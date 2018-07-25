Лукашенко сохранил государство, которое пытается служить интересам общества

Реальные зарплаты в Белоруссии по паритету покупательной способности (ППС) оказались выше зарплат в России. Такие данные приведены в исследовании Института социальной экономики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ).

Расчет по паритету покупательной способности — занятие достаточно сложное и не точное, по определению. Поэтому разница там совершенно незначительная, и она не является основанием для каких-либо однозначных заявлений. Но существенно другое.

Существенно то, что Белоруссия находится в значительно худших социально-экономических условиях, чем Россия. У нее просто на порядок меньше денег на душу населения даже с учетом той помощи, которую мы им предоставляем. Поэтому, если у них ресурсов меньше, а реальные заработные платы примерно те же, то это свидетельствует о том, что они значительно эффективнее свои достаточно скудные ресурсы используют.

И, наконец, самое главное и для нас неприятное. Дело в том, что уровень социальной дифференциации у нас значительно больше, чем в Белоруссии. Поэтому при близости средних зарплат по покупательной способности, мы должны понимать, что большинство белорусов живут лучше, чем большинство россиян. Имеют доход большей покупательной способности.

Просто у них разрыв между богатыми и бедными меньше, потому что у нас есть оглушающая роскошь, а с другой стороны, когда год назад один мой знакомый сказал, что 15 тысяч рублей — это смехотворно низкая зарплата, за которую уважающий себя человек работать не должен, ему выбили зубы. Хотя общался он до этого с людьми вполне его уважающими до этих слов.

Но и сегодня люди как-то умудряются жить на эти деньги.

Люди живут и на 7−8 (тысяч — ред.). Но с 1 мая меньше прожиточного минимума платить не должны, но я что-то не слышал бравурных отчетов по этому поводу.

Почему уровень эффективности белорусов, на ваш взгляд, больше?

Они сохранили государство, которое пытается служить интересам общества. А наше государство этого делать даже не пытается. Это очень наглядно видно не только на пенсионной реформе, не только на людоедской монетизации льгот 2005 года, но и на всем.

Если бы у белорусов лежала в бюджете половина годовых доходов бюджета и при этом дети умирали бы с официальным диагнозом — нехватка бюджетных средств, там люди пошли бы на пожизненное. Все, кто с этим связан. А у нас они идут на повышение.

Рост зарплат, с вашей точки зрения, в Белоруссии сохранится?

У них бедная страна, это видно. Тем не менее, они в среднем живут лучше за счет порядка и безопасности и того, что они борются с преступностью. И за счет того, что свои ресурсы они используют существенно лучше, чем мы.

Может быть у них будет снижение доходов. В условиях кризиса меньшая экономика менее стабильна, чем большая в силу масштабов. Поэтому любой кризис ударит по ним сильнее, чем по нам.

Но речь не о том, выше у нас зарплаты или ниже, а о том, что они сопоставимы при несопоставимости ресурсов.