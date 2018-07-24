Обман научно-технического прогресса. Закон времени не работает (Познавательное ТВ, Артём Войтенков)

Артём Войтенков: Обман научно-технического прогресса. Закон времени не работает. Прогресс наблюдается лишь в отдельных областях техники. В других прогресса нет, либо имеется регресс и утрата технологий.

Содержание:

02:01 – прогресс в электронике, информатике, вычислительной технике

02:52 – неизменность автомобилей и двигателей внутреннего сгорания

03:35 – первым был электромобиль

04:28 – возвращение дирижаблей

06:01 – силовые электросети

06:49 – тормоза в освоении космоса

09:30 – огромные колонны Исаакиевского собора

10:46 – Баболовская ванна из цельного камня

14:04 – научно-технического прогресса нет

14:31 – закон времени не работает

16:37 – глобальное управление наукой и технологиями

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Источник: www.youtube.com