Обман научно-технического прогресса. Закон времени не работает (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)
Артём Войтенков: Обман научно-технического прогресса. Закон времени не работает. Прогресс наблюдается лишь в отдельных областях техники. В других прогресса нет, либо имеется регресс и утрата технологий.
Содержание:
02:01 – прогресс в электронике, информатике, вычислительной технике
02:52 – неизменность автомобилей и двигателей внутреннего сгорания
03:35 – первым был электромобиль
04:28 – возвращение дирижаблей
06:01 – силовые электросети
06:49 – тормоза в освоении космоса
09:30 – огромные колонны Исаакиевского собора
10:46 – Баболовская ванна из цельного камня
14:04 – научно-технического прогресса нет
14:31 – закон времени не работает
16:37 – глобальное управление наукой и технологиями
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Источник: www.youtube.com
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Анализ КОБ здесь http://www.proza.ru/2018/05/26/1656