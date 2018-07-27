Об итогах ревизии танковой промышленности
09:53. 27 июля 2018 Просмотров - 32 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Выдержки из докладной Льва Захаровича Мехлиса о состоянии советской танковой промышленности накануне войны.
Докладная Сталину и Молотову была представлена 22 марта 1941 года и в традиционном для Мехлиса стиле указывает на многочисленные выявленные недостатки.
Согласно плану работы НКГК СССР, утвержденному ЦК ВКП(б), Наркоматом государственного контроля Союза ССР произведена ревизия деятельности заводов танковой промышленности, производства бронекорпусов и строительства новых объектов.
Ревизии подвергнуты танкостроительные заводы Наркомсредмаша № 183, № 174, № 37, № 75, СТЗ, ЧТЗ, ГАЗ им. Молотова, Кировский завод Наркомтяжмаша, заводы Наркомсудпрома — Ижорский, Мариупольский и № 264, завод НКБ № 78, Подольский завод им. Орджоникидзе Наркомнефти.
Ревизией установлено:
В 1940 г. танкостроительные заводы обязаны были выпустить 3498 танков. Фактически за это время выпущено 2779 танков, или 79,4%, в том числе: танков КВ выпущено 243 шт. при плане 248 шт.; танков Т‑34 выпущено 115 шт. при плане 600 шт.; танков Т‑40 выпущено 41 шт. при плане 100 шт.; танков Т‑26 выпущено 1601 шт. при плане 1550 шт.; танков БТ‑7М выпущено 779 шт. при плане 1 тыс. шт. За 2 месяца 1941 г. выпущено танков 439 шт. при плане 437 шт., в том числе: танков КВ — 94 шт. при плане 92 шт., танков Т‑34 — 292 шт. при плане 263 шт., танков Т‑40 — 53 шт. при плане 82 шт. Кроме того, заводам № 174 выпущено 2 новых образца танка Т‑50.
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На Челябинском тракторном заводе Наркомсредмаша
Завод обязан был в 1940 г. выпустить опытную партию танков КВ в количестве 5 шт. и подготовить мощности для производства 300 шт. танков в 1941 г. Это задание не выполнено. На 1 января 1941 г. ни одного танка КВ из опытной партии заводом не выпущено. На 15 января 1941 г. еще не были полностью изготовлены детали танков опытной партии.
Для обеспечения выполнения плана производства танков в I и II кварталах 1941 г. приказом Наркомсредмаша завод обязан был создать мощности на временных площадях. Эти мощности не созданы. Станочные линии для механической обработки деталей КВ, а также рабочие места сборки узлов не организованы. Из 126 станков, подлежащих установке в бывшем цехе “ширпотреба”, на 15 января 1941 г. смонтировано 23 станка, монтаж 41 станка, подлежащих установке на площадях ремонтно-механического цеха, совершенно не начат. Графики монтажа и ввода оборудования в эксплуатацию не составлены.
Оснащение производства танков инструментарием проходит совершенно неудовлетворительно. На 10 января 1941 г. для обработки деталей изготовлено в металле: штампов и приспособлений — 684 наименования, или 31% к потребности, режущего и вспомогательного инструмента — 191 наименование, или 12%, мерительного инструмента — 166 наименований, или 5,5%. План создания задела деталей на программу 1 квартала 1941 г. был спущен механическому цеху только 11 декабря 1940 г., а экспериментальному цеху только 3 января 1941 г. Причем эти планы были спущены без указания сроков и очередности изготовления деталей. В результате этого из 3259 наименований деталей для 30 машин, предусмотренных к выпуску до 6 февраля 1941 г., на 13 января 1941 г. изготовлено только 358 наименований.
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На заводе № 183 Наркомсредмаша
Завод № 183 обязан был в 1940 г. изготовить 500 танков Т‑34 и довести их выпуск к 1 января 1941 г. до 1,6 тыс. шт. На 1 января 1941 г. заводом изготовлено всего лишь 115 танков Т‑34, или 23% плана. Срыв выполнения плана производства танков Т‑34 произошел вследствие затяжки подготовки производства, а также нарушений технологического процесса.
На 1 ноября 1940 г. из 8957 наименований инструментария было изготовлено 6315 наименований, или 70%. Неполное оснащение производства инструментарием повлекло задержку внедрения технологии по ряду узлов и деталей танка Т‑34. Из разработанных заводом 2601 техпроцесса на 1 ноября 1940 г. сдано цехам только 1362 техпроцесса, или 52%. Выпуск танков Т‑34 по важнейшим узлам и деталям производился по временной технологии, что вызвало увеличение затрат рабочего времени на механическую обработку деталей танка. Трудоемкость механической обработки на один танк составила 1518 нормо-часов против запланированных 1038 нормо-часов.
