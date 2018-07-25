Разруха не в сортирах, а в головах. Что сделать? Олег Самсоненко. Часть 2
Современная ситуация в России. Причинно-следственные связи.
Автор-сказитель – Олег Викторович Самсоненко
Часть 1 – https://youtu.be/9-1VKwUczZA
Часть 3 – https://youtu.be/kjAmsbR6Xq0
Беседа с членом-корреспондентом Международной Славянской Академии (Северо-западного округа российской Федерации), кандидатом военных наук Самсоненко Олегом Викторовичем.
В предстоящей беседе будут кратко, но ёмко раскрыты причинно-следственные связи современной ситуации в стране. Как она связана с уничтожением просвещения и разрушением образования. Истинные причины “пенсионной реформы”. Почему в стране нет денег, и что необходимо сделать для независимости Российской державы.
Что сделать сегодня Русскому миру для перехода к построению государства справедливости Русско-российской цивилизационной идентичности народоправия. Для чего вводится цифровой аватар в российской Федерации, как прямой путь к электронному концлагерю.
Объединяй и здравствуй – наш ответ общей беде!
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
PayPal
+79210796843
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com