Новости Славянского Мира. Выпуск 106
Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
Начнём с того, что можно посмотреть да изведать
В Санкт-Петрбурге можно посетить выставку-ярмарку «Цветы и мёд круглый год».
Источник: https://kudago.com/spb/event/vystavka…
В Иркутске проходит персональная выставка известного художника Сергея Михайловича Григорьева.
Источник: https://www.2do2go.ru/events/83323/vy…
Продолжим артефактами земель славянских
Новый историко-культурный объект может появиться в Кондопожском районе.
Источник: https://ptzgovorit.ru/news/v-karelii-…
На дне озера в Норвегии найден 500-летний меч неизвестного назначения
Читать полностью: https://42.tut.by/600469?crnd=22941
Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях
Приглашение на 16-й международный научно-практический семинар
«Лад в русско-славянской культуре»
Подробности читайте в социальной сети вконтакте: https://vk.com/rodovoe_veche_rusi
В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю
В понедельник, 16 июля, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы Телегония – правда или вымысел? Ответы на вопросы. Выпуск 4
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять
17 июля, вторник
Человек и космос. О чем не говорят.
Автор-сказитель – Андрей Новиков
18 июля, среда
Разруха не в сортирах, а в головах. Что делать?
Автор-сказитель – Олег Самсоненко
19 июля, четверг
Встань и иди. О чем это?
Авторы-сказительницы – Елена Сидорович и Татьяна Беленко
Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 21 июля, вы услышите запись передачи из цикла Страницы родной поэзии Валерий Яковлевич Брюсов. Ведущий передачи – Виктор Маслов
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.
Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.
Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com