Танк Т‑34 имеет ряд конструктивных недостатков. Гусеничная лента обеспечивает гарантийный срок службы только на 50%. Быстро изнашиваются главный фрикцион и вентилятор. Не отработана технология сварки бронедеталей, в результате чего при сварке корпуса танка появляются трещины. Причины образования этих трещин заводом до сих пор не установлены и не устранены. При эксплуатации машин в воинских частях выявилось, что трещины разрастаются. В 15‑м полку 8‑й дивизии было установлено наблюдение над 122 бронедеталями танков Т‑34 с трещинами. Результаты этих наблюдений показали, что при эксплуатации машин от 4 до 11,3 часа трещины на 21 детали увеличились примерно в 4 раза.
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Проверкой Наркомата госконтроля на заводе № 183 установлены факты бесхозяйственности в расходовании материальных ценностей и денежных средств. На заводе имело место массовое разбазаривание остродефицитных материалов. За 9 месяцев 1940 г. продано разным организациям и частным лицам материалов на сумму 354 тыс. руб., в том числе: бензина — 11 160 кг, гвоздей — 3192 кг, олова — 343 кг, разных пиломатериалов — 254,4 куб. м и др.
Завод самовольно, без разрешения НКСМ, содержал постоянных представителей в Москве, Ярославле, Ленинграде и Мариуполе в количестве 16 чел.
Директором завода № 183 Максаревым Ю. Е. широко проводилась практика премирования лиц, не имеющих отношения к производству и не связанных с заводом. Премировались также освобожденные партийные, профсоюзные и комсомольские работники, в том числе секретари райкома партии и заводского партийного комитета и другие ответственные партийные работники райкома и заводского профсоюзного комитета. С целью создать видимость благополучия с выполнением программы директор завода № 183 Максарев Ю. Е. включил в товарный выпуск октября 1940 г. незаконченные производством и не принятые военпредом 60 танков Т‑34, завысив этим исполнение плана октября на 52%.
На лиц, виновных в разбазаривании денежных средств и материальных ценностей, мною наложены взыскания. Непосредственные виновники разбазаривания отстранены от занимаемой должности и привлечены к судебной ответственности.
После проверки завод улучшил работу. За январь и февраль 1941 г. завод выпустил 260 танков Т‑34, что составляет 133,3% плана. Брак в январе 1941 г. по сравнению со среднемесячным 1940 г. снизился на 35%. На 1 марта цехам спущено 78% техпроцессов, полностью оснащенных инструментарием.
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На Сталинградском тракторном заводе Наркомсредмаша
СТЗ обязан был в 1940 г. изготовить 100 танков Т‑34 и подготовиться к выпуску танков в 1941 г. в количестве 1 тыс. шт. с доведением мощности производства до 2 тыс. шт.
Завод не выполнил этого задания. На 1 января 1941 г. не сдано ни одной машины. Причиной срыва выпуска танков в 1940 г. явилась затяжка подготовки производства. Подготовка к выпуску танков Т‑34 в 1941 г. проходит также неудовлетворительно. Комплектные заделы деталей на программу 1 квартала 1941 г. созданы не были. Изготовление средств производства не закончено. На 1 января 1941 г. изготовлено: мерительного инструмента — 9778 шт. вместо 10 750, штампов — 1602 наименования вместо 1916. Наиболее сложный инструментарий для обработки картера коробки перемены передач, балансира, корпуса поворотного механизма был изготовлен только в ноябре и декабре 1940 г. Вследствие некомплектности изготовленного инструментария на 31 декабря 1940 г. в механическом цехе № 2 из 512 наименований деталей танка только 48 деталей изготовлялись по технологическому процессу.
Потери от брака деталей танка Т‑34 на 1 декабря 1940 г. составили 1 903 522 руб., или 13,3% к общим затратам по Т‑34. Особенно велик брак по литью траков. В октябре 1940 г. брак по литью траков составлял 97%, в ноябре — 83%, в декабре — 62%, в январе 1941 г. — 71% и в феврале 1941 г. — 64%. Изготовляемые СТЗ траки для танков Т‑34 низкого качества. Вместо 3 тыс. км службы гусеница выдерживает только 1,5 тыс. км, поэтому к танку Т‑34 дается дополнительный комплект гусеницы.
