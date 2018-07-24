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Обман научно-технического прогресса. Закон времени не работает (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

22:24. 24 июля 2018 Просмотров - 160 Один комментарий Опубликовал:

Артём Войтенков: Обман научно-технического прогресса. Закон времени не работает. Прогресс наблюдается лишь в отдельных областях техники. В других прогресса нет, либо имеется регресс и утрата технологий.
Содержание:
02:01 – прогресс в электронике, информатике, вычислительной технике
02:52 – неизменность автомобилей и двигателей внутреннего сгорания
03:35 – первым был электромобиль
04:28 – возвращение дирижаблей
06:01 – силовые электросети
06:49 – тормоза в освоении космоса
09:30 – огромные колонны Исаакиевского собора
10:46 – Баболовская ванна из цельного камня
14:04 – научно-технического прогресса нет
14:31 – закон времени не работает
16:37 – глобальное управление наукой и технологиями
Чему не учат в школе и университете, о чём молчит официальная наука и не рассказывают по телевизору – смотрите на нашем канале Познавательное ТВ https://www.youtube.com/user/poznavate…

Источник: www.youtube.com

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