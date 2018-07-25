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Разруха не в сортирах, а в головах. Что сделать? Олег Самсоненко. Часть 2

08:59. 25 июля 2018 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:

Современная ситуация в России. Причинно-следственные связи.

Автор-сказитель – Олег Викторович Самсоненко
Часть 1 – https://youtu.be/9-1VKwUczZA
Часть 3 – https://youtu.be/kjAmsbR6Xq0

Беседа с членом-корреспондентом Международной Славянской Академии (Северо-западного округа российской Федерации), кандидатом военных наук Самсоненко Олегом Викторовичем.
В предстоящей беседе будут кратко, но ёмко раскрыты причинно-следственные связи современной ситуации в стране. Как она связана с уничтожением просвещения и разрушением образования. Истинные причины “пенсионной реформы”. Почему в стране нет денег, и что необходимо сделать для независимости Российской державы.
Что сделать сегодня Русскому миру для перехода к построению государства справедливости Русско-российской цивилизационной идентичности народоправия. Для чего вводится цифровой аватар в российской Федерации, как прямой путь к электронному концлагерю.

Объединяй и здравствуй – наш ответ общей беде!

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Источник: www.youtube.com

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