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На Кировском заводе Наркомтяжмаша
Постановлением Комитета обороны при СНК СССР от 19 ноября 1940 г. № 427сс Кировский завод НКТМ обязан был спроектировать и изготовить к 15 января 1941 г. 2 опытных образца танка Т‑50. Завод не выполнил этого задания. Ни одного опытного образца танка Т‑50 к установленному сроку не изготовлено.
Причиной невыполнения постановления КО является несвоевременная и некачественная разработка рабочих чертежей и технических условий конструкторским бюро завода.
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На заводе № 75 Наркомсредмаша
В 1940 г. завод № 75 не выполнил плана производства танковых моторов. Из предусмотренных планом 1940 г. 2890 шт. дизель-моторов В‑2 для танков БТ‑7, КВ, Т‑34 и Т‑50 завод выпустил только 1937 моторов, или 67% плана.
Установленный решением КО № 443сс от 19 декабря 1939 г. годовой план производства и отгрузки запасных частей к танковым двигателям заводом выполнен в 1940 г. только на сумму 2572 тыс. руб., или 15,8% плана.
Завод обязан был в 1940 г. закончить конструирование и испытание дизель-мотора В‑5 мощностью в 700 л. с. для танка КВ и дизель-мотора В‑4 мощностью в 300 л. с. для танка Т‑50 и начать выпуск этих моторов с 1 января 1941 г. Образцы этих моторов заводом изготовлены, но испытания не закопчены и выпуск моторов не начат.
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Проверкой Наркомата госконтроля на заводе № 75 вскрыты большие недостатки в области финансово-хозяйственной деятельности. За 11 месяцев 1940 г. продано на сторону разным организациям и частным лицам материалов на сумму 447 тыс. руб. в том числе: фабрике-кухне олова — 85 кг, Харьковскому мединституту железа кровельного — 2 тыс. кг, театру Русской драмы эбонитовых трубок — 500 кг и др. Отделом снабжения завода № 75 систематически представлялись в Наркомсредмаш завышенные заявки на фондовые материалы и скрывались остатки остродефицитных материалов. Перерасход фонда зарплаты по заводу за 11 месяцев 1940 г. составил 6577,9 тыс. руб., или 10,9%.'
На лиц, виновных в разбазаривании материалов и нарушении финансовой дисциплины, мною наложены дисциплинарные взыскания.
После проверки завод улучшил работу. За январь-февраль 1941 г. план выпуска дизель-моторов заводом выполнен на 109%. За это время выпущено 653 мотора. Готовность оснастки механических цехов на 10 марта 1941 г. составляет по приспособлениям 91%, по инструменту 94%.
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На заводе № 78 НКБ
Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) № 1505‑584сс от 21 августа 1940 г. завод № 78 НКБ обязан был организовать производство бронекорпусов и бронебашен к танкам КВ. В IV квартале 1940 г. завод должен был изготовить и сдать Челябинскому тракторному заводу 5 комплектов бронекорпусов и бронебашен к танкам КВ и подготовить мощности к выпуску в 1941 г. 300 комплектов начиная с января месяца 1941 г. Завод не выполнил этого задания. На 1 февраля 1941 г. производство бронекорпусов и бронебашен к танку КВ даже не было еще начато.
Завод № 78 обязан был к 1 января 1941 г. организовать производство литых броневых башен к танку КВ для Челябинского тракторного завода на мощность 300 танков в год с тем, чтобы по освоении литых башен заменить ими башни из катаной брони. Это задание заводом также не выполнено и к производству литых башен еще не приступлено. Разработка рабочих чертежей по литым башням начата только с конца ноября 1940 г. и на 1 февраля 1941 г. закончена не была.
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На Мариупольском заводе им. Ильича Наркомсудпрома
Мариупольский завод обязан был в 1940 г. изготовить и сдать заводу № 183 НКСМ бронедеталей и дисков колес танка Т‑34 775 комплектов. Фактически на 1 января 1941 г. завод сдал 575 комплектов. Причиной невыполнения задания является большой брак брони при прокате, пулевом и снарядном отстреле, неудовлетворительное оснащение производства приспособлениями и инструментом, систематическое изменение чертежей по башне и ряду других деталей. Брак брони при прокате, пулевом и снарядном отстреле доходил до 14,3%. В январе и феврале 1941 г. изготовлено 224 комплекта деталей корпуса Т‑34 против 293 комплектов, установленных планом.
