцу, и если в этот момент Марс приближается к Солнцу (в перигелии), то расстояние между планетами оказывается минимальным, и в этот раз оно составит 57,7 млн км.

Противостояние Марса и Великое противостояние Марса. Во втором случае Марс и Земля находятся ближе всего друг к другу, такое событие случается раз в 15–17 лет. Обычное противостояние — раз в 2 года. Во время недели до и неделюи после момента противостояния складываются наилучшие условия для наблюдения. Перигелий и афелий — особые точки орбиты планет. Перигелий — ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты, афелий — наиболее удаленная от Солнца. < ![CDATA[ ]]> Источник< ![CDATA[]]>

В этом году нам повезло с Марсом: планета достигнет блеска −2,8 звездной величины. Марс станет третьим по яркости объектом на ночном небе после Луны и Венеры и будет виден всю ночь как красноватая «звезда» низко над южной частью горизонта. А в момент предстоящего лунного затмения Марс будет сиять ярче всех на небе, так как Луна потускнеет на целых 12 звездных величин в максимуме затмения (c −12,7 до −0,7), Венера в это время уже скроется за горизонтом.

Видимый размер Марса в момент Великого противостояния составит 24,3 угловых секунды. Этого мало, чтобы увидеть диск невооруженным глазом (разрешение глаза 1 угловая минута, в 3 раза больше, чем нужно для разрешения Марса из точки в диск, на пределе возможного). Но в уже небольшой телескоп вы увидите Марс размером с горошину с некоторыми темными деталями на его оранжевой поверхности. Правда, сейчас на Красной планете бушует буря, возможно, она уляжется до 27 июля, и тогда нашему взору предстанет поверхность Красной планеты! Вряд ли с первого раза у вас получится заметить детали на поверхности. Чтобы их разглядеть, понадобится тренировка глаз — наблюдайте за Марсом в телескоп каждую ночь до противостояния, в момент и после, и, возможно, вы их увидите.

В ночь на 28 июля Марс будет невысоко над горизонтом. Лучшие условия для наблюдения складываются в южных областях страны, где планеты поднимается выше. Засветка не окажет сильного влияния на видимость Марса. Красная планета уже видна даже с Красной площади в Москве. Ниже на скриншоте из интерактивного планетария < ![CDATA[ ]]> Stellarium< ![CDATA[]]> показано, как будет выглядеть ночное небо в момент Полного лунного затмения и Великого противостояния Марса в 23 ч 20 м 27 июля 2018 года из Москвы. Программу можно установить на компьютер, ввести ваше местоположение и получить симуляцию звездного неба для вашего города в любой момент времени, хоть в день рождения.

А чтобы вы сами могли найти любую планету, ниже даны критерии, по которым отличают планеты от звезд на ночном небе: планеты в среднем ярче любых звезд на ночном небе, особенно это касается Марса в момент противостояния или Юпитера, а также Венеры, самой яркой планеты; планеты не мерцают, они горят ровным светом, Юпитер — желтоватым, Марс — оранжевым, Венера — почти белая, Сатурн — желтоватый. Перепутать практически невозможно. Если планета у самого горизонта, она может незначительно мерцать, так как ее свет проходит через больший слой атмосферы; планеты движутся по небу среди звезд и по тому же пути, по которому Солнце и Луна. Если вы знаете, где в вашем городе встает или садится Солнце и в том месте наблюдаете яркую звездочку, которую раньше не примечали, то с 99-процентной вероятностью это — Венера или Юпитер. Венера будет ослепительно яркой, Юпитер — тусклее; если вы посмотрите на такую «звезду» в бинокль или телескоп, а также в длиннофокусный объектив фотоаппарата, то есть вероятность увидеть диск или несколько тусклых звездочек рядом с яркой — весьма вероятно, вы будете наблюдать спутники планеты. Например, у Юпитера их 4 ярких, у Венеры нет спутников. если вы видите яркую, немерцающую, но быстро движущуюся звезду среди других неподвижных звезд, скорее всего, это международная космическая станция или другой искусственный спутник.

Теперь вы знаете, как отличить планету от звезды и сможете без труда найти Марс.