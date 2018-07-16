Новости Славянского Мира. Выпуск 106

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



В Санкт-Петрбурге можно посетить выставку-ярмарку «Цветы и мёд круглый год».

Источник: https://kudago.com/spb/event/vystavka…



В Иркутске проходит персональная выставка известного художника Сергея Михайловича Григорьева.

Источник: https://www.2do2go.ru/events/83323/vy…



Продолжим артефактами земель славянских



Новый историко-культурный объект может появиться в Кондопожском районе.

Источник: https://ptzgovorit.ru/news/v-karelii-…



На дне озера в Норвегии найден 500-летний меч неизвестного назначения

Читать полностью: https://42.tut.by/600469?crnd=22941



Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



Приглашение на 16-й международный научно-практический семинар

«Лад в русско-славянской культуре»

Подробности читайте в социальной сети вконтакте: https://vk.com/rodovoe_veche_rusi



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 16 июля, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы Телегония – правда или вымысел? Ответы на вопросы. Выпуск 4

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



17 июля, вторник

Человек и космос. О чем не говорят.

Автор-сказитель – Андрей Новиков



18 июля, среда

Разруха не в сортирах, а в головах. Что делать?

Автор-сказитель – Олег Самсоненко



19 июля, четверг

Встань и иди. О чем это?

Авторы-сказительницы – Елена Сидорович и Татьяна Беленко



Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 21 июля, вы услышите запись передачи из цикла Страницы родной поэзии Валерий Яковлевич Брюсов. Ведущий передачи – Виктор Маслов



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.

Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!

—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



PayPal

+79210796843



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: www.youtube.com