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На заводе № 264 Наркомсудпрома
Постановлением Комитета обороны № 351сс от 13 августа 1940 г. завод № 264 обязан был в 1940 г. изготовить для Сталинградского тракторного завода НКСМ опытную партию бронекорпусов и башен танка Т‑34 в количестве 20 комплектов и к 1941 г. подготовить выпуск их в количестве 2 тыс. комплектов. Это задание заводом № 264 полностью сорвано. На 1 марта 1941 г. заводом не изготовлено ни одного корпуса.
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По производству запасных частей для танков
В 1940 г. запасных частей к старым типам танков произведено на сумму 68,7 млн. руб., или 81,6% к утвержденному правительством плану. После проверки Наркомата госконтроля заводы улучшили производство запасных частей. За 2 месяца 1941 г. выпущено запчастей к снятым с производства типам танков на сумму 14 млн. руб., или 91,7% задания, и к новым типам танков на сумму 3 млн. руб., или 108,7% задания. Несмотря на то, что танковые заводы за 2 месяца 1941 г. почти выполнили задание по производству запасных частей, однако это количество запчастей удовлетворяет потребность только одного лишь НКО в пределах 50‑55%. Особенно напряженное положение с выпуском запчастей к снятым с производства танкам. Задания заводу № 183 по запчастям к танку БТ‑7, заводу № 174 по запчастям к танку Т‑26 даны такие, которые не удовлетворяют потребность в этих запчастях, а к танку Т‑28 запчастей вообще никто не выпускает.
Также в плохом состоянии находится производство запасных бронедеталей для ремонта снятых с производства типов танков. В связи с постановкой на производство новых корпусов танков КВ, Т‑34 и Т‑40, выпуск ремонтных бронедеталей для танков Т‑26, БТ, Т‑38, Т‑37, Т‑28 и Т‑35 со второго полугодия 1940 г. по существу основными заводами НКСудпрома прекращен, а новых баз для изготовления этих бронедеталей НКСудпром не выделил.
Мариупольский завод НКСП при задании на изготовление в I квартале 1941 г. 50 т бронедеталей к старым типам танков на 1 марта 1941 г. ни одной бронедетали не изготовил.
Ижорский завод НКСудпрома при задании на изготовление в I квартале 1941 г. бронедеталей к старым типам танков на сумму 236 тыс. руб. фактически на 1 марта 1941 г. изготовил бронедеталей только на 44,9 тыс. руб.
Подольский завод НКНефти при задании на выпуск бронедеталей в I квартале 1941 г. на сумму 191,5 тыс. руб. фактически на 1 марта 1941 г. изготовил бронедеталей только на 42,6 тыс. руб.
Запасных бронедеталей к новым танкам ни один завод до сих пор не изготовляет.
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Научно-исследовательские и экспериментальные работы в области танкостроения явно недостаточны и не обеспечивают должного развития танкостроения. Этому важному участку работы как Наркомсредмаш, так и ГАБТУ КА уделяют недостаточное внимание.
Единого научно-исследовательского центра по танкостроению не существует. Эта работа распылена между наркоматами и отдельными заводами. Опытно-экспериментальные базы на заводах, за небольшим исключением, отсутствуют.
При конструировании новых машин конструкторы-танкисты основываются только на опыте отечественного танкостроения и, главным образом, на опыте своего завода. Над использованием опыта иностранных фирм, даже по имеющимся в СССР образцам, почти никто не работает. Аналогичное положение и с использованием иностранного опыта по танковому броневому строению. Достаточно сказать, что даже отстрел бронекорпусов ведется исключительно отечественными боеприпасами. Снаряды иностранных армий, которые в СССР имеются в достаточном количестве, совершенно не используются для отстрела бронекорпусов наших танков.
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О руководстве Наркомсредмаша танковой промышленностью
Невыполнение плана производства новых образцов танков в 1940 г. явилось следствием неудовлетворительного руководства танковой промышленностью со стороны Наркомсредмаша.
В течение 1940 г. из шести заводов Наркомсредмаша (СТЗ, ЧТЗ, № 75, № 183, № 37 и № 474), занятых производством танков и моторов к ним, только три завода (СТЗ, ЧТЗ и завод № 37), и то лишь в период IV квартала 1940 г., были заслушаны на заседаниях коллегии Наркомсредмаша по вопросам танкостроения.
