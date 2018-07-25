Разруха не в сортирах, а в головах. Что сделать? Олег Самсоненко. Часть 2

Современная ситуация в России. Причинно-следственные связи.



Автор-сказитель – Олег Викторович Самсоненко

Часть 1 – https://youtu.be/9-1VKwUczZA

Часть 3 – https://youtu.be/kjAmsbR6Xq0



Беседа с членом-корреспондентом Международной Славянской Академии (Северо-западного округа российской Федерации), кандидатом военных наук Самсоненко Олегом Викторовичем.

В предстоящей беседе будут кратко, но ёмко раскрыты причинно-следственные связи современной ситуации в стране. Как она связана с уничтожением просвещения и разрушением образования. Истинные причины “пенсионной реформы”. Почему в стране нет денег, и что необходимо сделать для независимости Российской державы.

Что сделать сегодня Русскому миру для перехода к построению государства справедливости Русско-российской цивилизационной идентичности народоправия. Для чего вводится цифровой аватар в российской Федерации, как прямой путь к электронному концлагерю.



Объединяй и здравствуй – наш ответ общей беде!



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



PayPal

+79210796843



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: www.youtube.com