Ряд объектов, предусмотренных постановлением правительства, Наркомсредмашем и Главспецмашем НКСМ не были включены в планы производства танковых заводов. Постановлением КО № 4сс от 2 января 1940 г. Наркомсредмаш обязан был на заводе № 174 изготовить и сдать в 1940 г. 200 химических танков Т‑134 с огнедымовым прибором (ОДП). До конца 1940 г. производство этих танков Наркомсредмашем заводу не планировалось, и только 11 ноября 1940 г. начальник Главспецмаша т. Горегляд А. А. включил заводу № 174 в план производства IV квартала 1940 г. изготовление указанных машин в количестве 50 шт. В 1940 г. завод № 174 ни одного танка с ОДП не выпустил.
Постановлением КО № 158сс от 3 апреля 1940 г. НКСМ обязан был в течение апреля-июля 1940 г. изготовить и сдать танковым ремонтным базам НКО и промышленности запчасти для танка Т‑26 на сумму 16 650 тыс. руб. и моторов Т‑26 в количестве 400 шт. Главспецмаш утвердил заводу № 174 план изготовления запчастей на сумму 8850 тыс. руб. и моторов в количестве 333 шт.
Постановлением КО № 443сс от 19 декабря 1939 г. завод № 75 НКСМ обязан был в 1940 г. изготовить запчастей на сумму 16 250 тыс. руб. Начальник планового отдела НКСМ Федотов установил заводу на 1940 г. план производства запчастей только на сумму 11 715 тыс. руб., и, таким образом, годовой план производства запасных частей к моторам “В‑2” был уменьшен на 4535 тыс. руб.
НКСредмаш плохо занимается вопросом обеспечения танкового парка запасными частями. Танкостроительные заводы, работая над выпуском новых танков, не могут в достаточном количестве обеспечить выпуск запчастей к старым типам танков, Зная об этом, Наркомсредмаш не принимает мер к тому, чтобы разместить производство этих запчастей на других заводах.
Результаты ревизии работы танковой промышленности обсуждались в Наркомате государственного контроля Союза ССР с участием зам. наркома среднего машиностроения т. Горегляда А. А., зам. наркома по строительству т. Соколова, начальника ГАБТУ КА, генерал-лейтенанта т. Федоренко Я. Н., замначальника ГАБТУ КА, генерал-майора т. Лебедева И. А. и ряда других руководящих работников НКСМ, НКТМ, ГАБТУ КА, НКСтроя, НКСудпрома, НКБоеприпасов и НКНефти. По каждому вопросу вызывались лишь работники, непосредственно за него отвечающие.
На основании произведенных ревизий и проверок мною на лиц, виновных в срыве выпуска танков и срыве строительства танковых объектов, а также в бесхозяйственном ведении дела, наложены взыскания. Соответствующим наркомам мною предложено принять ряд мер по улучшению работы танковых заводов и связанных с ним производств.
Считаю необходимым в ближайшее время обсудить в ЦК ВКП(б) и СНК СССР и принять решения по следующим вопросам.
1. Об увеличении выпуска, как в 1941 г., так и в 1942 г., новых типов танков, обязав НКСМ в минимальные сроки полностью развернуть производство танков на Челябинском и Сталинградском тракторных заводах.
2. Об увеличении танковых, броневых и моторных запасных частей для танкового парка, включив ряд других заводов как НКСМ, так и других наркоматов на производство запасных частей к старым типам танков.
3. О расширении базы танкового моторостроения, обеспечивающей полную потребность танкостроительных заводов и НКО в моторах на ближайшие годы, а по СТЗ и заводу № 174 обеспечить выпуск танковых моторов уже в 1941 г.
4. Об улучшении качества дизель-мотора “В‑2” и его модификаций и увеличении срока его службы не менее 250 часов уже в 1941 г., обеспечив дальнейшее увеличение срока службы мотора.
5. Об организации специального научно-исследовательского института по танкостроению и об улучшении постановки исследовательских и опытных работ по танкостроению, использовании иностранного опыта в этом деле и расширении экспериментальных баз танковых заводов.
6. О расширении базы производства брони и улучшении ее качества.
7. О наведении порядка в технологии и оснащении производства танков на заводах НКСредмаша и устранении конструктивных недостатков танков.
8. О форсировании Наркомстроем всех строительных работ на заводах танкостроения и бронестроения, обеспечив окончание этих работ в 1941 г.
Л. Мехлис.
http://istmat.info/node/58559 – полностью здесь
Многие из выявленных Мехлисом проблем в полный рост встали летом 1941 года – тут и нехватка самих танков новых образцов, и большой процент брака, и нехватка комплектующих для старых типов танков, и серьезное отставание производственных мощностей от намеченного плана.
Источник: colonelcassad.livejournal.com